Jak se v Evropě vyhnout šejdířům a podvodníkům

V Londýně se letos zloději soustředují na nejdražší verzi hodinek Rolex.

Málo měst v Evropě vypadá tak neformálně jako Amsterdam s předností pro chodce a kola, kavárnami pod širým nebem a velkorysým postojem k drogám a sexu. Ale kapsáři a kabelkáři mají úspěch právě proto, že lidé vypadají tak uvolněně a pobaveně. Operují tam, kde je turistů nejvíc: v tramvajích (zejména jednička, dvojka a pětka), které jedou k hlavním muzeím, ve vlaku mezi letištěm Schiphol a městem, v okolí centrálního nádraží a ve frontách čekajících na výletní lodi a přívozy. Dvojice nebo trojice mladých lidí používají patrně klasickou techniku: jeden se ptá na cestu a druhý hmátne po vaší kabelce nebo batohu. V tomto městě je patrně největší hustota jízdních kol ze všech evropských hlavních měst, ale to neznamená, že vám kolo neukradou. Krádež bicyklu je tak běžná, že každý, kdo si najme kolo, by měl automaticky uzavřít pojistku. Podobně nechat na očích nějaké věci v zaparkovaném automobilu může být pozvánkou pro nepříjemnosti. A pokud jde o předpokládanou nizozemskou shovívavost vůči měkkým drogám - legální je jen marihuana.Zdá se,že většina lidí si myslí, že Moskva je divoký, ale opravdu divoký Východ, kraj mafiánských přestřelek, pumových útoků a bezuzdné zločinnosti. Ale náhodné násilí je zde ve skutečnosti neznámé. V Moskvě dochází k vraždám, ale většina je velmi selektivní. Střílení je ruská náhražka za soudní spory. A nemáte-li obchodní spor týkající se velkých částek peněz, zpravidla se nemusíte obávat, že se stanete terčem. A však jako v každém velkém městě (žije tady téměř 11 milionů lidí) je zde zločinnost a je užitečné učinit opatření. Jednak dávat pozor na kapesní zloděje. Mohou vám rozříznout batoh v podzemce a sebrat vám peněženku nebo náprsní tašku dříve, než si toho všimnete. Také je dobré mít u sebe malé bankovky, abyste v případě, že se rozhodnete dát peníze žebrákovi nebo koupit něco malého, nemuseli vybalit celou zásobu hotovosti na ulici. Pozor na taxikáře na letišti. Neplaťte víc než 50 dolarů za cestu do středu města z letiště. A jen s malým smlouváním se dá dosáhnout toho, že zaplatíte méně. Moskva je plná nočních klubů a kasin. Ať se setkáte s jakoukoli klientelou, hlídejte si svůj nápoj a svou peněženku.V Hampsteadu opět ohlašují titulky, že lupiči rolexů se vrátili. Jako každá jiná metropole má i Londýn své řady drobných zločinců od kapsářů po kabelkáře. V poslední době však nic ne poutalo pozornost v módnějších částech města tak jako zloději, jejichž odborností je stáhnout drahé hodinky nebo šperk ze zápěstí někoho, kdo je bohatý natolik, že si může dovolit to veřejně nosit. A zdá se, že nic nepřitahuje zloděje tolik jako nejdražší verze hodinek Rolex a jiných časoměrů vyšší třídy. Poslední případ bylo zmizení ze zápěstí milionáře vlastnícího fotbalový klub George Reynoldse, jehož rolexky stály prý 61 500 dolarů. Policie rutinně upozorňuje cestovatele, aby nenosili nákladné šperky nebo alespoň je nepředváděli. Nedávno policie varovala také cestující v londýnské podzemní dráze,aby si dávali pozor na dětské kapsářské bandy. V přeplněných částech hlavního města, zejména na Leicester Square,Piccadilly Circus a Oxford Street působí zástupy zlodějů ve tříčlenných skupinách jeden odpoutá pozornost chodce, druhý vybere kapsy nebo vytáhne peněženku a třetí převezme kořist a splyne s davem. Policie radí zejména ženám, aby se pozdě večer vyhýbaly řidičům zvolna jedoucím u chodníku a nabízejícím své vozy jako nepovolené taxíky.