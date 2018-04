Jak se pluje na třináctipatrové superlodi napříč Středomořím. Uprostřed metelice

může se hodit Bezpečnostní školení

Na počátku plavby musí všichni povinně absolvovat hodinové bezpečnostní školení, které probíhá v sedmi jazycích. Lodní ampliony opakovanými výzvami donutí celé osazenstvo lodi shromáždit se na čtvrté palubě, kde jsou záchranné čluny. Tak se člověk dozví, jak se správně oblékají vesty a ke kterému plavidlu v případě pohotovosti co nejrychleji utíkat. Na vestě objevíte i píšťalku, abyste mohli dát o sobě záchranářům na moři vědět. Lodě se celý rok pohybují na pravidelných okružních plavbách podle ročních období. Od jara do podzimu převládají cesty po Středomoří, od dubna do listopadu se jezdí za sluncem do Turecka, Řecka, Egypta, na Kanárské ostrovy i do Karibiku. Během krátkého severského léta jsou hodně vyhledávané výlety po Baltu k norským fjordům, na Island či Špicberky. Užitečné informace

Plavbu na lodním kolosu pořídíte mimo sezonu i pod 10 000 korun na osobu ve vnitřní kajutě. Je to však bez dopravy k místu vyplutí a bez povinných servisních poplatků 7 eur na den. Více na www.costa.cz.