Jak se vyhnout osudu kopáčů Panamského průplavu

Bodnutí infikovaným komárem může změnit celý život.

Kvůli žluté zimnici a malárii by se Panamský průplav stejně klidně mohl nazývat »hrob bílého m uže«. Skutečně jím byl pro desetitisíce lidí. Ani dnes, po zhruba stovce let, podobná rizika nezmizela. Stále je zde žlutá zimnice i malárie a další infekční nemoci, u nichž jde často doslova o život. A představte si jen neuvěřitelně obrovský zástup až 500 milionů lidí. Takový je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) počet nemocných malárií, zejména v zemích Afriky,Asie a Latinské Ameriky. Pro jeden milion z nich, hlavně dětí do pěti let, znamená setkání s malárií smrt. Každý rok. Bodnutí infikovaným komárem se nevyhýbá ani turistům. Rok co rok více než deset tisíc cestovatelů do těchto oblastí onemocní malárií a jedno procento z nich končí stejně jako mnozí kopáči Panamského průplavu. Láká vás exotika, dobrodružství a nechcete být přitom anonymní položkou těchto smutných statistik? Pak nezapomeňte na zlaté pravidlo, že štěstí přeje poučeným a připraveným. Když už jste přešli od fáze cestování prstem po mapě a již si píšete pořadí věcí, co udělat, abyste své sny realizovali, je první bod nasnadě - OČKO VÁNÍ!!! Může vám v tom poradit váš lékař,ale i ten vás zřejmě nasměruje na odborníky. A ty najdete na krajských, případně okresních hygienických stanicích. A neodkládejte svůj první bod úkolů - to očkování s vykřičníkem - na pouhé dny před odjezdem. Spíš si nechte čtyři šest týdnů. V e hře je totiž až příliš mnoho faktorů - cíl vaší cesty,délka i období pobytu, nadmořská výška, hygienické i sociální poměry,váš věk a zdravotní stav a aktuální informace Světové zdravotnické organizace. Proto je každý plán očkování, který vám příslušný odborník sestaví, naprosto individuální. Může se třeba hodně lišit od plánu vašeho přítele,který míří do sousední země. Jaká zdravotní rizika »tam v dálavách« tedy můžete výrazně omezit už doma? V irové hepatitidy typu A i B,břišní tyfus, záškrt, tetanus, japonskou encefalitidu, choleru. Zvláště to platí pro ty z vás, kteří chcete putovat do Asie,Jižní Ameriky a Afriky,a to přesto, že se očkování proti těmto chorobám »pouze« doporučuje. Doporučení je jedna věc a riziko přivézt si domů takový nechtěný suvenýr,či dokonce... Naopak očkování proti žluté zimnici, které po jediné dávce vás ochrání celých deset let, je povinné, a to pro řadu zemí Střední a Jižní Ameriky i Afriky. Nenechte se zmást třeba povídáním známého, že on se »tam« dostal, aniž někdo po něm potvrzení o tomto očkování vyžadoval. Co úředník, to jiný přístup. Právě vám se může stát, že vás nevpustí do země,pokud neukážete žlutý mezinárodní očkovací průkaz. S výjimkou žluté zimnice a tetanu se za očkování platí, někdy se jedná řádově o stovky korun, jindy - jako třeba u virové hepatitidy typu A plus B zhruba o 1700 Kč. Ale je to investice do vašeho zdraví, a když takovou cenu porovnáte,co třeba zaplatíte za jednu noc ve slušném hotelu či za letenku, pak se nejedná o nijak závratný výdaj. Proti malárii ještě bohužel neexistuje účinná očkovací látka. Existuje ale škála antimalarických léků. Ale pozor: antimalarikum, které zabírá v jedné oblasti, m ůže být neúčinné v druhé, a proto je nutné vše předem konzultovat s odborníkem. Už i proto, že tyto léky získáte jen na lékařský předpis, a navíc s braním prášků musíte začít ještě před odjezdem, pokračujete s nimi během pobytu ipo návratu. Londýňan Gary Peace si nedávno postěžoval v britské televizi BBC, že si myslel, že si z afrického safari odnese nezapomenutelné vzpomínky. Místo toho si na celý život odnesl z buše malárii. Zapomněl brát léky. Stejně tak se nyní s malárií vrátila ze Sierry Leone skupina britských parašutistů, jejichž oddíly tam teď tvoří nárazník proti pokračující občanské válce. Také zapomněli a podcenili nebezpečí. Jedna varující britská studie říká, že více než polovina Britů se chová obdobně, a dokonce si ani nezjistí, zda je vůbec nějaká zdravotní rizika mohou ve světě potkat... »Češi jsou, jak se domnívám, disciplinovanější, ale i tak mnozí rizika podceňují,« dodává V ěra Paulů, vedoucí oddělení očkování Hygienické stanice hlavního města Prahy. Podceňování nebezpečí ale jistě není váš případ. Už jste absolvovali bod číslo jedna ze seznamu? Pak zbývá jen dodat, šťastnou a bezpečnou cestu za exotikou!