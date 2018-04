Jak se obléknout na kolo? Osvědčené rady a tipy

Helmy jsou dnes již pro většinu cyklistů v terénu samozřejmostí. Velkým trendem dneška jsou potom i různé lehké cyklošátky a čelenky pod helmu. Nefouká díky nim do uší a dobře sají pot, takže při sportovnějším výjezdu do kopce nestéká do očí. Nejčastěji se vyrábějí z bavlny kombinované s již zmíněným materiálem Coolmax. Odborníci ho doporučují nejen na léto, ale i třeba do chladnějších dnů na podzim.

Je dobré myslet i na teplé ponožky. Ty cyklistické jsou většinou tenké, krátké jen nad kotník a opět z materiálu, který dobře odvádí pot.

Nezapomeňme také na dobré boty. Pokud nejezdíme s nášlapy, pak stačí jakékoli sportovní boty s pevnější podrážkou. Většina zkušených cyklistů však už používá pohodlnější cyklistické boty se zámky s kombinací tkaniček a suchého zipu. Taková obuv má na rozdíl od velmi sportovní nebo závodní civilní vzhled a trochu pohodlnější podrážku s více schovaným zámkem. Velmi dobré boty tohoto typu vyrábí například firma Specialized.

Co se zámků týče, odborníci doporučují, aby si je určitě pořídili ti sportovci, kteří za rok ujedou víc než 1 500 km ročně.

Na závěr nesmíme zapomenout na cyklistické rukavice. Zdeněk Hráský upozorňuje, že mají hned několik funkcí a správný cykloturista by bez nich neměl na kolo vyrazit. Chrání vás proti odření nebo jinému poškození ruky při pádu z rozjetého kola. Zároveň tlumí i vibrace – jízda je pak komfortnější a ruce nás mnohem méně brní. Konečně pak slouží podobně jako potítka při tenisu. Pot jen nezachytávají, ale umožňují ho i pohodlně utírat.