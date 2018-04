Jak se z Lipna dělá Davos. Na Šumavu míří vlakotramvaje

"Dráhu budou využívat místní i turisté. Pokud jim nabídneme bezproblémovou dopravu do dalších zajímavých míst v okolí, zůstanou tu déle. Navíc nebude důvod, aby jezdili autem. Ani my nemůžeme stavět několika hektarová parkoviště," řekl starosta Frymburka Oto Řezáč.

Už v roce 2014 by se měly rozjet první vlaky z Lipna nad Vltavou do Frymburka. Prodloužení trati dále do Černé v Pošumaví kraj plánuje o dva roky později.

Překoná i hráz Lipna

"Vznikne zde železnice, která bude svými parametry blízká tramvajové dráze. Vlaky, jež na ní budou jezdit, budou ale uzpůsobeny i na běžné tratě. Lyžaři z Budějovic se tak dostanou na Kramolín bez přestupu," nastínil poradce jihočeského hejtmana pro dopravu Ivan Študlar. Dodal, že podobný systém vlaků už mají třeba v Německu.

Kraj si nyní nechal zpracovat studii první části trasy z Lipna do Frymburka. Na téměř dvanáctikilometrové trati vznikne i 450 metrů dlouhý tunel, který překoná výškový rozdíl hráze Lipenské přehrady.

450 metrů dlouhý tunel

"Náklady na stavbu tohoto úseku se pohybují okolo 1,6 miliardy korun. Podle harmonogramu má být hotov v roce 2014," dodal Študlar.

V dalších dvou letech propojí dráha Frymburk s Černou v Pošumaví a Dolní Vltavicí. Po dokončení bude nová trať navazovat na hlavní železniční tah z Budějovic do Lince a také na trasu Budějovice - Volary.

Vlaky na takzvané šumavské lokálce budou jezdit každou hodinu. V letní turistické sezoně jednou za půl hodiny. Vyhýbat se budou ve Frymburku a u osady Kobylnice. Jízdné by mělo být srovnatelné s cenou městské hromadné dopravy. Při dnešních cenách by cestující na úseku Frymburk - Lipno nad Vltavou zaplatil zhruba 15 korun.

*** Dráha propojí Lipno nad Vltavou, Frymburk a Černou v Pošumaví. Naváže zároveň na hlavní trať z Českých Budějovic do Volar a přes Rybník na trasu České Budějovice - Linec. Speciální soupravy budou moci na trase jezdit rychlostí až 80 km/h. V obcích se mohou pohybovat rychlostí mezi 35 a 50 km/h. "Jedna souprava bude dlouhá čtyřicet metrů a je schopna přepravit až dvě stě lidí. Mohou se i dvě spojit. Pak by vlak v létě mohl za hodinu přepravit i 1 600 lidí," poznamenal hlavní projektant Michal Babič z pražské firmy IKP Consulting Engineers. Podle starostů nebudou tramvaje sloužit jen turistům, ale zlepší i dopravní obslužnost okolních obcí a osad. "Teď od nás do Krumlova odjíždí spoj dvakrát denně. Potřebujeme, aby se lidé na Lipensku mohli plynule přesouvat za prací a do škol," řekl starosta Frymburku Ota Řezáč. Jak to vidí Zdeněk Zídek, starosta Lipna nad Vltavou Pro život na Lipensku má dráha velký přínos. Na tomto projektu spolupracujeme už od jeho počátku. Bude to další turistická atrakce a zároveň velký přínos pro lidi, kteří zde žijí. Navíc, jestli má Lipno nějaký nedostatek pro pořádání olympijských her, pak je to právě doprava. Nová železnice spojí všechna hlavní sportoviště s hotely. A co říkám jako ředitel českobudějovického závodu Povodí Vltavy na tunel u přehrady? Je to technická záležitost a ty jsou vždycky řešitelné.



Takové vlaky by mohly jezdit u Lipna v roce 2014

Ochránci přírody protestují

Dráha, která bude na Lipensku kopírovat trasu silnice druhé třídy, vyřeší podle Řezáče i dopravní problémy městyse. "Hlavní silnici, která tudy vede, potřebujeme zpomalit. Koleje zúží rušnou silnici, auta tu pak budou jezdit pomaleji," dodal starosta.

Kraj si chce už příští rok nechat zpracovat studii na druhou etapu tratě do Černé v Pošumaví. Dráha by měla vést přes osady u přehrady do Dolní Vltavice a dále na Černou. S tím ale nesouhlasí ochrana přírody. Koleje by totiž zasáhly do Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Trasa proto zřejmě povede do Černé podél silnice. Do Vltavice by se pak odtud musela ve třetí etapě vystavět odbočovací trať.

Projekt první etapy z Lipna do Frymburka ještě čeká na schválení zastupitelů. Jeho stavbu by měly zaplatit peníze z evropských fondů. Kraj počítá i s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury.

Až otevře branku u domu, vjede autem na koleje