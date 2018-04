Jak se pije sake

Někteří Japonci se zřejmě otáčejí v hrobě. Jejich nejposvátnější nápoj sake - již není několik let nejoblíbenější. Zejména mladší obyvatelé země vycházejícího slunce dávají dnes spíše přednost pivu či whisky. Přesto patří sake zcela neodmyslitelně k Japonsku, stejně jako Japonsko k sake. Nejdříve si však vysvětleme, že správný přepis tohoto alkoholického nápoje není saké,jak se u nás neustále téměř všude objevuje,ale krátce sake. Jiří Jánoš, známý český japanolog a koreanista, to ve své knize Tajemný Nippon vysvětluje poměrně jednoduše: »Hlavním důvodem je chybně chápaný anglický přepis tohoto slova. Čárka nad e má anglického mluvčího upozornit, že se nejedná o anglické slovo sake, vyslovující se sejk.« Sami Japonci však používají pro tento nápoj i výrazy osake, seišu či nihonšu. Když použijete při objednávání jeden z nich, budou vám rozumět. Teď již víme,že sake se píše sake,ale co to vlastně je? Jde o víno vyráběné z rýže, vody a kvasinek. Většina jeho druhů obsahuje čtrnáct až sedmnáct procent alkoholu. Mohlo by se tedy zdát, že se tohoto nápoje dá vypít i velké množství. Ale raději to nedělejte,protože přes opticky nevelké množství alkoholu mohou být následky větší konzumace značně nepříjemné. Sake je nadále národním a nejznámějším japonským mokem především proto, že jiný alkoholický nápoj země dlouho ani neznala. Navíc prakticky každá rodina si kdysi dokázala sama připravit vlastní sake. Jenže tak, jak se rychle v posledních desetiletích změnilo Japonsko, tak se změnil i vztah k sake. Kdysi se tento nápoj pil pouze za přítomnosti mnoha lidí a vždy pouze z jedné nádobky. I dnes se sice říká, že není vůbec vhodné pít sake, když jste sami, ale moderní technika rozmetává i tuto představu. Na ulicích japonských měst si v současnosti můžete sake koupit v automatech v malých skleničkách a pak je pít sami. Těm skleničkám se říká »koppuzake«. V obchodech se dokonce prodává toto rýžové víno v papírových krabicích, což bylo kdysi skutečně nepředstavitelné. Jestliže se nalévá sake v japonské restauraci z větší nádoby, tak si nikdy nenalévejte sami, čekejte, až vás někdo z přítomných obslouží. To patří k místním dobrým mravům. V našich zeměpisných šířkách však koluje mnoho nesprávných informací, jak sake pít. Studené,či teplé? Ti, co tvrdí, že sake se pije studené, mají i nemají pravdu. Kdysi dávno se skutečně pilo pouze v chladném stavu, ale od 19. století se většinou nabízí ohřáté. V tokijské, hirošimské či ósacké restauraci se vás ovšem vždy nejdříve zeptají, zda chcete sake studené, nebo teplé. Záleží jenom na vaší chuti. Když už byste ohřívali sake doma, tak ponořte nádobu celou do horké vody. Jiný způsob se zásadně nedoporučuje.