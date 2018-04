VIDEO: Švédové na severu místo „ano“ zvláštně srkají. Asi kvůli zimě

Zvláštní zvyk odhalil reportér švédské sekce evropské televize Local Oliver Gee, který pochází z Austrálie. Přiznává, že když slyšel zvláštní srkání poprvé, myslel si, že svým vyprávěním švédské hostitele šokuje.

Je to však jen nezvyklé vyjádření souhlasu bez použití hlasu.

„Je to jako kdybyste v puse měli něco hodně mátového,“ popisuje Švédka z města Umeå, kde zvláštní zvyk udržují. „Asi to vzniklo proto, abyste v té zimě nemusel otvírat pusu,“ dodává jiná obyvatelka. To zní velmi logicky. Umeå bývalo poslední obydlené místo, za nímž se pak rozkládala už jen drsná severská divočina, takzvaný Norrland.

Když se reportér pokouší na první pohled a poslech jednoduchý zvuk napodobit, pohoří. Není to ono. „Nikdy v životě jsem neslyšel žádného cizince, který by uměl vyslovit správně nějaké švédské slovo. Nebuďte smutní. Mohou za to svaly kolem úst a jejich vývoj během dětství,“ napsal britskému listu The Mirror švédský čtenář.