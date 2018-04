Jak se jezdí voda v Alpách

Hrozbou zde nejsou divoké peřeje s čarodějnými jmény jako někde na africké Zambezi. Nebezpečí je přesto mrazivé. Doslova.

To pocítíte, jakmile po zdlouhavých přípravách na souši konečně sestoupíte celí natěšení k vodě. Zatímco na silnici, jen o deset metrů dál, vládne i v Alpách celkem teplé počasí, dole u řeky na vás dýchne zima. Není to příjemný chládek, který vnímáte při sestupu do pivního sklepa. Spíš jako byste vlezli do mrazáku.

Ta voda má pět stupňů Celsia, jinak mimořádně těžká není. Kdo spatřil rozbouřenou Vltavu pod Lipnem, když se tam čas od času otevře přehrada kvůli vodákům, při prvním pohledu na tenhle alpský "potok" se jen pousměje. Černá říčka, sevřená v údolí mezi silnicí a horskou železnicí, vlastně ani nehučí, jen poněkud rychleji stéká do údolí.

Tohle není žádná lahůdka pro znalce divoké vody, je to však mimořádný zážitek z dovolené opravdu pro každého. A s důkladně opálenými a v každé situaci vtipnými lektory zvlášť příjemný půlden pro ženy.

Nebojte se, opravdu to zvládnete. Nejtěžší úseky překonáte v autobusu a dost času ze čtyřhodinového výletu zabere také záchranářská přednáška. Dozvíte se například, že ti silní chlapíci tu nejsou coby záchranáři a že si musíte umět po­moci navzájem: Novozélanďan Korejce, stejně jako Čech Švýcarce. S několika anglickými slovíč­ky, která se na startu naučíte, si kaž­dý vystačí.

Skoro to vypadá, že nejtěžší část už máte z krku poté, co jste několikrát na suchu natrénovali vytahování tonoucího "z rozbouřené vody", chytali se v naději házecího pytlíku a neustále nacvičovali pádlování vpřed a vzad.

Koupel v ledovcové řece

Vlastně se ani moc nenadřete, spíše se dvě hodiny vezete. Na palubě vládne pohoda. Až vás napadne, že důkladná bezpečnostní instruktáž průvodců na břehu byla jen divadlem, aby si zasloužili 100 franků (asi 2000 korun) za "jízdenku"...

Ale jakmile se zdá, že jízda přeroste v nudu, kormidelník vymyslí rozpustilost: nabídne vám koupel. Pro vaše parťačky, vyjukané korejské studentky, jež v životě neseděly snad ani na pramici, je to šok. Přesto si koupel nenechte ujít! Jde o takový jednodušší canyoning, moderní adrenalinový sport, při němž se bez lodi, jen v neoprenu, necháte unášet divokou vodou do údolí. Jestli se vám doteď tahle voda – mimochodem díky minerálům z hor ku­ podivu jemně slaná! – zdála úplně neškodná, při pokusu o plavání připustíte její sílu. Tu vaši při téhle zkoušce otužilosti rychle ztratíte.

Nezapomínejte tedy, že jste v divočině. Před časem obletěla svět drastická reportáž o jedenadvaceti obětech alpské říčky Saxeten. Při canyoningu je smetla náhlá přívalová vlna způsobená prudkou bouří vysoko v horách.

Tak tenhle potůček – jinak ho coby zpola vyschlý nelze pojmenovat –se vlévá do Schwarze Lütschine. Děje se to zhruba v místech, kde proplujete posledními vodními pe­řejemi. Dál už potom černá ledovcová řeka teče sice rychle, ale už bez skoků či bílé pěny. Až do jeze ra Brienzersee, v jehož modři se rozpustí. Jedinečné kouzlo přírody spatříte na vlastní oči z paluby raf­tu.

Na klidném a docela teplém jezeře dobrodružná plavba končí.

P. S. Vzkaz pro ty, kdo si nedokážou představit vodu bez alkoholu: docela dobré místní pivo, navíc pěkně vychlazené, dostanete i s malou svačinou v cíli, na základně Alpinraft. A můžete je vypít dokonce jako řidič, ve Švýcarsku je jedno povolené.

Může se hodit Jak se tam dostat

Výchozím místem pro sjíždění Schwarze Lütschine je Interlaken. Cesta autem z Prahy, dlouhá asi 900 km, vede přes Norimberk, Stuttgart, Heilbronn a Basilej. Lze ji zvládnout za osm hodin. Dá se také letět do Curychu (asi 120 km od Interlakenu, 2 hodiny vlakem), denně tam z Prahy nabízejí spojení Swiss a ČSA, letenka stojí kolem 10 tisíc korun. Kde hledat další informace:

www.alpinraft.com

www.MySwitzerland.com

www.kreuz-leissigen.ch