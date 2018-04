Jak se žije v Kosovu, nejmladším státě Evropy

Kosovo Vyhlásilo nezávislost 17. února 2008 jako Kosovská republika, zatím jej uznává zhruba padesát zemí. Srbsko nadále považuje Kosovo za součást svého území a podle srbské ústavy tvoří tzv. "Autonomní oblast Kosovo a Metohija".

Země sousedí s Albánií, Makedonií, Černou Horou a Srbskem. Podle CIA World Factbook se obyvatelstvo v roce 2007 skládalo z 88 % albánské populace a ze 7 % srbské. Ostatní etnika tvoří Bosňané, Gorané, Romové, Turci, Aškelonci a Egypťané. Hlavním městem je Priština. Kosovo tvoří údolní kraj obehnaný masivy srbských, černohorských a albánských hor. Přítomnost islámských i pravoslavných vlivů obdařila Kosovo překrásnými památkami, jako jsou třeba kláštery Dečani či Gračanica nebo mešita Sinana Paši v Prizrenu. Mnoho staveb však padlo za oběť občanské válce a následným etnickým čistkám. UPOZORNĚNÍ

Můžete se sem dopravit letecky (přímo do Prištiny), autem nebo autobusem. Vydáte-li se však následně z Kosova do Srbska, můžete se dostat do problémů. Srbové samostatné Kosovo neuznávají a budou po vás na hranicích vyžadovat srbské razítko v pase. Je proto lepší vydat se do Kosova přes Srbsko a razítko získat na jednom z hraničních přechodů do Srbska směrem z Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Makedonie nebo Bosny. Navzdory nedávnému konfliktu panuje v Kosovu klid – především díky přítomnosti mezinárodních sil KFOR. Soužití mezi Srby a většinovou albánskou populací je však nestabilní. Je tu rovněž vysoká kriminalita a více než 50procentní nezaměstnanost. Na rozdíl od vzmáhající se Prištiny je venkov zchudlý a srbské enklávy izolované. Země sice byla odminována, ale vydáte-li se na výlet, je lepší poradit se s příslušníky KFOR nebo policie.