Jak se obléci na kolo, když je zima

Kolik to stojí Špičkové zimní oblečení na kolo není levná záležitost. Pokud budeme chtít kompletní výstroj do všech podmínek (využili jsme cyklooblečení Maloja, Gore, Scott a prádlo Bionic) i s gore-texovou a winndstopperovou bundou z nejmodernější a nejtenčí membrány active shell, bude nás stát zhruba 25 000 korun. Bez těchto bund jsme rázem na 10 000, ale přicházíme o část komfortu. Pokud využijeme slušné, ale méně drahé zimní cyklooblečení, třeba od české firmy Axon, i s funkční zimní bundou zaplatíme cca 7 000 Kč. Další český výrobce Pells nabízí o něco kvalitnější vybavení i se soft shellovou bundou za přibližně 10 000 Kč. Bez nejkvalitnějších bund je to o cca 2 000 korun méně.