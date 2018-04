Jak se přichystat na lyže

Lyžaři, pozor. Je nejvyšší čas na přípravu zimní výzbroje. Co je třeba udělat, na co nezapomenout, aby se hory vydařily a nestaly se nepřítelem? Vyplatí se vynechat jeden večer díl Esmeraldy a lyžařské nádobíčko zkontrolovat. Zjistíte, co může sloužit dál, co nevyhovuje, co vyšlo z módy, z čeho už vyrostly děti. V obchodech je právě teď největší výběr zboží. Těsně před Vánoci to už bude horší. A hlavně, budou to nervy. Jen tomu, kdo bezpečně ví, že bude nejdříve lyžovat až někdy v březnu, se vyplatí počkat na předjarní slevy. Jak by měla vypadat kontrola starých lyží? Určitě ji nepodceňujte, svěřte ji raději servisu. Velké procento úrazů na sjezdovce jde na konto špatně seřízeného nebo starého, nevhodného vázání, které nevyhodí tehdy, kdy by mělo. Bez přehánění - kdo si nezkontroluje vázání, neměl by vyjet na sjezdovku. Dejte si takový závazek i vy. Nechte si opravit skluznici a případně nabrousit hrany. Požádejte servis, aby vám na skluznice nanesl základní sjezdový vosk. Vaše lyže pak budou skoro jako nové, pojedou rychleji a budou lépe hranit. Váš styl se rázem zlepší a o další krůček přiblíží jízdě Hanse Maiera. Prakticky totéž platí i o snowboardu s výjimkou vázání. Skalní »snowboarďák« se nemusí vázat žádnými konvencemi s jedinou výjimkou - pokud prkno dobře nejede a nehraní, nemá to smysl. Shledáte-li, že vaše staré lyže jsou už opravdu staré, nebojte se nových carvingových. V obchodech najdete sice stále ještě ty klasické, ale jiné než carvingové se dnes už nevyrábějí. A na většině carvingových lyží se stejně dá jezdit i klasicky. Přitom platí, že lépe zatáčejí a drží na tvrdém povrchu. Jednoduše řečeno, méně se na nich nadřete a lépe na svahu vypadáte. Kdo chce nicméně dobré carvingové lyže sportovního charakteru, měl by si připravit nejméně sedm tisíc. Pokud se vašim dětem za léto lyže i boty zmenšily, zvažte, zda nepotřebují nové. Najdete dnes hodně bazarů, kde obstojné vybavení pro ratolesti seženete až za třetinu původní ceny. Totéž platí i pro oblečení. Nákup lyží ojetých by měl naopak dvakrát vážit velmi dobrý dospělý lyžař. Měly by být ve výborném stavu, s dobrým vázáním, zachovalou skluznicí a nepříliš zbroušenými hranami. Ale to už chce radu odborníka. Kdo chce jít alespoň trochu s módou, měl by vědět, že lyžařské oblečení se stále více blíží snowboardovému. Je volnější a dvoudílné. Málo se už jezdí v kombinézách. I když při metelici teplou kombinézu máloco nahradí. Barevné sladění nezná hranic, stejně jako tvary čepic. Hitem je materiál »wind stopper«. A co běžkaři? Nemusí brousit hrany a tolik sledovat vázání. Ale skluznici, pokud jsou dobří, by měli věnovat pozornost ještě větší. Na první sníh by žádný běžkař neměl jet s nánosy starých vosků. Jak si poradit? Koupit si klistr (nejlépe červený nebo fialový, určitě se budou hodit) a přiloženou škrabkou seškrábat starý vosk. Zbytek smýt smývacím roztokem či benzinem a nanést (kromě voskové komory pod patou) základní sjezdový vosk. Sjezdaři i běžkaři, nezapomínejte na vosky! Připravte si alespoň základ: sjezdaři »stříbro« nebo jiný vosk, který se dá na skluznici za studena, když je mokrý sníh a lyže nejedou, běžkaři pak alespoň dva základní klistry (na zmrzlý a na mokrý sníh) a dva, tři základní tuhé stoupací vosky. A samozřejmě korek, škrabku, smývací roztok a kus hadru. Pozor, vosky budou potřebovat i běžkaři se »šupinami«. Co ještě? Zvažte, zda nevyzkoušíte nějakou novinku - big footy, monoski nebo lyže telemarkové. Stále populárnější jsou sněžnice (dají se sehnat v obchodech s trekkingovou výstrojí). Zlomte vaz!