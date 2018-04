Kde jsou turisté, jsou kapsáři. Zajímavé tipy, jak se nenechat okrást

Peněženka, které si žádný zloděj nevšimne

Plán newyorského metra, dopisní obálka, tabulka na přepočet měr a vah, mapa hor... I takhle nenápadně může vypadat peněženka. Mighty wallet od newyorských návrhářů považuje málokdo na první pohled za to, co to je. “Lehká, skladná peněženka z voděodolného plastu vydrží několik let,” popisuje její další výhody Štěpán Trojánek, který se na vychytávky na cesty proti zlodějům podobné specializuje ve svém pražském obchodě Pod7kilo.cz.

A právě tato peněženka proti kapsářům je prý mezi cestovateli velice oblíbenou. “Už jsem slyšel, že slečně, co si ji u nás koupila, vykradli v kavárně batoh, tablet jí vzali, ale “přeloženého dopisu” si nevšimli.” Sám Trojánek v New Yorku jezdil podle své peněženky i tamním metrem a žádný jiný plánek už nepotřeboval. S kamarády peněženku navíc ještě vylepšil. Vlepuje do ní po straně suché zipy, a má tak dvě uzavíratelné kapsy na mince. Spolu s dvěma přihrádkami na bankovky uvnitř je z ní tak plnohodnotná peněženka na dvojí měnu.

Do vln s mobilem i pasem

“Zůstal mi jen pas, kterého si zloděj pod ručníkem nevšiml,” vzpomíná paní Tamara, jak ji před dvaceti lety okradli na pláži ve Španělsku, když si šla zaplavat. Na policii šla pak jen ve spodním dílu plavek, zabalená v novinách. Situaci, kdy se nemůžete v klidu vykoupat, protože byste nechali na pláži cennosti bez dozoru, nejspíš také znáte.

Je tu ale řešení, jak si vzít do moře mobil, peníze i pas s sebou. Dnes už existuje spousta voděodolných plastových pouzder či sáčků, s kterými se dá potápět až do šedesáti metrů. “Ale ne do každého se vejde i pas a ne s každým se dá pohodlně plavat,” podotýká Štěpán Trojánek, který sám otestoval už několik takových nepromokavých řešení. Nejspokojenější je zatím s DiCAPac WP-565, pouzdrem, které těsní dvěma zipy až do deseti metrů. Ale pořád to prý není to, co hledá.

Podle výrobce se však přes toto pouzdro dá pod vodou i fotit a na pláži i telefonovat a ochránit tak váš mobil nejen od zlodějů, ale i zrníček písku.

Tuhle jen tak nerozříznou

Módní trendy přinášejí každý rok nějaké novinky, ale kabelka vyztužená ocelovou sítí bude mezi cestovatelkami dlouhodobý hit. Zmíněná výztuha zabrání jejímu proříznutí, což je oblíbený a rychlejší způsob, jak se dostat k vašim cennostem, než se namáhat se zipem.

Ale kdyby se přece jen nějaký trpělivý zlodějíček ze staré školy našel, tak u této kabelky, a vůbec celé bezpečnostní řady zavazadel na cesty Pacsafe, narazí na zipech na bezpečnostní kotvy. Dále má kabelka ocelové lanko v popruhu proti přeseknutí. Přeseknout popruh totiž zase bývá jednodušší než kabelku někomu z ramene svlékat.

Uvnitř kabelky pak ještě najdete několik vnitřních uzavíratelných kapes i kapsu zabraňující krádeži elektronických informací třeba z vaší bezkontaktní karty. Velmi vychytaný kousek cestovatelčiny garderoby. Je k dostání i v atraktivní červené, je však otázkou, jestli se tak nestane i přitažlivějším cílem pro zloděje než v klasické černé.

Mít vše pod zámkem

Petr Novák, který je nyní se svojí ženou na několikaměsíční nomádské cestě jihovýchodní Asií, si na cesty vozí vždy malý zámek. “Hodí se jak na batoh, tak na zamčení skříňky v hostelu,” vysvětluje. Sám už toho procestoval spoustu, jeho koníčkem je Travelhacking a o cestování napsal i celou Travel Bibli, mimochodem plnou vychytaných tipů.

A tady je jeden praktický: 57gramový zámek může jen tak viset na vašem batohu a když je potřeba, tak si jím můžete zamknout zipy, nebo jím batoh k něčemu pevnému připevnit samonavíjecím ocelovým lankem. Je dlouhé 70 centimetrů, takže přichytit se toho dá víc i než jen batoh. U kombinačního zámku s lankem Lifeventure tak hrozí jediná ztráta. Ztráta paměti.

Ví přesně, kde máte kufry

Tato pomůcka vás sice před zloději na cestách neochrání, ale pokud už o zavazadlo přijdete, budete alespoň vědět, kde zrovna je. Aspoň teoreticky. TrakDot je malá černá krabička (ne, není to internet), která umí posílat zprávy na mobil o tom, kde se zrovna nachází vaše zavazadlo. Primárně je výrobcem určena ke stopování zavazadel cestujících letadlem, nikoli kradené bagáže. Proto reaguje TrakDot na rychlou akceleraci tak, že se uvede do “airplane” modu. Čistě teoreticky, bude-li zloděj s vaším zavazadlem dostatečně rychle utíkat, TrakDot se na chvíli vypne...

Teď zase trochu vážně. Zkušenosti cestovatelů s touto relativní novinkou se dle hodnocení v diskuzích zatím rapidně liší. Kromě názorů “baterky nevydržely ani krátký let” a “je nespolehlivý” zaznívají i příběhy, kdy TrakDot posílal bezchybně zprávy dlouhých pět dní, než se zavazadla dostala tam, kam měla. Moci však zjistit kdykoli z mobilu pomocí malého osobního trekovače, kde máte zavazadla, je nepochybně skvělá vychytávka na cesty a doufejme, že brzo i na tomto zajímavém produktu vychytají výrobci její mouchy.

Kapsa, do které se kapsář nedostane

Když už všechny vychytávky selžou a přijdete o vše, je tu poslední záchrana. Pásek s tajnou kapsou. “Mám v něm obvykle kolem 400 dolarů,” svěřuje Petr Novák. Tento pásek můžete mít na cestách pořád u sebe, přitom není nápadný a kapsa v něm je opravdu těžko přístupná. „A hlavně neotravuje, jako nějaké větší kapsičky na tělo, které přece jen pořád cítíte,” dodává cestovatel s tím, že tato se hodí i na uložení kopie pasu.

I kapsička na tělo vám může zachránit poslední peníze. Musíte ale vědět, jak ji používat. “Když ji někdo “chytře” používá na veškeré své peníze a při placení doluje prachy kdoví odkud, tak je všem jasné, že jde o turistu a hned vidí, kde má všechno schované,” vrtí hlavou Petr Novák. To je pak každá vychytávka marná.