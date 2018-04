Jak se vyznat v kategoriích sjezdových lyží

Šířka aneb fenomén doby

Zatímco ještě před pár lety byla šířka lyže v jejím středu spíše doplňkovou informací, dnes je téměř nejdůležitějším číslem, které nám leccos prozradí o charakteru lyže. Trendem posledních let je totiž lyžování ve volném, či prostě neupraveném terénu. A tady přichází ke slovu právě šířka lyže.

Čím je lyže širší, tím více je nosnější v měkkém sněhu a zároveň také tolerantnější k jezdcovým nedokonalostem. Naopak na čistě sjezdovkové lyžování je vhodnější lyže užší. Často ale bývá i sjezdovka rozoraná, s čerstvým, či jarním měkkým sněhem a je vlastně téměř stejným, ba možná někdy obtížnějším terénem než jaký najdeme mimo ni.

A z toho vychází jednoznačný trend k rozšiřování univerzálních lyží pro běžné rekreační lyžování i mimo sjezdovky, při zachování velmi dobrých vlastností na tvrdém až ledovatém sněhu. Hraje se zde doslova o milimetry a dá se říci, že při porovnání dvou různě širokých lyží pozná i laik každých pár milimetrů velmi výrazně.





V terénu, Robin Kaleta

Foto: Jakub Frey

Druhy lyží

Pro popis druhů lyží se v naší části Evropy vžily všeobecně uznávané názvy, kterými se dá široká nabídka modelů alespoň základně kategorizovat.

Na pomyslné špičce výkonnostního kopce stojí "závodní lyže“. Ty ale v nabídce běžných obchodů nejsou, takže na špici běžných lyží jsou lyže sportovní. Někde na pomezí sportovních lyží a lyží univerzálních se nacházejí stále oblíbenější lyže crossové (Cross). Pak následuje velmi obsáhlá kategorie lyží rekreačních a rekreačně sportovních, což jsou univerzální lyže neboli "Allround“. Jejich mírně rozšířené kamarádky pak patří do "Allmountain“ - univerzální na „celou horu“.. tedy jak na sjezdovku, tak i do terénu.

Další horkou kategorií převážně pro mladé lyžaře jsou lyže pro "Freestyle“, tedy speciálky pro snowparky. Rozlišují se "Freeride“ jakožto speciálky do volného terénu a „Freestyle BC = back country“ - což v sobě kombinuje freestyle a freeride.



Armada ARV - freeride

Cena bez vázání: 15.590 Kč

Allround = univerzálka - největší masovka

U nás a vůbec ve střední Evropě jsou nejrozšířenější kategorií univerzální lyže pro rekreační a sportovně rekreační lyžování na upravených tratích.

Právě těchto najdeme v našich obchodech asi nejvíce - počínaje začátečnickými modely jednoduché konstrukce za přívětivé peníze, které nabízejí pohodové poježdění v rekreačním tempu a konče konstrukčně, materiálově i cenově top modely, které jsou co do jízdních kvalit srovnatelné s Race a skicross modely (jen je zde použitý menší rádius většinou někde mezi racecarvery a slalomkami). Šířka pod botou se zde stále drží kolem 67-72mm.





Atomic Izor 7:5m

Cena s vázáním: 11.990 Kč

Allmountain – boom posledních sezón Allmountain jsou rozšířené spolubojovnice Allroundů, respektive oprávněnější nositelé jejich jména. Jestli mají být nějaké lyže ve škatulce "univerzální“, tak právě tyhle. Jsou poněkud buclatější, ne však zas příliš, prostě tak akorát, aby jezdily dobře jak na sjezdovce, tak v terénu. V milimetrech se to dá vyjádřit rozpětím asi 75-85mm šířky pod botou. Pro největší procento lyžařů jsou právě allmountain ta nejvhodnější prkénka. Větší šířka pod botou nahrává tolerantnosti, nosnosti v obtížném sněhu, což často může být i rozježděná sjezdovka. Zároveň zde není šířka hnaná do extrémů, takže lyže nepůsobí na nohou nějak široce a také velmi dobře drží na hranách. Prostě vynikající kombinace pro každodenní realitu na sjezdovkách a třeba i občasné výlety mimo ně. Momentálně se vyskytují dva směry v této kategorii a to hodně vykrojené lyže - něco jako o zhruba centimetr i více rozšířené slalomy - a naproti tomu lyže s rádiusem delším pro delší oblouky a rychlejší jízdu. Dobrou volbou pro většinu rekreačních lyžařů budou právě ty více krojené, které jim poskytnou snadnou až hravou ovladatelnost. Ze stejného důvodu je tento typ lyží nejlepší i pro naprosté začátečníky.

