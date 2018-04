Jak se lyžuje v evropské kolébce carvingu

Vždyť právě tady se pyšně hlásí k začátkům carvingu, nového stylu lyžování na vykrojených lyžích. "První deska pod vázání, která patří ke carvingovým lyžím, pochází od nás," říká Christophe Kunze ze samnaunské turistické centrály. A pro svá slova má i další důkaz: jelo se tady první finále Švýcarského carvingového poháru.

Největší areál východních Alp

Dvě stě kilometrů sjezdařských tratí vzniklo spojením dvou světoznámých Mekk lyžování - rakouského Ischglu a o něco výše položeného švýcarského Samnaun. Vznikl tak největší areál ve východních Alpách.

Do prvního z nich si rádi vyjedou náročnější lyžaři, kteří si navíc po sportu chtějí pořádně užít. Druhá strana kopce má pověst spíše rodinného, klidnějšího centra, s příjemnými hotýlky a restauracemi.

Bezcelní zóna a dvoupatrová lanovka

Ale je to také ráj milovníků nákupů - Samnaun se stal v roce 1892 jedinou švýcarskou bezcelní zónou. To ocení zejména kuřáci, motoristé, milovníci ostřejšího pití i jemných parfémů. S nadsázkou lze říci, že tady snad i ušetříte. "Dříve se zde muselo dvakrát platit clo - jak na švýcarské, tak na rakouské straně. Lidé vyhrožovali, že se odtud odstěhují, a tak ze Samnaun udělali bezcelní zónu," říká Christophe Kunze.

Kromě levných nákupů má Samnaun v kapse i další trumfové eso - "královnu velehor". Jsme ve Švýcarsku, a tak nepřekvapí, že tou královnou je lanovka, jediná svého druhu v Alpách. Má dvě patra - do obou se nastupuje současně ze dvou nad sebou umístěných plošin. Horní patro pojme až 65 cestujících, do spodního se jich vejde 114.

Tady se prostě ve frontě nečeká. Lyžaře hýčkají supermoderními lanovkami, jejichž sedadla jsou často polstrovaná a nechybí jim ani "bublinový" kryt proti špatnému počasí.





Samnaun

Ale teď už hurá na sjezdovky!

Naše první cesta vede na nejvyšší bod oblasti, na vrchol Greitspitz do výšky 2872 metrů nad mořem. Stojím přesně na rakousko-švýcarských hranicích. Nalevo mám Rakousko, napravo Švýcarsko a o pár kopců dál už začíná Itálie.

Dolů se pouštím po krásně členité černé sjezdovce určené pro náročnějšího lyžaře. Společnost mi dělá jen osamocená skála, kterou míjím. Teď už jsem v Rakousku a mohu dobýt i jejich vrchol - 2864 metrů vysoký Palinkopf. Tady si užijí milovníci carvingu i náročnější lyžaři vyhledávající příkré kopce. Na rakouskou i švýcarskou stranu vedou středně těžké členité sjezdovky a dvě ostřejší tratě.

Na své si v Samnaun a Ischglu přijdu také milovníci freeridingu a snowboardisté. Na rakouské straně, pod hraniční horou Greitspitze, leží jeden z největších fun parků v Rakousku. Střediska nabízejí i dostatek terénů pro freeriding.





Na kopcích v Samnaunu a Ischglu se zrodili předchůdci carvingových lyží. První desku pod vázání, která je jejich nedílnou součástí, prý poprvé vyzkoušeli právě tady.

Pašerácká kuchyně

A co dělat po lyžování? Proč si neověřit, zda se švýcarsko-rakousko-italská hranice nepromítá také do místního jídelníčku? Pizza, noky, restované brambory... to vše najdete na zdejších nabídkových tabulích restaurací a platí to na obou stranách horských masivů. Ale my dnes vyzkoušíme samnaunskou specialitu: kroupovou polévku a Pizokel (brambory zapečené s těstovinami z černé mouky, s mangoldem a sýrem). A protože jsme na hranici, kde chudé rodiny žily převážně z pašeráctví, pojďme to ochutnat do restaurace s názvem Schmuggleralm v Samnaun. Pašerácký je tady nejenom dezert, ale i pivo, polévka či šnaps.

MŮŽE SE HODIT Jednodenní jízdné stojí 39 eur (pokud jste však ubytováni přímo ve střediscích, můžete dostat slevu). Za šest dnů lyžování zde zaplatíte 172,50 eura. Další informace: www.samnaun.ch www.ischgl.at

Hranice tří států se promítá i do řeči, jakou se ve švýcarském kantonu Graubünden, kde leží Samnaun, hovoří. Střídá se zde němčina (náležitě okořeněná místním dialektem) s rétorománštinou a italštinou. "Ve Švýcarsku si z nás dělají legraci. Když prý bude na lanovce sedět šest místních lidí pocházejících z různých údolí, nebudou si rozumět," směje se Kunze.

Nejmladší lyžaři Samnaun ocení především koncem listopadu. To se zde koná světoznámé utkání Clau Wau - šampionát Santa Clausů. Třicet týmů soupeří v disciplínách, jako je šplhání na pětimetrový komín, doručení dárků na oslíkovi, sjezd s pytlem na zádech na starých dřevěných lyžích či jízda na sáňkách. O santaclausovskou trofej zde v minulosti bojovaly i české týmy.





Ischgl

Pro naše turisty však Silvretta Arena zůstává neobjeveným rájem. Do Ischglu a Samnaun jezdí především Švýcaři a Rakušané, obyvatelé Česka zabírají až poslední příčky tabulky.

Jedna rada na závěr: ať už se vypravíte na lyže nebo na běžky, nezapomeňte si přibalit pas. Co kdyby vás dohonili celníci na lyžích? "Jednou dvakrát do roka se to opravdu stává," dodává Kunze.