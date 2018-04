Jak se najíst v Řecku

Milovníci fast foodu si přijdou na své v Suvlatzidiko, kde k hlavním atrakcím patří vepřové na jehle a zelenina. Co znamená nápis gyros, asi není potřeba příliš vysvětlovat. Je vaším oblíbeným pokrmem dršťková polévka? Tu i další chutná jídla si můžete poručit v podnicích jménem Patsatsidiko, a pokud bude na vývěsním štítě napsáno Zacharoplastiko, stojíte před cukrárnou.

Řekněme, že už v nějakém podniku sedíme. Právě se nám do ruky dostal jídelní lístek nebo se díváme na seznam jídel napsaných křídou na černé tabuli. Co je to třeba avgolémono? Pod tímto jménem se skrývá nejtypičtější řecká polévka obsahující citron a vejce. Ale pozor, může to být i omáčka ze stejných ingrediencí, podávaná k rybám. Lépe je se optat. Naopak fasolada je nezaměnitelná hustá fazolovka.

Poměrně známé jsou tzatzíky - letní salát z okurek, česneku a jogurtu. Dolmádes patří také k menším pochutinám, které najdete v kategorii meze. Jde o plněné vinné listy, nejčastěji je v nich jako náplň rýže a kopr, někde i rýže s masem. Předkrmem je i melitzanosaláta - salát z pečených lilků. Rósiki saláta (rovněž meze) je majonézový salát z brambor a zeleniny. Saganáki znamená tvrdý sýr, smažený na másle. Taramosaláta zaujme nejen chutí, ale i barvou. Je to růžová pasta z jiker. A teď vzhůru k hlavním chodům.

Chórta bude zajímat vegetariány. Je to vařená listová zelenina, která se jí za studena jako salát, polita olejem (samozřejmě olivovým) a pokapaná citronem. Keftédes jsou karbanátky, i když pozor - koření používají Řekové trochu jiné. Juvétsi není ničím jiným než džuvečem, lemonáto zase znamená maso připravované na másle s citronem. Vynikající jídlo je musaká - zapečené vrstvy mletého masa a zeleniny, nejčastěji lilků, přelité bešamelem. Paputsákia jsou zase lilky plněné rýží a masem. Uvidíte-li na jídelním lístku pastício, pak vězte, že to jsou makarony s masem a bešamelem. Ragú vás možná trochu překvapí - v Řecku.to znamená dušené nakrájené maso se zeIeninou a rajčatovým protlakem. Kdo si objedná pokrm jménem spetzióta, dostane pečenou rybu s rajčaty, petrželí a česnekem. A nakonec dvě hodně masitá jídla. Suvkláky je maso na jehle, rožněné nebo grilované, a stifádo znamená hovězí či králičí maso dušené s malými cibulkami a rajským protlakem. Shrnuto - návštěva řecké restaurace či hospody se vyplatí i těm nejnáročnějším gurmánům.