Jak se jezdí v Indii aneb rušné ulice Bombaje

11:42 , aktualizováno 11:42

Do Indie je cesta dlouhá, takže když konečně dorazíte do Bombaje, budete mít zaručeně chuť si odpočinout. Jenže to jaksi moc dobře nejde, protože v Indii panuje ve dne i v noci čilý ruch. Klidnou a nerušenou noc tak nestrávíte ani v případě, že se ubytujete v celkem slušném hotelu a v celkem dobré čtvrti. Nezvyklé teplo a dusno se snaží zmírnít všude přítomný rachotící větrák, spolu s nepřetržitým křikem vran a troubením automobilů vytváří opakující se zvukovou kulisu bombajské noci, která se jen stěží překonává spánkem.