Jak se pohádat o švába

V Kanadě se vám teoreticky může do cesty připlést medvěd a statisíce lidí ve svých velkých vozech tam míří právě s cílem, že si cestu tímto savcem zkřížit nechají, jenže si často neuvědomují, že fotografovat medvěda širokoúhlým objektivem není rozumné, neboť v něm se medvěd jeví vzdálenějším, než ve skutečnosti je.

Zvíře se na cestách objevuje i v jiných formách - například jako téma diskusí.

Jednou jsem se v Británii optal známého, co to proti nám šlo za obludu, a on řekl: "Přece rotvajler, to je to zvíře, o němž princezna Diana tvrdila, že vypadá podobně jako Camilla, milenka prince Charlese."

Jen jednou jsem zažil opravdový útok zvířat, to když jsem v hotelu u Angkor Wat, kambodžského města v džungli, zapomněl v koupelně večer zavřít okno, a ověřil jsem si tak známý fakt, že světlo přitahuje hmyz, neboť do hodiny se místnost proměnila v mírně hororovou kolekci desítek tisíc bzučících stvoření. "Mosquito," postěžoval jsem si v hotelu, který byl poválečně liduprázdný, odebral se do nedalekého baru a od opilých příslušníků francouzské cizinecké legie vyslechl několik napínavých historek o útocích Rudých Khmérů a malarických komárů.

Hádka o švába



Zvíře může na cestách způsobit i společenské komplikace. Ve Spojených arabských emirátech jsem se jednou občerstvoval hltem ginu s tonikem v bytě českého buddhisty, když tu se na podlaze objevil šváb. (Ano, možná vás napadne, že konzumovat v arabské pouštní zemi alkohol s českým buddhistou za přítomnosti ohavného zvířete je zvláštní, ale takový už je život). "Hele, šváb," pravil jsem. "V mém bytě švábi nežijí," pravil on.



"Ale tady jeden stojí." "Můj není, nejspíše přišel s vámi."

"Chytíme ho?" "Ne! Jako buddhista ho zabít nesmím."

Diskuse trvala poměrně dlouho, šváb přežil, nakonec někam utekl, a Buddha by měl radost.

Obdobně dramatická situace se zvířetem nastala jednou v Moskvě, kdy poměrně rozložitý pes mého známého přátelsky otlápnul jednoho Čečence, kterýžto málem zešílel, neboť na severním Kavkaze je pes nečisté zvíře, a ten horal tedy prohlásil, že psa zastřelí, jenže pochopitelně neměl zbraň, tak se nakonec rozhodl dát alespoň kalhoty do pračky.

Sníš prase, nepůjdeš do ráje



Obdobně může situaci zkomplikovat fakt, že muslimové nesmějí jíst vepřové. V severním Afghánistánu za války proti Talibanu moje vybavení narvané v batohu sestávalo z počítače, satelitního telefonu, dezinfekce na vodu, spacáku a několika kilogramů trvanlivých uzenářských výrobků, které fatálně přitahovaly různé bojovníky svaté války, a já si po pár dnech nacvičil hrozivý pantomimický skeč vyjadřující "ne, ne, v tom je prase, hrůza, to ti nedám, sníš prase, končíš, nepůjdeš do ráje!". Ale Afghánci byli dost naštvaní, neboť prase nikdy neviděli.