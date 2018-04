Jak se létá pět metrů vzduchem bez přilby?

DISKUZE K ČLÁNKU: Na kolo bez přilby? Odpočívej v pokoji...

Žiješ, vole?

Patřil jsem ke stejným hazardérům, před čtyřmi lety při sjezdu po horské asfaltce jsem najel na kámen a po několikametrovém letu vzduchem a dalším "brzdění" jsem po dopadu jen přemýšlel, co mám zlomené či rozbité. Můj tehdy čtrnáctiletý syn se silně vystrašil a jen se opatrně zeptal: "Žiješ vole?"

Naštěstí jsem byl jen silně odřený a náraz hlavou po dopadu přinesl jen tři stehy. Od té doby bez přilby nevyjíždím a i když se jedu jen projet po okolí, tak si ji vždy beru a ani moji synové bez přilby nevyjedou.

Zpočátku mi taky vadila, že je v ní horko a podobně ale je to jen otázka zvyku. Všem doporučuji přilbu nosit. Před několika lety jsem byl v Německu, kde na večerní obchodní jednání přijel manažer německé firmy v obleku s přilbou. Tehdy mi to připadalo směšné, ale dnes to chápu a myslím si, že by měla být přilba povinná pro všechny.

Ing. Rostislav Plachký

Už nedojela...

Dobrý den, mám bohužel smutnou příhodu. Má velmi dobrá kamarádka loni v září zemřela. Zemřela na kole, když jela ze stavby domečku, který stavěli se svým snoubencem. Porazilo ji auto. Lékař řekl, že jediné zranění, které měla, bylo zranění hlavy, jinak neměla téměř ani oděrku.

Kdyby přilbu měla, stoprocentně by dnes byla mezi námi. Bylo jí 24 let.

Kačenko, chybíš nám! Lidičky, noste přilbu! Své děti to budu učit bezpodmínečně od mala.

Katka

Pobouchaný cyklista

Řada mých známých mi říkala, že se najednou rozhodli jezdit na kole. Koupili horské kolo i přilbu a ve věku přes padesát let prudce vyrazili na terénní vyjížďku do lesa. Tu a tam jsme se pak potkávali a náramně si libovali, že jeli v přilbě, protože při rychlejších sjezdech s kopců dost často narazili na pařez a letěli přes řidítka a nemít přilbu, tak už by mi to nikdy nevyprávěli.

Já jsem zase naopak vloni ve svých 54 letech jel na kole bez přilby a nějaký opilý řidič mě srazil s kola a ujel. Co čert nechtěl, asi bych ten náraz vyrovnal, ale najel jsem na uzavřenou prázdnou PET láhev na okraji silnice a ustřelilo mi přední kolo. Skončilo to otřesem mozku a dalšími problémy.

Proto jsem pro, vozit přilbu všude, za dnešního hustého provozu to je opravdu asi nezbytnost.

Josef Bartoška, pobouchaný cyklista

Test helmy před dvěma týdny

Zasílám vám svůj ani ne 2 týdny starý příběh. Přilbu vozím od roku 1999, kdy jsem začal jezdit 5-8000 km ročně.

Před pár týdny mě porazil cyklista, který vyjel z cesty vedoucí lesem bez jakéhokoliv zabrždění. Naneštěstí byl v daném místě hrubý štěrkový povrch. Protože vím, že se v tom místě pohybuje hodně lidí i cyklistů, a navíc jezdím na silničním kole, jel jsem opravdu pomalu, ale přesto jsem nestihl zareagovat. Výsledkem srážky byl pád na záda a hlavně následný záklon hlavy směrem k zemi, tedy do dosti hrubého štěrku. NEbýt přilby, myslím, že rozbití hlavy nebo něco horšího by mohlo být vcelku reálné.

Bez přilby a hlavně u !dětí! nebo na silnici jde o dosti velký hazard.

Petr Nemček

Bez helmy se zlomeniny léčit nemusí

Sám na kole trávím dost času (2,5 - 3.000 km ročně) a bez helmy ani nevyndám kolo z garáže. Před několika lety jsem byl účastníkem kolize dvou kol na asfaltu, rychlost cca 40 km/hodinu - já měl štěstí, kolega ne. Výsledek: zlámaná stehenní kost a kyčelní kloub, sanitka s majákem, vakuová matrace,...

Hlava zůstala celá, ale helma prskla. Bez helmy by asi nebylo nutné zlomeniny léčit, nebylo by komu! Kdo nezažije, nevěří.

p.s.

V autě jsou pásy nařízené mnoho let - a jejich používání? Což např.. spoluúčast na léčení při nepoužívání běžných a dostupných ochranných systémů jako helma/pásy? Zákony nařizují případně pouze směšné sankce, v rovině léčení jsou tisíce směšné částky.

Pavel K.

Lepší bláto než smrt

Nějak nechápu část statistiky v rubrice nezraněno, vychází to tam lépe bez přilby.

Smysluplnost přilby jsem již taky otestoval, nedávno jsem využil výměnný program na přilbu prasklou po pádu. Jestli by to bylo na smrťák to nevím, ale hlava by mě bolela určitě víc bez přilby, takhle jsem byl hlavně od bláta...

Jezdím samozřejmě pouze v přilbě, dokonce se mi podařilo přesvědčit i manželku, aby si ji taky pořídila a používala ji. U obou dětí je to samozřejmost.

Miroslav Kolombo



Nevím, jestli zachránila, ale ochránila

To, jestli mi přilba zachránila život, nelze jednoznačně říct, ale od pár nepříjemných zranění mě jistě ochránila. Dnes již mám další, protože první byla rozbitá a tou novou technicky překonána.

Karel

Jak se létá pět metrů vzduchem bez helmy

Před osmi lety jsem se se dvěma kamarády vydal na výlet na kolech. Jelo se nám velice dobře, takže jsme do toho docela šlapali a postupem času jsme si začali troufat víc a víc, protože to prostě šlo. Z kopců už se brzdilo minimálně, aby se člověk do kopce co nejvíc vyvezl setrvačností.

Pak jsme se dostali do místa, kde probíhaly stavební práce u kraje vozovky, stavba kanalizace a silnice byla v našem jízdním pruhu zúžená. Protože jsem chtěl jet s menším odporem, tak jsem se držel kamaráda přede mnou. Což ale znamenalo, že taky nevidím vůbec na cestu před sebe a musím spoléhat na něj, že neudělá nějakou rychlou změnu směru, na kterou nebudu stačit reagovat.

Bohužel on musel v jednom okamžiku rychle vybočit. V ten moment jsem se navíc nacházel částí předního kola vedle jeho zadního. Když vybočil, zavadil jsem o jeho zadní kolo a okamžitě jsem šel přes přední kolo na zem. Co se dělo dál, si pamatuju jenom z vyprávění, sám mám okno.

Prý jsem letěl asi pět metrů vzduchem, pak jsem dopadl zády na silnici a pokračoval dál asi deset metrů po zádech napříč přes silnici. Skončilo to špatně. Ještě jsem byl, nevím jak, schopen dojet domů, ale pak už mě rodiče vezli do nemocnice.

V nemocnici mi vyčistili sedranou polovinu zad, odraná kolena, lokty, bradu a nos. Potom na rentgenu zjistili, že mám prasklou lebku. No a samozřejmě těžký otřes mozku. Takže jsem si týden poležel v nemocnici, kde mi také řekli, že jsem měl obrovské štěstí, že jsem tuhle nehodu vůbec přežil. Od té doby jezdím na veškeré delší výlety (nepočítám jízdu na nákup do 300 m vzdáleného obchodu) zásadně s přilbou.

Kasan