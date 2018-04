Jak se správně nastavuje lyžařské vázání? Je to pěkná věda

Za poslední měsíc jsem se od tří odborných servisů dozvěděl, že mám tři různé stupně nastavení vázání. 6, 7 a 8,5. Rozdíl je tak velký, že si říkám, že tady něco není v pořádku.

Rakouský servis mi nastavil vázání na 6, český renomovaný obchod a servis Harfasport mi doporučil 7 a jeden z největších lyžařských odborníků u nás dokonce 8,5.

Když jsem si půjčoval lyže u u lanovky v Rakousku začátkem ledna, napochodoval jsem před servismana s tím, že si sám vázání nastavuji už dlouhé roky vždy mezi 8,5 a 9.

"Ok, hned to spočítáme," usmál se úslužně servisák a začal vyplňovat nějakou tabulku. Váha 85 kg, výška 175 cm, lyžař expert, věk přes 50. "Promiňte, vaše nastavení je 6, jestli jste opravdu dobrý lyžař, přidám vám půl stupně," sdělil mi s omluvným výrazem. Na dotaz, zda se nespletl, mi ochotně ukázal tabulku, podle níž vypočítal číslo 6. "Kdybyste to chtěl nastavit na 8,5, musíte mi podepsat, že to je vaše rozhodnutí. Kvůli pojišťovně, víte."

Co teď? Koukal jsem jako puk. Jestli si to dám na 6,5, při mých rychlostech a agresivnějším pojetí jízdy z lyží brzy "vystoupím" v nejnevhodnější chvíli a něco si udělám. Jestli ale vázání utáhnu na obvyklých 8,5 a náhodou se zraním, žádná pojišťovna mi nic nezaplatí.

Jak to tedy je doopravdy? Jak se počítá správné nastavení? Vždyť, přiznejme si, někdy sami upravujeme sílu vypnutí vázání i svým dětem.

Co je DIN Jednotná kalibrovaná stupnice nastavení vypínacích sil platí pro všechna vázání od začátku 80. let. Nastavení DIN je nejdůležitější bezpečnostní prvek lyžařského vázaní. ("DIN" je zkratka pro Deutsche Industrie Normen, německou průmyslovou organizaci odpovědnou za stanovení norem pro vydání závazného nastavení.)

Opravdu to není žádná legrace. Statistika uvádí, že příčinou skoro každého třetího úrazu na lyžích je špatné nastavení vázání. Požádal jsem proto o radu jednoho z největších odborníků v této oblasti u nás, Petera Purdu, který má na starost závodní program Rossignol, Dynastar a Lange.

"Pro správné nastavení je důležitá váha, výška, zdatnost a styl jízdy lyžaře, jeho věk a také délka podrážky sjezdové boty," řekl Peter Purda. "Metoda vychází ze statistického vyhodnocení lyžařských úrazů, které potvrdilo závislost mezi hmotností, výškou a věkem lyžaře a točivým momentem, který vede k úrazům. Každému náleží kód lyžaře A–M, kterému odpovídá točivý moment."

Zkušený servisní technik má k ruce tabulku, z níž nastavení vypočítá. Zároveň ale musí mít podle Purdy určitě zkušenosti a cit, aby mohl nastavení doladit.

Tabulka rozsahu nastavení vázání

do 2,5 - pro malé děti

do 6 - pro starší děti a mládež

do 9 - pro ženy

do 10 - pro muže

Důležité je i zařazení dle lyžařské zdatnosti

Typ 1

Opatrný lyžař jezdící bez rizika na bezpečných svazích s malým až středním sklonem. Ovládá základy lyžařské techniky. Sem patří začátečníci a středně pokročilí lyžaři.

Rychlost – pomalá, mírná

Terén – lehký, středně obtížný

Styl – opatrný

Vázání se nastavuje na menší sílu, než je stanovené. Tím se snižuje riziko, že nevypne při lehčích pádech.

Typ 2

Sportovní lyžař, středně pokročilý s dobrým základem lyžařské techniky a dobrou kondicí.

Rychlost – vyšší

Terén – různý, i těžší sjezdovky

Vázání se nastavuje na aktuální sílu.

