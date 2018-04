Jak se slavilo nové tisíciletí ve velkých českých městech?

BRNO

Přibližně 8000 lidí přišlo před půlnocí na brněnské centrální náměstí Svobody, aby se rozloučili s rokem 2000 a přivítali rok nový. Naplnily se tak odhady organizátorů, kteří očekávali účast několika tisíc lidí i přesto, že zahájení zábavného programu na centrálním náměstí sledovalo pouze asi 200 nadšenců. Program, v němž se střídali moderátoři, reprodukovaná hudba a živá vystoupení skupin, vyvrcholil slíbeným ohňostrojem. Návštěvníci centra města však neměli příliš velký zážitek z ohňostrojového nápisu s letopočtem 2000, který se přesně o půlnoci změnil na letopočet 2001. Nápis byl totiž orientovaný na severní a jižní část města, takže jej návštěvníci centra v podstatě neviděli. Strážníkům, kteří dnes v noci ve zvýšené míře dohlíželi na bezpečnost občanů a pořádek v ulicích Brna, činili největší potíže psi, vylekaní zábavnou pyrotechnikou. "Přestože lidi každoročně upozorňujeme na to, jak těžko snáší psi hluk a světla zábavné pyrotechniky a snadno se ve zmatku zatoulají, opět jsme dnes měli čtyři takové případy," informoval mluvčí

strážníků Vít Cvrček. Celkem šestkrát museli strážnici během večera řešit také houkající bezpečnostní zařízení ve školách, která se spustila rovněž vlivem pyrotechnických hraček.



OSTRAVA

Několik tisíc především mladých lidí oslavilo příchod nového roku před budovou ostravské radnice. Těsně před půlnocí jim zazpívala ostravská rodačka Věra Špinarová státní hymnu a pak oblohu rozzářil velkolepý ohňostroj. Podobně slavili lidé příchod nového roku, století a tisíciletí rovněž v dalším městech severní Moravy. Ohňostroj asi na dvacet minut ozářil dominantu Ostravy, věž Nové radnice. Na obloze se střídal světelný déšť s barevnými hvězdicemi a dalšími světelnými efekty. Ještě dlouho zněly městem ohlušující salvy. Lidé si přišli dnes o půlnoci na náměstí a do ulic většinou jen odskočit z restaurací a domovů, kde slavili konec roku. Od nového milénia někteří očekávají velké věci, jiní si zase více váží své vlastní pohody. "Myslím si, že v tomto tisíciletí lidé objeví lék na AIDS, nebo že například osídlí některou planetu," řekl jeden ze slavících Ostravanů. "Mi bude stačit, když já a všichni mí známí budou zdraví," přidal se další kolemjdoucí. Ohňostroje dnes rozzářily oblohu také například v Opavě, Karviné, Frýdku-Místku, Havířově na Karvinsku nebo v Třinci v okrese Frýdek-Místek.



PRAHA

Oslava příchodu třetího tisíciletí vyvrcholila pro Pražany čtvrt hodiny po půlnoci obrovským ohňostrojem odpáleným z Letné. Z nábřeží a ze Starého města sledovaly v mrazu desetiminutovou podívanou tisíce lidí. V jeden velký ohňostroj se v noci na dnešek proměnilo celé město, v němž zářily a bouchaly rachejtle a nejrůznější další pyrotechnické zboží téměř nepřetržitě. Historické centrum se uprostřed noci podobalo bojišti - rachot barevných světlic a petard vybuchujících lidem přímo pod nohama doprovázel dusivý kouř, třeskot rozbíjených lahví od sektu a ryk a jekot početné mládeže. Výbuchy neutichaly ještě ani hodinu po půlnoci, kdy se hlavní část lidí na Václavském náměstí již rozcházela domů. Rozjařené davy shromážděné kolem pódia na Staroměstském náměstí oceňovaly přesně na přelomu roku 2000 a 2001 nejprve ohňostroj, jehož světla vyletovala nad Týnský chrám a radnici, poté během hromadného přesunu Pařížskou ulicí bohatou podívanou odpalovanou před hotelem Intercontinental a nakonec s jásotem girlandy vyletující do nevídané výšky nad Letenskou plání. Kdo dal přednost oslavám doma, ať již v Praze či kdekoli jinde, mohl si vyslechnout na obou programech České televize novoroční přípitek světoznámého režiséra českého původu Miloše Formana. Nad význam politiků v něm vyzdvihl pro zemi význam kultury a všem lidem na závěr popřál "nenechme se votrávit", jak kdysi zpívali Voskovec s Werichem. Do ulic slavícího velkoměsta se vydal také prezident Václav Havel. Jeho mluvčí Ladislav Špaček řekl, že prezident se napřed zastavil po 21:00 na Hradčanském náměstí, pak využil pozvání pražského primátora Jana Kasla a zavítal na silvestrovské oslavy do Obecního domu. Závěr silvestrovské noci plánoval prezident s chotí Dagmar strávit ve společnosti hudebníka Michala Kocába.