Jak se máte aneb jak nebýt za vodou Za Blba

Nevěříte? Poučte se z trapných zkušeností mnoha Čechů, kteří toto pravidlo ve Spojených státech neznali. Jedná se tu totiž o typický střet kultur a zvyklostí.Modelová situace: Někdo, koho letmo znáte, vás potká na chodbě s rozzářenou tváří a ptá se, jak se máte. Co uděláte?Za a) budete potěšeni takovým zájmem a začnete mu vykládat, že jste byli den předtím na skvělém koncertu a potom na večeři a že jste potom ještě......zbytek už můžete vypustit. Američan totiž mezitím už bude o patro výš a pravděpodobně bude mít na tváři výraz naprostého nepochopení.Za b) pravíte, že vlastně nic moc, tak nějak normálně, nic zvláštního. Američan se na vás zahledí se soustrastí v očích a začne se ptát, co se vám stalo, jestli vám někdo umřel nebo jestli nejste nemocní.Za c) odpovíte následující formulí: "Mám se dobře, jak se máte vy?". Američan pokývne a běží dál. Sociální interakce byla s úspěchem dokonána.Chápavějším bude jasné, že správné je řešení za c). Slovní formulace "How are you (doing)?" aneb "Jak se máte?" totiž není ničím jiným než obyčejným "ahoj" nebo "dobrý den" a očekává se na ní odpověď ve stejném duchu, tedy opět "Jak se máte?".Připadá vám to divné? A nepřipadalo by vám divné, kdybyste kývli na pozdrav sousedovi v domě a on by se k vám hnal a začal vám líčit své rodinné šarvátky? Přesně takhle to totiž musí připadat Američanovi, kterému vnucujete věrný a pravdivý popis toho, jak se právě máte nebo jak jste se měli předtím, než jste byli dotázáni. K "ahoj" prostě patří zase a jenom "ahoj".Pokud se od této zdravicí formule odkloníte, vyvoláte chaos. Odpověď jiná než "good", případně "fine", což obojí znamená v podstatě "dobře", totiž v tazateli vyvolá zmatek. Odpověď blížící se typicky českému "nic moc" nebo "jako vždycky" signalizuje, že se ve vašem životě právě odehrála tragédie. Naopak, odvětíte-li, že "great" nebo "fantastic", ekvivalent českého "skvěle", bude všechno v nejlepším pořádku a oba můžete mít dobrý pocit z toho, jak jste si bezvadně popovídali.Nemějme to Američanům za zlé. A nedivme se tomu. A pokaždé až někoho potkáte, halasně vykřikněte "Jak se máte?" a jako odpověď čekejte zase to samé. A mějte na paměti, že ve veliké zemi za mořem je všechno mnohonásobně větší. Proto i to, co je u nás "ucházející", je pro Američany "skvělé". Když si tohle osvojíte, můžete mít dobrý pocit, že jste zvládli první lekci v kapitole americké zdvořilosti.