Typ 3

Rychlý a agresivní lyžař na těžkých svazích se středním až velkým sklonem

Rychlost – vysoká

Terén – středně obtížný až obtížný

Styl – sportovně agresivní

Vázání se nastavuje na větší sílu, než je stanovené. Na jedné straně se snižuje riziko, že vázání samo vypne při větším přetížení, na druhé straně je ale větší riziko, že nevypne ani při pádu.

Zvýšenou pozornost musíme věnovat změření vypínacího momentu u dětí mladších 10 let, u dětí lehčích 10 kg a u lyžařů starších 50 let.

Vypínací síla záleží také na kvalitě podrážky lyžařské boty. Lyžařská bota musí odpovídat normě DIN ISO 5355 a případné poškození podrážky může změnit vypínací síly a tím snížit požadovanou bezpečnost.

Jaký je tedy správný postup nastavení?

1. Určit kód lyžaře

Podle tělesné hmotnosti a výšky určit kód lyžaře (A–M). Pokud jsou kódy různé (jiný pro hmotnost, jiný pro výšku), zvolíme nižší hodnotu, tzv. vyšší řádek

U dětí do 148 cm výšky přitom pracujeme jen s váhou.

2. Korekce kódu lyžaře

a) Korekce podle lyžařské zdatnosti

Typ 1 – řádek podle bodu 1

Typ 2 – posun o 1 řádek níže tj. vyšší kód o 1 stupeň

Typ 3 – posun o 2 řádky níže, tj. vyšší kód o 2 stupně

b) Korekce podle věku

Lyžaři – děti mladší 10 let posun o 1 řádek výše, tj. nižší kód

Lyžaří – starší 50 let posun o 1 řádek výše, tj. nižší kód

3. Určení vypínací síly

V řádku kód lyžaře určeném dle bodu 1. a 2. vyhledáme sloupec odpovídající délce podrážky lyžařské boty. V průsečíku příslušného řádku a sloupce najdeme správný stupeň nastavení vázaní.

Můj příklad:

Lyžař, hmotnost 85 kg, výška 175 cm, délka podrážky 319 mm, 52 let, sportovní lyžař – Typ 3.

1. Podle hmotnosti je to kód L, podle výšky kód K. Nižší hodnota je kód K.

2. Rychlý a agresivní lyžař – o dva řádky níž – kód M. Věk nad 50 let – o jeden řádek výš, kód lyžaře = L.

3. Lyžařská bota 319 mm, tj. sloupec 5. Stupeň nastavení je Z = 6.

Nastavení lyžařského vázaní





Rakouský servisní technik tedy mírně zohlednil můj požadavek a stanovil vypínací hodnotu ještě o půl stupně tvrdší – 6,5.

Co na to odborník Peter Purda

"Servisni technik má i v rámci norem možnost upravovat základní schéma dle všech informací, které získal od lyžaře. Ten v Rakousku vám určil takové nastavení, protože vás neviděl lyžovat a nezná přesně vaši kondici. Snaží se být zároveň krytý pro případ nehody," uvedl Purda. "V Harfasportu už se víc přiblížili realitě, ale ani oni neměli o vás komplexní informace."

DIN kalkulátor Pro jednodušší výpočet správného nastavení vázaní je možné použít DIN Calculator, který nám velmi rychle a přesně na základě dopsaných dat vypočítá doporučené nastavení. DIN Calculator je možné bezplatně nainstalovat z tohoto zdroje ZDE.

"Já bych ve vašem případě nastavil vázání skutečně na cca 8,5 tak, jak jste zvyklý. Proč? Vyhodnotil jsem všechny vstupní informace a váš celkový stav. A mám tu výhodu, že jsem vás viděl lyžovat. Sice jste v kategorii nad 50 let (to je hranice, kdy se nastavení snižuje až o 2 stupně kvůli řídnutí kostí a tudíž i větší pravděpodobnosti úrazu), ale vy jste teprve těsně přes 50. Navíc ve velmi dobré kondici. Jinak bych volil, kdyby vám bylo přes 60."

I Peter Purda ovšem doporučuje, aby montáž, nastavení a kontrolu vázání vykonal odborný lyžařský servis. "Dobře vybavený servis disponuje i tzv. trhačkou na přesné změření vypínacích momentů (například v Harfasportu přijde změření na 150 korun). Tam pak může dojít i k takovému paradoxu, že na jedné lyži můžete mít o něco jiné hodnoty než na druhé."