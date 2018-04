Jak se zatím (ne)lyžuje ve Francii?

Novinky ve velkých francouzských střediscích ALPE D'HUEZ

www.alpedhuez.com

236 km sjezdovek

Dvojmístná sedačková lanovka du Lac Blanc je nahrazena čtyřmístnou. Středisko instalovalo protilavinový systému gazex, celkem je rozmístěno 79 odstřelovacích zařízení. Permanentka na propojenou oblast Les Grandes Rousses na 6 dnů

Dospělí 178,5 €

Děti (5-16 let) 126,50 €

Senioři (> 60 let) 126,50 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 70 let ------------------------------------------------------------------------------------ AUSSOIS

www.aussois.com

55 km sjezdovek

Tuto zimu nabízejí Aussois, Valfréjus a Norma společnou permanentku na 172 km sjezdovek. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 94, 50 €

Děti (5-11 let) 79 €

Senioři (60-70 let) 79 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 70 let ------------------------------------------------------------------------------------ CHAMONIX

www.chamonix.com

V oblasti Lognan jezdí nová sedačková lanovka de la Herse. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 176 €

Děti (4-11 let) 123 €, (12-15 let) 150 €

Senioři (+60 let) 150 €

Zdarma: Děti < 4 let ------------------------------------------------------------------------------------ FLAINE

www.skiflaine.com

265 km sjezdovek

Permanentky jsou od letoška ve formě čipových karet. Pro děti i dospělé jsou k dispozici motorové čtyřkolky na ledovém okruhu. Permanentka na propojenou oblast Le Grand Massif na 6 dnů

Dospělí 160 €

Děti (5-11 let) 117 €, (12-15 let) 128 €

Senioři (60-75 let) 136 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ ISOLA

120 km sjezdovek

Nově byl vytvořen park pro vyznavače volné jízdy Free Ride, permanentky středisek Isola a Auron se spojily do jednotné Haute Tinée. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 116 €

Děti (< 12 let) 85,60 €, (Žáci / studenti) 98,20 €

Senioři (zlatý věk) 98,20 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 70 let ------------------------------------------------------------------------------------ LA PLAGNE

www.la-plagne.com

220 km sjezdovek

Nová obří lanovka spojující La Plagne s Les Arcs, dvě šestimístné sedačkové lanovky na Roche de Mio k ledovci. Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Paradiski na 6 dnů



Dospělí 176 € / 220 €

Děti (6-13 let) 131 € / 165 €

Senioři (60-71 let) 150 € / 187 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 72 let ------------------------------------------------------------------------------------ LA ROSIERE

www.larosiere.net

Lyžařský areál se nyní jmenuje L'Espace San Bernardo a permanentka spojuje francouzskou i italskou stranu. Permanentka na propojenou oblast Espace San Bernado na 6 dnů

Dospělí 133 €

Děti (5-12 let) 93 €

Senioři (60-75 let) 93 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let - 3 vleky zdarma ------------------------------------------------------------------------------------ LES ARCS

www.lesarcs.com

200 km sjezdovek

Dvě nové šestimístné sedačkové lanovky Bois de l’Ours a Marmottes v Arc 2000, kabinová lanovka Cabriolet propojuje Arc 1950 a Arc 2000, obří lanovka spojující La Plagne s Les Arcs. Stavba 40 apartmánů v Arc 1950, nová čtyřhvězdičková vesnička Le Village. Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Paradiski na 6 dnů

Dospělí 176 € / 220 €

Děti (6-13 let) 132 € /165 €

Senioři (60-77 let) 150 € / (60-71 let) 187 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 72 let (pouze ve středisku) ------------------------------------------------------------------------------------ LES 2 ALPES

Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 158 €

Děti (5-13 let) 118,50 €

Senioři (61-75 let) 118,50 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ LES MENUIRES

www.lesmenuires.com

600 km sjezdovek (celé Tři údolí)

Stará lanovka Becca a dva vleky Combes jsou nahrazeny šestimístnou sedačkovou lanovkou. Nová luxusní rezidence ve čtvrti Reberty 2000. Zavedeny rodinné tarify. Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Les 3 Vallées na 6 dnů

Dospělí 155 € / 198 €

Děti (5-12 let) 108 € / 149 €

Senioři (60-71) 124 € / 158 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 71 let ------------------------------------------------------------------------------------ LES ORRES

88 km sjezdovek

Dvě nové šestimístné sedačkové lanovky, 55 % tratí je uměle zasněžováno, všechny permanentky jsou nyní hands free. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 113 €

Děti (6-11 let) 89 €, (12-17 let) 97,50 €

Senioři (65-69 let) 69 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 70 let ------------------------------------------------------------------------------------ MERIBEL

www.meribel.net

150 km sjezdovek

Rozšíření a přestavba některých sjezdovek, stavba nových chodníků. Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Les 3 Vallées na 6 dnů

Dospělí 161 € / 198 €

Děti (5-12 let) 113 € / 149 €

Senioři (60-71 let) 130 € / 158 €

Zdarma: Děti < 5, senioři > 72 let ------------------------------------------------------------------------------------ MORILLON

260 km sjezdovek

Nová sněžná děla až k sedačkové lanovce Biollaire, hands free permanentky, dvě nové luxusní rezidence vedle jeslí. Permanentka na středisko na 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Le Grand massif na 6 dnů

Dospělí 132 € / 160 €

Děti (5-11 let) 92 €, (12-15 let) 101 € / (5-11 let) 117 €, (12-15 let) 128 €

Senioři 108 € / (60-75 let) 136 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ ORCIERES MERLETTE

www.orcieres.com

85 km sjezdovek

Osmimístná kabinová lanovka de Rocherousse, pojízdný koberec Rocher, hands free permanentky. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 115 €