Řím má méně těžkých zločinů - vražd, znásilnění nebo násilných přepadení - než jiná evropská hlavní města jako Berlín nebo Londýn. Ale drobná zločinnost, obvykle nebezpečná pro turisty,je něco, na co je třeba dávat pozor zejména v tomto jubilejním roce, kdy kapsáři a šejdíři krouží kolem poutních míst poblíž Vatikánu nebo velkých bazilik, hnáni vyhlídkou na snadnou kořist. Turisty oslovují party darebáků, kteří se rojí kolem nich, šťouchají do nich stočenými novinami nebo kusy lepenky, zatímco ostatní vytahují náprsní tašky a předávají je komplicům. Nejnebezpečnější chvíle je nastupování nebo vystupování z autobusu, kdy se postrkováním maskuje kapsář při práci. Ale i v autobusu jsou známy případy, kdy se rozříznou peněženky nebo batohy nožem. Autobus 64 z nádraží Termini k Vatikánu je zvlášť proslulý. Letiště a nádraží jsou přeplněny řidiči na volné noze obtěžujícími přijíždějící turisty a nabízejícími jim levná rita. Je třeba se jim vyhnout, protože mnozí z nich přehnaně nadceňují.V mnoha pařížských vlacích a stanicích metra v těchto dnech reproduktory předávají výstrahy ve francouzštině a angličtině,že kolem jsou kapesní zloději. Dávejte si pozor na své svršky,praví nahrávky. Paříž zůstává skvělým městem pro potulování a zkoumání, místem, které je bdělé a bezpečné až do časných ranních hodin. Ale zločin se tam roztéká již po mnoho let a zločin proti turistům je přesně takový,který může zničit dovolenou: ukradené náprsní tašky,ukradená zavazadla, podvody s úvěrovými kartami. Policejní činitelé dodávají, že k těmto tradičním obvyklým zločinům se přidává nový - krádež mobilních telefonů, které se často ukradnou z kavárenských stolků nebo docela obyčejně vytrhnou ve chvíli, kdy si je člověk drží u ucha. Návštěvníci jsou kořistí všude,od strmých schodů na Montmartru až po trati vedoucí k Eiffelově věži a nástupiště na nádraží Gare du Nord. Návštěvníci by si měli také uvědomovat, že poznávací značky najatých automobilů jsou častým signálem toho, že jsou turisté.V barech, restauracích a ulicích ve středu Madridu, kypících životem do časných ranních hodin, může být těžké vycítit nebezpečí. Ale městští kapsáři, čachráři a šejdíři jsou obratní při výběru oběti a turisté jsou oblíbeným terčem. Ještě horší je,že použití násilí - tasení nože, a nikoli pistole - je stále běžnější. Některé triky jsou stará vesta, jako je stříknutí hořčice na kolemjdoucího nebo hození klíčů na nohy turisty nebo pouhý dotaz na cestu, a mají rozptýlit turistu, zatímco kapsář je v práci. Jiné jsou originálnější: zločinci mohou potajmu naříznout pneumatiky najatého vozu žiletkami upevněnými na botách a pak přiskočit a poskytovat pomoc při výměně pneumatiky, a zatímco je vůz otevřen, ztratit se se zavazadlem (obměnou jsou tzv. silniční piráti, kteří ukazují na údajně prasklou pneumatiku a nutí turisty k zastavení). Původně se turistům přijíždějícím na letiště,nádraží nebo konečné autobusů radilo, aby hlídali pečlivě zavazadla, nedávali se do řeči s neznámými osobami a nenajímali si "pirátské" taxíky.