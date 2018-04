Jak se vypořádat s hotelem

Nejčastěji se chybuje při žádosti o určitý druh pokoje. Cestujete-li v páru a chcete-li se svým partnerem sdílet lože, musíte na recepci žádat o "double room" - tedy o pokoj s jednou velkou postelí pro dva. Je-li takový nocleh pro vás nepřijatelný, ale přesto se chcete se svým spolucestujícím o pokoj podělit, žádejte "twin room" - pokoj pro dva s oddělenými postelemi. Chcete-li pokoj sami pro sebe, ptejte se po "single room". Ve vícehvězdičkových hotelích existují samozřejmě i možnosti luxusnějšího ubytování, které se liší počtem místností či vybavením jednotlivých pokojů.Častým prubířským kamenem jsou i různá nedorozumění ohledně placení některých zvláštních služeb, které se připisují na vrub účtu hotelového hosta.Jsou to například tyto:- konzumace z pokojového minibaru;- využití hotelové prádelny;- sledování placených televizních kanálů;Pokojový minibar bývá velkým lákadlem především v hotelech vyšších cenových katerorií. Konzumace připravených chlazených nápojů se však ani zde nezapočítává do ceny pokoje. Pokud nabídce neodoláte, je třeba vyplnit přiložený seznam, kde jsou vyjmenované jednotlivé položky minibaru, a zkonzumované nápoje zaplatit při odhlašování se z hotelu. Ty, kteří by opomněli zaplatit, ať už nevědomky či úmyslně, může vedení hotelu vyhledat podle údajů v přihlašovací kartě.Také využívání hotelové prádelny se neobejde bez určitého (a ne vždy malého) poplatku. Pokud si chcete dát vyprat a vyžehlit některé části svého oblečení, uložte je do označeného igelitového sáčku, kde je rovněž přiložen ceník jednotlivých služeb.Poplatky za sledování speciálních televizních kanálů nebývají v hotelech příliš rozšířené, přesto na ně ale můžete narazit. Je třeba dopředu prostudovat nabídku televizních programů, a pokud se chcete vyvarovat zbytečných výdajů navíc, nevšímejte si všech označených jako "paid TV". Jedná se většinou o erotické programy či některé speciální videokanály. Pokud je v televizním menu vyhledáte, trvá zpravidla několik minut, než vám hotelový počítač začne připisovat poplatky, které pak při odjezdu z hotelu budete muset zaplatit.Při odhlašování z hotelu (check-out) byste měli mít na zřeteli, že pokoj je třeba opustit před polednem (někdy i dříve), jinak se vystavujete nebezpečí, že vám v hotelu napočítají poplatek za delší užívání pokoje. Také při příjezdu do hotelu a přihlašování se na recepci (check-in) byste měli pamatovat na to, že zkoušet to před čtrnáctou hodinou nebývá zvykem.