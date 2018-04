Jak se obujete, tak si výlet užijete

Kožené pohorky pro pečlivky

Má v době moderních textilních materiálů a prodyšných membrán smysl kupovat kožené pohorky? Ano, ale vhodné jsou jen pro pečlivky, kteří chtějí chodit v jedněch botách deset let. O kožené pohorky je totiž třeba se starat, čistit je, napouštět voskem, krémovat a jednou za pár let nechat vyměnit podrážky. Za péči, kterou dostanou, se odvděčí vytvarováním přesně podle nohou majitele.

Za pohodlí a dobrý pocit se však platí draze. Každé celokožené boty nejdéle po jednom dnu chůze v mokru navlhnou a dlouho schnou. "Hodí se spíš na jednodenní túry, po kterých je možné boty důkladně vysušit," radí odborník na testování výbavy do přírody Petr Ďoubalík.

Moderní boty na lehčí túry, vycházky a výlety do přírody jsou ušité z pevného textilu a vybavené membránou, která dovnitř nepropustí vlhko a umožní, aby se od nohou odpařoval pot. Za hodinu rychlé chůze to mohou být až dva decilitry tekutiny v jedné botě. Nejlepší membrány nesou značky goretex a sympatex. Nejde o názvy výrobců, ale o obchodní jména materiálu, který je zašitý uvnitř boty.

TIP MF DNES Raichle Scout

Orientační cena 3000 Kč



Textilní svršek a pevná podrážka jsou doplněny nepromokavou goretexovou membránou. Tyto lehké pohorky vás svižně donesou všude, kam nemusíte nosit těžký batoh.

Zatímco celokožené boty si kupují hlavně starší turisté, textilní trekkingové boty s membránou jsou doménou mladých. Jsou lehoučké, neteče do nich, nejsou nijak masivní a dobře se v nich chodí i s batohem na zádech. Vydrží ovšem jen pár let a na sněhu je v nich zima.

Moderní membrána

Dobré vlastnosti textilních a celokožených bot spojují pohorky kombinující kožený svršek a membránu uvnitř. Ani v mokru do nich nepronikne jediná kapka a naopak odpařený pot se dostane ven. "Membrána v botách je přiznáním obuvníků, že i sebelepší kůže po čase proteče," domnívá se Ďoubalík.

Testy kvality, které v Evropě zadávají spotřebitelské organizace nezávislým zkušebnám, ukazují, že pokud se kožené boty s membránou zapařují nebo protékají, zaviňuje to jejich špatné ušití či svrchní kožený materiál. Buď membrána uvnitř nedosahuje až k vršku boty a voda do boty proniká nad kotníky, nebo se kůže v místě ohybu láme. Problémem je také, když se obuvníkům v továrně nepodaří správně ušít šev a proseká šicím strojem membránu. Takové věci lze reklamovat.

Mezi turisty stále více pronikají boty, jejichž část je vyrobena z plastu. Umělá hmota se používá jako podpora kotníků, výztuž v bocích či jako část podrážky. Výrobci obvykle kombinují plast s textilem, ale nejnovější modely bot na horskou turistiku a horolezectví jsou vyráběny z dobré kůže a plastu. Plast zajišťuje odolnost a kůže pohodlí.

Úplným opakem těžkých pohorek jsou takzvané trekkingové sandály a nízké polobotky. Na dlouhý výlet se sice nehodí, ale na pár hodin v přírodě jsou příjemné. Kdo je v běžném životě zvyklý na polobotky nebo tenisky, ocení nízkou váhu trekovek. Liší se jen pevnější profilovanou podrážkou a tkaničkami, které vedou co nejdál do špičky kvůli dobrému upevnění nohy v botě.

Milovníci sandálů si zase mohou vybrat mezi masivními modely s pevnou podrážkou a rafinovaným systémem pásků, kterými lze nohu dokonale upnout do boty. V tuzemské přírodě se nosí jen ve velkých horkách, ale používají je také cestovatelé mířící do asijských rovin nebo do vlhké Oceánie.

Druhy turistických bot

Boty lze kupovat podle toho, na co jsou určeny:

horská turistika - backpacking, trekking, multiwalk, mountainwalk - náročné vícedenní pochody turistika - hiking, light trekking jaro, léto, středně těžký terén výlety a vycházky - pod názvy light traveler, walking, day hiking se skrývají procházky po pěšinách, které vyžadují lehké turistické boty.

Jak nakupovat Turistické boty je třeba zkoušet na obě nohy s ponožkami, které se budou do bot používat. Když se prsty nohou dotýkají špičky bot, mezi patou a vnitřkem boty měl být prostor na jeden (u bot pro nenáročnou turistiku) až dva prsty (náročné túry). V botách je třeba se projít po rovině, ale i simulovat výstup po svahu. K tomu poslouží i schody.

