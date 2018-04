Jak se žije teď v Americe?

Podle mého soudu je letecká doprava daleko bezpečnější než před měsícem, kontroly jsou ostré jako břitva, ale v zájmu pravdy je nutno přiznat, že nějaká bezriziková bezpečnost je iluzorní. Představte si ty fronty s miliony cestujících v zemi, kde je asi 140 mezinárodních letišť, a s těmi menšími odbavovaly přes 40.000 letů denně. Ani třináct roků po zřícení letadla Pan-Am nad Skotskem, do něhož teroristé tehdy vpašovali třaskaviny v zavazadle, se s výjimkou Izraele ani jeden stát nerozhodl rentgenovat všechna zavazadla.

Je to bohužel otázka financování, a i když americký Senát právě debatuje o zřízení federální letecké policie v síle 30.000 osob, nezdá se mně, že k tomu v brzké době dojde. Zatím musíme i čekat, jak se vyvine distribuce biochemických látek, pokud v tom nemá prsty nějaká domácí suprpravicová buňka, a jak bude postupovat válečné tažení v Afghánistánu. Už se podařilo odklidit asi třetinu sutin, ale práce jde pomalu, protože jsou také sargofágem asi 4.000 mrtvých.

Američané vyvěšují prapory na domech i na autech, sportovně založení jedinci se už vidí, jak by škrtili v letadle s několika dalšími siláky arabské teroristy, protože dnes už každý z nás ví, že islamští náboženští šílenci neunesou letadlo na Kubu nebo do Athén. Na druhou stranu jsou ale tisíce osob, které s obavami vstupují každodenně do podzemní dráhy nebo výtahů.

To jistě časem přejde, protože Američané jsou daleko optimističtější než třeba Češi, ale události kolem zničení Světového obchodního centra jsou vlastně první ztracenou bitvou na americkém území od konce Občanské války v roce 1865. Newyorské biografy a divadla se pomalu opět plní, musea se otevírají, fandové se vracejí v desetitisících na sportovní stadiony, ale hotely, restaurace, půjčovny aut a letecké společnosti přemítají, kolik zaměstnanců budou muset propustit následkem snížení příjmů z prodeje a nejrůznějších služeb.

Bezpečnostní složky zadržely v USA už téměř 700 podezřelých osob, ale pesimista může namítnout, že zde studuje 40.000 arabských vysokoškoláků, že poblíž Detroitu existuje téměř čtvrtmilionová arabská konkláva, nebo že se v Novém Yorku za poslední desetiletí více než zdvojnásobil počet přistěhovalců z Pákistánu, Indie a Bangladéše, kterých je nyní 150.000.

Pravděpodobně Ti nesděluji žádné novinky, protože i české noviny jsou plné informací o arabsko-americkém konfliktu. Kdyby se ale přesto někdo rozhodl navštívit nás, bude si zde moci koupit toaletní papír s podobiznou usáma bin Ládina. (Manželka prohlásila, že by ho nemohla používat, protože by se bála, že ji při použití pokouše.)