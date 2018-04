Jak se neztratit v Sydney

Autobusem linkou Airport Express každých dvacet minut do centra za pět dolarů. Taxíkem cesta stojí zhruba dvacet dolarů.U přepážek State Transit Information a v Ticket Kiosks je dobré zakoupit časové jízdenky: TravelTen platí pro deset jízd autobusem, TravelPass pro týdenní jízdy busem, vlakem a trajektem, SydneyPass platí tři, pět či sedm dnů v rámci jednoho týdne. BusTripper umožní cestovat jeden den busem a DayPass busem a trajektem. Kromě trajektů, které mají terminál v Circular Quay, jsou zvláštností vodní taxíky. Na kole je povinná helma.Art Gallery of New South Wales, National Maritime Muzeum (Národní námořní muzeum), Museum of Contemporary Arts (Muzeum současného umění) se sbírkami domorodého umění, Sydney Muzeum, The Australian Muzeum s největšími sbírkami přírodnin včetně dinosaurů. Operu si lze prohlédnout každý den do 16 hodin, předprodej lístků tel. 92507777.Největší obchodní domy: David Jones a Grace Brothers, zajímavý je Gowings - ne zrovna okázalý, ale je v provozu od roku 1868 a je pokládán za pamětihodnost.Nákupní střediska: je jich spousta, největší je v Darling Harbouru, nejokázalejší - viktoriánské Queen Victoria Building a Strand Arcade jsou na George Street. Další, jako třeba Skygarden, jsou v Pitt Mall Street.Trhy: na Tarpeian Market (vedle Opery) lze o nedělích koupit umělecké předměty a suvenýry, dary moře jsou ke koupi denně v Sydney. Fish Market (nad tržnicí je poradna poskytující lekce, jak připravovat ryby). Na Bondi Beach Market lze v neděli koupit z druhé ruky módní a surfařské oblečení. Balmain Market (Darling Street) vždy v sobotu nabízí orientální speciality.Suvenýry: bumerangy, kresby, řezby a další předměty vyrobené Aboriginy lze koupit v Aboriginal and tribal Art Centre na George Street, v Hogarth Aboriginal Art Centre ve Walker Lane.Móda: v plážovém a surfařském oblečení vedou Hot Tuna a Mambo.Styl "bush": klasické australské boty RM Williams, klobouky Akubra a nepromokavé pláště nejlépe značky Drizabone.Australská vlna: pletené zboží z vlny z australských ovcí se prodává v Great Australian Jumper Company na Chifley Plaza.Turistické info: NSW Travel Centre, 19 Castlereagh Street, tel. 92314444. Sydney Information Booth, Martin Place, tel. 92352424.Konzulát: Consulate General of The Czech Republic, 169 Military Road, Dover Heights, NWS 2030 Sydney, tel. 93710860, fax: 93719635.