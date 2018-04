Jak se v Asii vyhnout šejdířům a podvodníkům

THAJSKO

Jelikož je jejich země jednou z nejpopulárnějších turistických destinací, zdá se, že Thajci mají všechny výmluvy pro okrádání turistů, Z osmi milionů, kteří každoročně přijíždějí, kombinují mnozí své nejhorší národní stereotypy s pozoruhodnou neschopností vědět si rady v cizí zemi. Ale místo rozmnožování zástupů podvodníků, kteří žijí z naivity turistů, vychází velká většina Thajců ve skutečnosti vstříc návštěvníkům a pomáhá jim. Tři místa, kde toto pravidlo ,neplatí, jsou příletový prostor bangkokského letiště, silnice vedoucí k hotelu Oriental a čtvrt červených luceren Patpong. Prostoduší cestující pohybu jící se ve dvanácti hodinových časových pásmech jsou snadnou kořistí pro nepoctivé taxikáře. Ať jedete od letiště nebo odkudkoli jinde v Bangkoku, trvejte na používání taxametrů a nikdy nevyjednávejte o celkovém jízdném. Stejný zástup letištních taxíků se seskupuje před hotelem Oriental a nabízí absurdně předražené jízdy. Proslulá bangkokská čtvrt červených luceren Patpong se stala také obrovským živým nočním trhem pirátských filmů a suvenýrů. Tady se kapsáři pohybují davem jako žraloci a různí lidé se pokoušejí nalákat zákazníky do "speciálních barel nahoře v poschodí". Zákazníci, kteří to přijmou, se octnou brzy v baru velice podobném tomu v přízemí, až na mastnější účet. Správnou chvílí pro zapojení radaru na švindly v Thajsku je, když někdo přistoupí. Lidé v Thajsku se přidržují nesmělosti a nabízejí pomoc nebo podporu jen když jsou požádáni.



ČÍNA

Přes rostoucí celostátní míru zločinnosti jsou cizinci v líně většinou bezpeční. Tvrdé tresty odrazují mnohé potenciální zločince, ale i tak je zde řada aktivních švindlířů. Nešťastným příležitostným problémem u nejpopulárnějších turistických míst v Číně je rozmach šejdířů, kteří se přesvědčivě vydávají za přátelské turistické průvodce v zácviku, kteří chtějí praktikovat ve své nové profesi s cizinci. Dříve než mají turisté čas vyslovit "náměstí Tchien-an-men" sklouzne cesta z kulturního turismu k návštěvě tzv. tovární prodejny, kde se prodává zboží údajně za snížené ceny. K dalším podfukům patří přinést turistu k tomu, aby se cítil odpovědný za povalení porcelánové vázy, o niž se řekne že byla velice cenná. Tohoto výstupu se účastní několik aktérů: osoba, která vrazí do turisty, který pak zakopne o vázu na podlaze, zdrcený majitel vázy a právem rozzlobený pozorovatel, který poradí turistovi, aby zaplatil. Falešné starožitnosti dlouho zaplavovaly ty, kteří hledali předměty z čínské minulosti, ale padělatelské techniky dosáhly takového stupně dokonalosti, že i nejlepší experti nyní přiznávají, že jsou napáleni. Vyjednávejte tvrdě a kupujte pro krásu, a nikoli původnost. Jiný trik nedávno objevený šanghajskou policií zahrnuje vytrhnutí zavazadla, zatímco turisté jsou soustředěni na registraci v hotelu. I když se hned vyšlou poslíčci, aby již "otočené" zavazadlo odnesli do pokoje, hosté často nezjistí krádež, dokud nejsou zloději dávno v tahu.



HONGKONG

Před několika lety byli hongkongští hoteliéři přistiženi při provozování podvodu, kdy Japoncům a Korejcům bylo účtováno podstatně víc než hostům jiných národností. Tato dlouhotrvající operace, odhalená v jedněch japonských novinách, poukázala na klíčový bod pro návštěvníky bývalé britské kolonie: Překontrolujte si účet. Restauratéři a tour-operátoři mají ve zvyku špatně počítat účty ve svůj prospěch. Velké skupiny obědvající s mnoha chody v restauracích jsou zvláště zranitelné, protože normálně nikdo nepočítá porce.



KAMBODŽA

Nedostatek zákona a pořádku znamená jedinečnou past pro zde sídlící cizince i turisty. Nenechte se oklamat uvolněnou atmosférou v Phnompenhu. protože život ve městě se s večerem změní. Cesta domů do hotelu může být velmi nebezpečná měli byste si brát s sebou jen minimální částky peněz. Nemějte u sebe peněženky a berte si jen malé peníze, když večer vycházíte. Ujistěte se, že všechny cennosti jsou zavřeny. hotelovém sejfu. Nedávné objevení laserových kopírek v Kambodži rozpoutalo malý padělatelsklý průmysl. Mimo Phnompenh mějte na zřeteli, že země je prošpikovaná minami. Není dobrý nápad vydat se mimo pravidelně užívané cesty.



