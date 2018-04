Jak se lezou ledopády v Jizerkách

"Na cvičné lezení ledů v tuzemsku bych jednoznačně doporučoval údolí Štolpichu a Černého potoka v Jizerských horách," uvádí instruktor Českého horolezeckého svazu Lukáš Bludský.

"Lezení s mačkami a cepínem je tam na rozdíl od mnoha jiných oblastí legální a nebudu mít tedy pocit, že nabádám ostatní k nepravostem."

Jizerskohorské ledopády totiž mají oproti krkonošským sourozencům několik výhod. Lezení na nich je za dodržování základních pravidel ochrany přírody povolené, většina z nich není daleko od autobusu, vlaku nebo od auta, a všechny se dají pohodlně obejít, aby se nad ně dala zavěsit jistící lana.

Nevýhodou pro přespolní návštěvníky je, že v Jizerských horách je nutno mít štěstí nebo místního informátora. Nejlepší ledy se totiž tvoří na potocích, které stékají z vrcholových rašelinišť, a je tedy potřeba opravdu velké zimy, aby ztuhly. Při sebekratším oteplení ihned roztávají.

Velký Štolpich

V údolí potoka Velký Štolpich byly o uplynulém víkendu dobře vyledněné dvě skalní stěny. Jedna visí vlevo nad štolpišskou silnicí kousek před můstkem u Maiwaldovy smrti. Místo poznáte podle toho, že na protějším břehu potoka uvidíte výrazný zobákovitý skalní převis.

Druhá členitá ledová stěna je přístupná ze zatáčky nad Maiwaldovou smrtí. Dojdete na konec masivního kamenného zábradlí podél silnice s označením roku výstavby 1891 a dáte se doprava do kamenité stráně. Po pěti minutách chůze stanete pod dvěma zledovatělými výšvihy.

Zatímco obě stěny jsou v dobré kondici, Velký štolpišský vodopád taje. Výstup na něj není obtížný a je vhodný i pro naprosté začátečníky, ale musíte kličkovat mezi dírami, ve kterých vidíte tekoucí vodu.

Vlakem nebo autobusem dojedete do Hejnic, autem až do Ferdinadova. Odtud je k ledům dva až tři kilometry pěší chůze po staré štolpišké silnici.

Černý potok

Nejmohutnější vodopád Jizerských hor na Černém potoce už taje, ale lesnaté svahy pod ním jsou ještě dobře zledovatělé a promrzlé. Najdou se tu šikmé i kolmé ledy.

Vlakem nebo autobusem lze dojet do obce Bílý potok, u nádraží odstavit automobil. K vodopádu je to odtud necelé tři kilometry chůze do prudkého kopce.

Oldřichov v Hájích

U silnice mezi Oldřichovem v Hájích a Oldřichovským sedlem je po pravé straně žulový lom se šesti ledopády. Dvacetimetrové sloupy ledu se tady plazí podél kolmých kamenných stěn. Na zdejší ledy proto musíte mít dost odvahy a zkušeností.

Do Oldřichova jezdí vlak i autobus, autem lze vjet až do lomu. Poznáte ho podle staré plechové cedule Kamenictví na pravé straně stoupající silnice.