Děti 92 €

Senioři (65-70 let) 92 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 70 let ------------------------------------------------------------------------------------ PRA LOUP

167 km sjezdovek

Nově bylo zavedeno umělé zasněžování. Permanentka na propojenou oblast Espace Lumière na 6 dnů

Dospělí 130 €

Děti (6-12 let) 104 €, (13-17 let) 111 €

Senioři (>60 let) 111 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 70 let ------------------------------------------------------------------------------------ PUY SAINT VINCENT

60 km sjezdovek

Nová sjezdovka Balme, dům Malých horalů pro rodiny po lyžování a vlastní Rádio Grand Briançonnais. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 109 €

Děti (6-12 let) 89,5 €

Senioři (67-75 let) 89,5 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ RISOUL

180 km sjezdovek

Od letos slouží superpipe (olympijská U-rampa), je rozšířeno umělé zasněžování. Permanentka na propojenou oblast La Foret Blanche na 6 dnů

Dospělí 134,5 €

Děti (5-11 let) 115 €

Senioři (65-74 let) 115 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

165 km sjezdovek

Tři nové rezidence a 60 chaletů ve vesničce Gaulois.



Permanentka na středisko na 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Le Grand Domaine na 6 dnů

Dospělí 106 € / 159 €

Děti 94 € / (5-7 let) 103.50 €, (8-12 let) 135

Senioři (> 60 let) 94 € / (> 60 let) 135 €

Zdarma: Děti < 5 let ------------------------------------------------------------------------------------ SERRE CHEVALIER

250 km sjezdovek

Od letoška jezdí jedna nová šestisedačková lanovka, vznikla U rampa na sjezdovce Mickey a snow park na Plató de la Rouge. V provozu je hotel Mont Thabor s internetovým připojením v každém pokoji. Permanentka na středisko na 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Le Grand Serre Che na 6 dnů

Dospělí 135,5 € / 158 €

Děti 96 € / (6-12 let) 112 €

Senioři (65-74 let) 96 € / (65 - 74 let) 112 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ TIGNES

www.tignes.net

300 km sjezdovek

Tři sjezdovky pro freeride jsou zabezpečeny, ale ponechány bez rolbování. Nový komfortní hotel Le Levanna.



Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Espace Killy na 6 dnů

Dospělí 154 € / 181 €

Děti (5-12 let) 115,50 € / 136 €

Senioři (60-69 let) 131 € / (60 - 74 let) 154 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ VAL CENIS

www.valcenis.com

85 km sjezdovek

Středisko rozšiřuje počet sněžných děl. Permanentka na středisko na 6 dnů

Dospělí 110 €

Děti (5-12 let) 88 €

Senioři (60-70 let) 88 €

Zdarma: Děti < 5, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ VAL D'ALLOS

www.valdallos.com

230 km sjezdovek

Zvětšuje se plocha umělého zasněžování, v provozuje je nová turistická tříhvězdičková rezidence.



Permanentka na propojenou oblast Espace Lumière na 6 dnů

Dospělí 130 €

Děti (6-12 let) 104 €, (13-17 let) 111 €

Senioři (>60 let) 111 €

Zdarma: Děti < 6 let ------------------------------------------------------------------------------------ VAL D'ISERE

www.valdisere.com

300 km sjezdovek

Otevření nového čtyřhvězdičkového hotelu Les Barmes de l'Ours.



Permanentka na propojenou oblast Espace Killy na 6 dnů

Dospělí 181 €

Děti (5-12 let) 136 €

Senioři (60 -74 let) 154 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ VALLOIRE

www.valloire.net

150 km sjezdovek

Šestimístná sedačková lanovka Crey du Quart a čtyřmístná Lac de la Vieille. Permanentka na propojenou oblast Valloire/Valmeinier na 6 dnů

Dospělí 125 €

Děti (6-12 let) 102,5 €

Senioři 102,5 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři >75 let ------------------------------------------------------------------------------------ VAL THORENS

www.valthorens.com

600 km sjezdovek (celé Tři údolí)

Nový kyvadlový funitelu Bouquetin zlepšuje spojení do Mottaretu, renovace Centra krásy s bazénem a sportovními halami, otevření turistické rezidence Les Ancolies. Permanentka na středisko 6 dnů / Permanentka na propojenou oblast Les 3 Vallées na 6 dnů

Dospělí 151 € / 198 €

Děti (5-12 let) 105,5 € / 149 €

Senioři (60-71 let) 121 € / 158 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 72 let ------------------------------------------------------------------------------------ VALMEINIER

www.valmeinier.com

150 km sjezdovek

Sedačková lanovka nahrazuje vleky Pré Aynard a Petites Anglaises, nově funguje 90 sněžných děl a dětská lyžařská školka.



Permanentka na propojenou oblast « Valloire/Valmeinier na 6 dnů

Dospělí 125 €

Děti (6-12 let) 102,5 €

Senioři 102,5 €

Zdarma: Děti < 6 let, senioři > 75 let ------------------------------------------------------------------------------------ VARS

180 km sjezdovek

Nový snowpark pro snowboarding a moderní lyžařské aktivity.



Permanentka na propojenou oblast La Foret Blanche na 6 dnů

Dospělí 134,5 €

Děti (5-11 let) 115 €

Senioři (65-74 let) 115 €

Zdarma: Děti < 5 let, senioři > 75 let