Jak se podvádělo na Eiffelovce

Někteří zaměstnanci kas jsou podezřelí, že záměrně vyvolávali technické potíže při tisknutí vstupenek. Namísto toho, aby lístky, vytištěné při poruchách, zničili, prodali je a peníze si ponechali.



Podvodníci zřejmě nepočítali s tím, že správce Eiffelovy věže v rámci kontroly informačních systémů zaznamenává i počet nehod v pokladnách. Právě na základě množících se technických potíží v některých kasách a velkého rozdílu mezi vytištěnými a zúčtovanými lístky zahájilo vedení věže interní vyšetřování, které vyústilo v trestní oznámení.



Loni zavítalo na věž, která je nejnavštěvovanější placenou památkou na světě, 6,1 miliónu návštěvníků.

Podvádění se vstupenkami na Eiffelovu věž zřejmě trvalo devět let, tedy od té doby, co byl v pokladnách zaveden počítačový systém prodeje lístků. Zpronevěřená částka tak může podle odhadů pařížské radnice dosáhnout 20 až 25 miliónů franků (sto až 125 miliónů korun).

Vstupné do prvního patra Eiffelovky přijde dospělé na 3,7 eura (asi 120 korun), do druhého poschodí 6,9 eura (220 korun) a na samý vrcholek 9,9 eura (317 korun). Ti, kteří namísto jízdy výtahem mají dost sil a odvahy vystoupat do prvního a druhého

patra pěšky, zaplatí pouze tři eura (necelých sto korun).