Jak se pašuje maso a mléko do Chorvatska

Chorvatské změny Formulář pro děti Každý, komu ještě nebylo osmnáct a nejede na dovolenou s rodiči, musí mít jejich souhlas s cestou přeložený do chorvatštiny. Formulář je ke stažení na internetové stránce chorvatského ministerstva zahraničí: http://cz.mvp.hr. Podpis je třeba nechat ověřit notářem. Dovoz masa a mléka Zákon, který zakazoval vozit maso a mléko úplně, Chorvati na poslední chvíli o půl roku odložili. Zdůraznili však, že Češi si nesmějí do země vozit více než kilo potravin, které obsahují maso a mléko. Nová dopravní pravidla V půlce června se v Chorvatsku zvýšily pokuty na silnicích. Za překročení rychlosti v obci o 50 kilometrů v hodině můžete dostat pokutu až 50 tisíc korun, nebo jít dokonce na dva měsíce do vězení. Dálniční známky ve Slovinsku Ve Slovinsku, přes které jezdí mnoho Čechů, se od 1. července přestává platit dálnice na mýtných branách a začínají se prodávat dálniční známky. Ta nejmenší je půlroční a stojí v přepočtu zhruba tisíc korun. Češi přitom využívají ve Slovinsku jen krátký úsek dálnice, za který až do 30.června platili jen necelou dvacetikorunu. Dálnici lze objet po kresních silnicích nebo přes Maďarsko.