Stöckli Rotor

Cena s vázáním: 17.200 Kč Autor článku Honza Schauer se dlouhá léta věnuje lyžování freeridingu. Pravidelně publikuje na toto témat do nejrůznějších medií. V současnosti je redaktorem a spolupracovníkem portálu OutdoorInfo.cz a serveru Laviny.cz. Články a více informací o konkrétním vybavení pro zimní pohyb v horách naleznete v elektronickém průvodci outdoor vybavení - www.outdoorinfo.cz



















Lady ski – designové předhánění

Samostatnou kapitolou, která se v posledních letech usadila pevně na trhu, jsou lyže speciálně určené pro ženy. Na první pohled je většinou poznáme podle designu, který bývá originální. Uvnitř to však bývají podobné lyže jako běžné unisex modely, často jen s jiným kabátem, někdy třeba i trochu měkčí a přizpůsobené většinou pro nižší hmotnost žen a dívek. Platí zde to samé jako u ostatních lyží, jen s přihlédnutím k tomu, že do výběru často musíte zahrnout i design.



Blizzard X-Spirit Lady

Cena s vázáním: 4.990 Kč

Sportovní lyže aneb "Race řada"

Jsou podzávodní modely často nazývané Race, Comp, Racing a podobně - tzv. racecarver pro střední a delší oblouky, a sportovní slalomky pro kratší oblouky. Tedy lyže jednoznačně pro lyžaře holdující rychlé a dynamické jízdě na tvrdé a upravené trati.

Jsou nabízeny v levnější a dražší verzi, popřípadě několika verzích, často rozměrově stejných, či jen minimálně odlišných, kde by přídavek vydaných peněz měl vždy znamenat o kus drživější, agresivnější a obecně sportovnější lyži, která snese větší rychlost a zátěž a také často ještě užší specializaci směrem k dlouhým, či krátkým obloukům.

Popřípadě zde najdete i model, který kombinuje obě kategorie v jednu lyži s univerzálním rádiusem, ale kvalitou a vlastnostmi dobré sportovní lyže s vizáží "race řady“. Všechny tyto lyže jsou určeny na upravenou sjezdovku a proto jsou to logicky dnes lyže nejužší ze všech sjezdových, které na pultech objevíte. Jejich šířka pod botou se pohybuje řádově mezi 64-68mm.





Sporten AHV 06 GS

Cena s vázáním: 15.350 Kč

Cross – skicross?

Stále populárnější závody ve skicrossu dali před pár lety vzniknout kategorii lyží, které z počátku výrobci prezentovali právě pod hlavičkou tohoto sportu, dnes u toho někteří zůstávají, jiní již tuto návaznost ani neuvádějí a slovo cross berou jako „křížem skrz kategorie“ tedy takové sportovně universální lyže na upravenou trať pro střední až delší oblouky. Většinou jich bývá celá řada od nejvyšších vysoce kvalitních sportovních modelů, které se podobají, nebo jsou někdy i shodné s racecarvery až po umírněnější sportovní modely. Jakožto lyže určené z 90ti procent pro upravené tratě jsou široké zhruba v rozmezí 65-68 a spíše výjimečně až k 72mm.



Kneissl Black Crystal

Cena včetně vázání: 75.490 Kč

Jak vybrat?

Především je nutné si uvědomit, jak na lyžích jezdím. A to nejen co se týče dovedností, ale popřemýšlet i o tom, jaké nejradši dělám oblouky, kratší, střední, delší, jak jezdím rychle, kde jezdím. U výběru konkrétních modelů lze do jisté míry dát na různé spotřebitelské testy lyží, renomé značek a hlavně cenné rady odborných prodavačů ve specializovaných obchodech. Dnes máte také možnost vyzkoušet lyže v různých test centrech nebo při testovacích akcích pro veřejnost.

Jak si vybrat správnou délku

Jedno z největších dilemat u nákupu lyží v posledních letech. Po radikálním zkrácení v minulých letech se dá říci, že je znatelný návrat od extrémně krátkých délek a ustálení na rozumném kompromisu, který se dá jednoduše aplikovat na všechny kategorie lyží vyjma naprostých specialit.

Nejuniverzálnější délkou je lyže dlouhá k nosu vzpřímeně stojícího člověka. Myšlena je tady skutečná výška lyže postavená na zemi vedle člověka. Délka uvedená na lyži je ve skutečnosti o něco větší, neboť se měří rozvinutá délka lyže po skluznici.

Kdo jezdí spíše pomaleji a nebo má rád krátké řezané oblouky, zvolí lyži třeba i o deset centimetrů kratší, tedy přibližně k bradě, nebo i méně, ale to už skutečně na úkor všestrannosti lyže. Kdo má naopak převážně rád rychlejší dlouhé oblouky, může naopak deset centimetrů přidat a vzít zhruba výšku postavy. A pokud se někdo cítí, že na to má, může klidně přidat ještě pět, deset centimetrů a mít lyži na opravdu rychlé ježdění. Ale to už je zase na úkor točivosti a spíše pro borce, kteří opravdu vědí, do čeho jdou.

Příště si povíme více o freeridingu.

HONZA SCHAUER, OutdoorInfo.cz