KUALA LUMPUR

Soudíme-li podle nejnovějších titulků, Malajsie je místo, kde jsou turisté unášeni z letovisek a islámské skupiny ohrožují národní bezpečnost s útočnými puškami a granátomety ukradenými z armádních skladišť. I když tyto příběhy jsou skutečné a odrážejí politický neklid doma a v sousedních zemích, vytvářejí zavádějící obraz Malajsie. Ve dne i v noci jsou turisté zřídka ohroženi násilnou zločinností v největších městech a střediscích země. Peněženky jsou příležitostně vytahovány projíždějícími motocyklisty a kapsy jsou vybírány na lidnatých místech, ale zprávy o vážných zločinech dotýkajících se cizinců jsou vzácné. Skutečným nebezpečím v Malajsii není chůze po ulicích; ale jejich přecházení. Motoristé projevují všeobecnou přezíravost vůči chodcům i dopravním předpisům. Nehody jsou bohužel běžné na malajsijských silnicích dochází v průměru k 16 úmrtím denně a taxikáři jsou často než nedbalí. Neváhejte říci svému taxikáři, aby zpomalil, zejména při šedesátikilometrové cestě na letiště a z letiště, na úseku, kde řidiči pádí s relativní beztrestní.



JAKARTA

Existuje všeobecný dojem, že zločinnost vzrostla v posledních měsících, kdy se zhoršil politický zmatek v Indonésii. Policie oznámila před několika týdny, že na střechách nad nejnebezpečnějšími úseky budou rozmístěni "ostřelovači", i když není jasné, co vlastně budou dělat, uvidí-li loupež. V praxi to znamená, že návštěvníci v Jakartě si mají dávat pozor, aby nepředváděli příliš nápadně mobilní telefony nebo peněženky. Zloději využívají vyzkoušené postupy - strčit a utéct nebo rychle uříznout ledvinku nebo ramenní popruh batohu. Ale ve městě, kde se návštěvníci zřídka nacházejí na dlouhých procházkách venku, je mnohem případnější volba taxíkářské společnosti pro jízdu po městě nebo na letiště. Skupina Blue Bird (Modrý pták)je obecně uznávána jako jediná spolehlivá volba, zejména v noci. Objevily se zprávy, že taxikáři jiných společností uzamkli dveře a vyžadovali od pasažérů peníze, než je pustili ven. Také si dvakrát rozmyslete, než spustíte okno vozu na křižovatkách, kde hrají pouliční šumaři a děti prodávají noviny, cigarety a knihy. Prodávající mohou sebrat víc než nějaké drobné.



SINGAPUR

Singapur se nabízí jako čisté, zelené a neustále živé místo pro zahraniční zástupce podniků a turisty. Činí si také nárok, že je jedním z nejbezpečnějších míst na světě. Skutečně je zločinnost všeho druhu relativně nízká a odrazují od ní tvrdé zákony a tresty smrti za ozbrojené násilí. Střelné zbraně jsou zakázány všem kromě vojenských osob, policie a oprávněného bezpečnostního personálu. Pomáhá také jedna z nejvyšších životních úrovní v Asii. Ulice a parky jsou všeobecně bezpečné, dokonce i pozdě večer. Bary, restaurace a noční kluby jsou populární a pokojné. Případy krádeží nebo násilí proti místním lidem i cizincům na veřejných místech jsou vzácné.



TOKIO

I když si toto obrovské město zasluhuje svou pověst o své bezpečnosti, kapsářství a drobné krádeže vzrůstají. Přesto je žena zpravidla bezpečná, když chodí v noci sama. Taxíky a vlaky jsou bezpečné v kteroukoli hodinu. Opilí muži jsou svízel, ale neškodná. Turisté se mohou dostat do obtíží v barech a nočních klubech přátelských k cizincům, kde hulvátská atmosféra často vede ke krádeži peněženek a pasů. Cizinci tam okrádají cizince.



SOUL

Malý chlapík s buclatými líčky zvaný Podori "po" jako policie a "dori" je mazlivá přípona - je kreslený maskot státní policie. Účelem maskota viditelného na označeních policejních stanic, na odznacích, brožurkách a inzerátech je přesvědčovat Jihokorejce, že policie jsou pomilováníhodní přátelští lidé, nikoli protivní chlapíci s přilbách Darthe Vadera, nosící štíty proti davu protestujících. V těchto dnech vyvolávají největší obavy protestující, a nikoli policie. Útoky na cizince jsou vzácné. Přes to, co někteří pociťují jako nastupující antiamerikanismus, jste v základě bezpeční na ulicích Soulu a jiných jihokorejských měst. Museli byste nechat peněženku nápadně vyčuhovat z kapsy, aby vás o ni připravil kapsář. Je pravděpodobnější, že vás zdvořile upozorní někdo, že může vypadnout, a doporučí vám, abyste si ji lépe uložili.



MANILA

Seznam toho, co se nemá, je zde nekonečný. Nechoďte u Manilského zálivu v noci, ať se to zdá sebebezpečnější. Turisté byli zabiti v trávě a písku mezi bulvárem Roxas a vodou. Neopijte se nadměrně v kterékoli ze čtvrtí nočních klubů a nevzbuzujte v šejdířích dojem, že jste snadný terč. Nechoďte na nákup nebo do ulic s nočními kluby s cennými předměty a nevybírejte na kreditní kartu více peněz, než kolik skutečně potřebujete mít v kapse. Toto město má svá kouzla včetně některých nejpříjemnějších, přátelsky nejzdvořilejších a nejvstřícnějších lidí na světě. Město je však také pozoruhodné vším od korupce za bílého dne a podvádění až po kapsářství, přepadání a zabíjení na ulicích. Neznamená to, že nemůžete sami ven a že se musíte bát smrtelného nebezpečí vždy, když vejdete do lákající aleje. Jen si ověřte, že se nikdo na vás nedívá příliš zblízka, odhaduje míru snadnosti, s níž budete připraveni o peněženku a hodinky.