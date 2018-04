V Česku létá přes 20 tisíc nadšenců. Průkaz pořídíte za 60 tisíc

Pilotní výcvik: Toto vás čeká, pokud chcete létat ■ Teorie zabere 45 hodin výuky. Následuje létání, minimální počet letových hodin na ultralightech je 20, spíše však počítejte s 30. Zhruba dvě třetiny hodin létáte s instruktorem. Společně cvičíte let rovně, pak zatáčení, vzlety a přistávání. Dále létání bez přístrojů, poté přistání s bočním větrem, nouzové přistání s vypnutým motorem a s výběrem plochy, kam přistát. Když toto všechno zvládnete, máte za sebou výcvik techniky pilotáže a instruktor vás pak může pustit na první samostatný let, takzvané „první sólo“. ■ První sólo je okruh kolem letiště, kdy žák letí poprvé sám. Takových sólo letů absolvuje žák několik. Nejdříve po okruhu letiště a pak i v prostoru v blízkosti letiště. Na konec výcviku se zase vrátí k létání s instruktorem, kdy se učí navigaci, tedy letět z bodu A do bodu B, a i přistát na „cizím“ letišti. Na úplný závěr výcviku musí pilotní žák absolvovat nejméně stokilometrový navigační let samostatně. ■ Cena každé hodiny výcviku je přibližně 2 200 korun. U ultralehkých kluzáků (větroňů) je cena sice nižší, ale zase je nutné zaplatit i druhé letadlo, které větroň vytáhne do vzduchu.

■ Uchazeč o „amatérskou“ licenci by měl chodit na výcvik minimálně každý týden, aby neztratil kontinuitu a návyky a během šesti měsíců vše potřebné stihl odlétat. ■ Letadlo si po získání licence lze koupit nebo si ho pouze pronajímat. Ultralight stojí na hodinu zhruba 2200 korun, koupit si nejjednodušší letadlo přijde na 100 tisíc korun. Moderní nový ultralight se zatahovacím podvozkem vyjde i na dva miliony.

■ V minulosti platilo, že kdo měl brýle, mohl na pilotní výcvik zapomenout. Dnes už jsou pravidla trochu volnější a je dokonce zavedeno, že když se u pilota s platnou licencí objeví zdravotní komplikace, neznamená to automaticky konec s létáním, ale může mít vedle sebe dalšího pilota, který by v případě problémů převzal řízení.