Jak se předpovídá anglické počasí

Člověk má po příjezdu do Anglie tendenci tíhnout k názoru, že předpovídat místní nevyzpytatelné a rychle se měnící počasí musí být sakra složitá věc. Po nějakém čase vás ale napadne, že ve skutečnosti to přece musí být velice snadné - stačí, když moderátor jenom v rychlosti vyjmenuje téměř všechny možné druhy počasí, na které si zrovna vzpomene. Často to ve skutečnosti totiž právě tak vypadá - během jednoho dne se stačí vystřídat všechna roční období (léto i zima samozřejmě v poněkud mírnější podobě než u nás).

Možná, že pravda bude někde uprostřed. Nevím. Jak ale tedy taková anglická televizní předpověď počasí vypadá? ''Charakteristické'' mi přijdou například u znělky na BBC. Ty jsou představovány krátkými sekvencemi zachycujícími určitou ''povětrnostní situaci'' (abychom používali nějakou tu příslušnou terminologii) a střídají se podle toho, jaké počasí zrovna převažuje. Nejčastěji používanou ''znělkou'' tedy bývá dost tristní záběr na jakýsi okap při silném dešti - zvukovou stránku obstarávají pleskající dešťové kapky (po takovéto znělce už většinou není potřeba dále se na relaci o počasí dívat - je totiž téměř jisté, co bude následovat). Další poměrně často používanou znělkou je pohled do šedivého a zamlženého neurčita, kde zvuk je tvořen hučením představujícím silné poryvy větru.

Ale i na nepříznivou situaci se dá pohlížet optimisticky - po znělce se na obrazovce objeví usměvavá paní či žoviální pán, u kterých si hned všimnete silného entuziasmu, se kterým se pouštějí do vysvětlováni toho, co se nad britskými ostrovy děje.

U nás bývají předpovědi přece jenom do jisté míry fádní - na družicových záběrech tak akorát sledujete, jak si to nějaká ta fronta šine hezky od západu směrem na východ. To na záběrech Británie nestačíte většinou sledovat, jak to vlastně je - různé frontální systémy přicházejí ze všech stran, toky šipek znázorňující proudění větrů se střetávají, splývají spolu, točí se dokola, v různých fázích se rozšiřují a sílí. Různé šedivé shluky a útvary spolu na obrazovce bojují tak, že samotná mapa není vlastně téměř nikdy vidět. Popsat takovéto děje vyžaduje přece jenom značnou dávku řečnického talentu. Ale zdejší moderátoři se s tímto úkolem myslím vyrovnávají dobře, ba řekl bych přímo, že se ve svém poslání vyžívají a dávají si záležet, aby svou předpověď obohatili zajímavými slovními spojeními.

Po prezentační stránce si opravdu můžete povšimnout rozdílů oproti českým předpovědím - naši moderátoři popisují situaci spíše klidným a monotónním způsobem, a pokud jde o slovní spojení, většinou se drží takové té oficiální terminologie (pan Zákopčaník akorát občas řekne něco jako že nás čeká ''zajímavá situace''). Naproti tomu při anglických předpovědích se to zajímavými výrazy jenom hemží - tak například můžete slyšet, že ''silný déšť je pouze polovinou historky'' (''heavy rain is only half of the story'') a nebo že ''zítra ráno můžeme očekávat zákeřný start'' (''tomorrow we can expect tricky start first thing in the morning''). Moderátoři se neustále usmívají a neopomenou zdůraznit každou chvilku slunečného počasí (''After sixty days of raining, there was a sunshine in Manchester today!'').

Vůbec si při sledování předpovědí počasí můžete obohatit svoji anglickou slovní zásobu. Člověk nejprve žasne, kolik výrazů existuje pro různé druhy deště a takových těch větrných a zatažených situací. Pokud jde o ty deště, nejpříznačnější pro zdejší prostředí je tzv. drizzle, co je výraz pro drobný déšť či mrholení. Ať je předpověď počasí jakákoliv, o drizzlu slyšíte s trochou nadsázky téměř pokaždé, třeba jen tak mezi řečí (''Little bit of drizzle here and there''). Sám jsem pro drizzle vypozoroval několik odstínů - za nejzákeřnější považuji ten, co není vůbec poznat při pohledu z okna a překvapí vás až při východu z domu.

Ještě jedna poznámka k této anglické specialitce - jistě si vybavíte situaci, kdy kráčíte za deštivého počasí po ulici a proti vám chodí lidé, kteří nemají deštník. Tito lidé mají ve tváři takový zašklebený výraz, jak mžourají skrz dešťové kapky před sebe. Tak přesně takový výraz ve tváři - alespoň já se nemůžu ubránit tomu dojmu - má jeden z televizních moderátorů předpovídajících počasí. Vždy, když ho na obrazovce vidím, neubráním se proto úsměvu - přijde mi to totiž tak typické a tak výstižné. Vůbec je tento pán mým zřejmě nejoblíbenějším předpovídačem - jeho výklady bývají nejzajímavější, a také mi připadá - možná i proto, že je poněkud starší oproti ostatním - že je tím nejzkušenějším a bývá nasazován na ty obzvlášť složité situace.

Tak to je pouze pár dojmů z anglických předpovědí počasí. Jak bylo předesláno, po shlédnutí předpovědi stejně většinou nevíte, co si z toho množství informací vlastně máte vybrat - také je lepší ji brát spíše jako takový krátký zábavný pořad než jako nějakou seriózní relaci.

Možná jsem ke zdejšímu počasí až moc kritický, což může být způsobeno tím, že mám to ''štěstí'' být svědkem zřejmě historických momentů. V Anglii jsem necelé dva roky a téměř každý měsíc se dozvídám něco takového jako že ''minulý měsíc byl nejchladnější či nejmokřejší od roku''. Toto bylo před několika týdny korunováno zprávou, že ''rok 2000 jako celek byl nejdeštivější od doby, po kterou se vedou meteorologické záznamy (uvedeno bylo jakési datum z první poloviny 18. století)'' Avšak i trpělivý se dočká - podle novinové zprávy publikované před několika dny prý vše nasvědčuje tomu, že se dá v Anglii očekávat velice teplé léto v několika teplých minivlnách. A prý dojde k tomu, že teploty přesáhnou i třicet stupňů!