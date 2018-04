Jak se rodily sportovní areály

Pohled na halu Sydney SuperDome, dějiště soutěží v gymnastice, basketbalu a skocích na trampolíně. Pohled na konstrukci Sydney SuperDome. Pohled na hrací plochu Sydney SuperDome. Hrací plocha haly Sydney SuperDome.

O pět let později krajinu nepoznávám. Architekti a stavaři se představili v nejlepším světle. Bunkry zmizely, bažiny zregulovány, stavbaři vyhověli ornitologům, zanechali umělé ostrůvky, kam se nejroztodivnější ptáci přestěhovali. Otevření olympijského stadionu v Homebushi bylo pro čtyřmilionové Sydney událostí. Stadion byl předán s pětiměsíčním předstihem. Slavnostní zahájení obstarali ragbisté 6. 3. 1999. Zatěžkávací zkouška dopadla dobře, na stadion se v pohodě dostalo 104 000 diváků. Stadion je vysoký 58 metrů, hlavní stěna má čtrnáct pater a je možné ho zastřešit. Nedávno jsem areálem procházel, bylo tu téměř liduprázdno. Zahradníci osazovali stromy, natírala se prodejna lístků a hlouček turistů čekal na celou hodinu, kdy začínala prohlídka stadionu. Eskalátory jsme se dostali na nejvyšší místo tribuny. Dráha je v barvě antuky, okolí je brčálově zelené a trávník uprostřed v přírodní barvě. Sedadla jsou pohodlná, modrá a fialová. Celá jedna řada v diváckém ochozu je věnovaná vozíčkářům a jejich opatrovatelům. V patrech jsou salonky, klubovny, restaurace, bary a na naše poměry nezvykle hodně toalet. Nahlédl jsem i do šaten sportovců. Metrový prostor pro každého, k dispozici je pohodlná židle, skříňka se zásuvkami, je tu i malý trezorek. Sociální zařízení odpovídá době i události. Olympijský bulvár v těsném sousedství je dlouhý 1,5 kilometru, je vydlážděn zámkovou dlažbou a v okolí stadionu je vysázeno 450 stromů.Chloubou organizátorů se stal Superdóm, který je postaven v těsné blízkosti hlavního stadionu a je odtud kousek do olympijské vesnice. Budou zde probíhat soutěže v gymnastice a v basketbalu. Kopulovitý objekt měl už také svou předčasnou premiéru - pětadvaceti tisícům diváků zde zpíval Pavarotti. Na betonové ploše v den, kdy jsem dóm procházel, byla prezentace motokár, ale na informační kostce pod střechou, známé z hokejových stadionů, se tvrdě pracovalo. Od střechy po plochu mě provázel Edie Cofie, který je šéfem gastronomické části. Bývalý boxer z Ghany má na starosti jedenáct barů a šest restaurací. Prošli jsme novinářské boxy, umístěné těsně pod střechou, obhlíželi jsme i místa pro bohaté diváky, která jsou propojena se salonky, kde je možnost servírování celé řady jídel. "Výstavba Superdómu stála 200 milionů, ale investice se vyplatí. Sydney získá výjimečný koncertní stánek, je zde výborná akustika," říká Cofie, který zde bude pracovat i po skončení her.Aquacentrum bylo prvním dokončeným olympijským sportovištěm. Stojí už šest let a obyvatelé Sydney si sem už dávno cestu našli. Austrálie je plaveckou velmocí a právě od plavců se očekávají medaile. Před vchodem je vybudován "Chodník šampionů". Bronzové desky s vypsanými úspěchy zde mají slavní domácí plavci z let minulých - Konrad, Rose, Gold a legendární Fraser. Obrovská hala je ve dvou třetinách překlenuta mostem. Ve větší je "padesátka", plocha pro vodní pólo a skoky do vody. Zbylou část využívají k rekreaci a zábavě Australané. K dispozici zde mají bazénky, tobogány, umělá vlnobití, teplá a studená brouzdaliště, cvičné prostory s pohyblivými dny. Jsou zde lehátka i místnosti pro masáže. Mezi tím rostou palmy, tropické keře s barevnými květy. Zájemci o vodní hrátky mohou nerušeně vycházet do venkovního prostoru, kde je možnost přírodního slunění. Na poslední chvíli se organizátoři rozhodli rozšířit prostor pro diváky o tribunu se sedmi tisíci místy. Statické problémy stavbu řádně zkomplikovaly a na její dokončení musela být přizvána řada světových odborníků.Nejdále to budou mít od Sydney reprezentanti vodních sportů. Městečko Penrith je vzdálené čtyřicet kilometrů směrem na Modré hory. V klidném prostředí je tu vybudován umělý kanál. Pět vysoce výkonných pump ho zaplaví za necelých pět minut. V době mé návštěvy zde trénovaly české kajakářky v čele se Štěpánkou Hilgertovou. Pětimetrový výškový rozdíl mezi startem a cílem zvládá eskalátor, na který závodnice v cíli najížděly a pohyblivý pás je během minuty vyvezl znovu na start. V zatáčce, kde je celá řada umělých a přírodních překážek je umístěna tribuna pro deset tisíc diváků. Stadion postavený za třicet milionů australských dolarů bude sloužit v poolympijském období jako rekreační oblast s možností všestranného využití, včetně populárního raftingu. Olympionici nebudou soutěžit jen v Homebushi a v Pentrithu, diváci si mohou vybrat mezi dalšími sedmi středisky, která jsou umístěna v okruhu čtyřiceti kilometrů. Softbalistky, střelci, cyklisté mají svá sportoviště vzdálená dvacet kilometrů od olympijského areálu. Na slavné Bondi Beach postavili svůj stánek plážoví volejbalité.Stanice autobusu Martin Place je přibližně v centru velkoměsta. Odtud je to deset minut k Českému olympijskému domu. Stačí projít uličkou podél Národní galerie přes tři několikaproudé dálnice a zatočit k moři. Na rohu ulic Bourke Street a Cowper Whart v prvním patře hotelu Wooloomooloo Bay je dostatečný prostor pro setkávání českých sportovců s vedením výprav a s novináři. V prostoru pro 150 hostů je pódium pro různá kulturní vystoupení i televizní technika s obrazovkami. V přízemí je navíc příjemná restaurace s velkým výběrem jídel.