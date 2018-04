„Prkýnka“ za cenu fabie. Otestovali jsme ZAI, nejdražší lyže světa

Má smysl si pořídit lyže za 238 tisíc korun (ZAI for Bentley) nebo za 160 tisíc korun (ZAI for Franco), tedy sedmkrát, respektive čtyřikrát dražší než nejdražší špičkové lyže v našich obchodech? Otázka je stejně nesmyslná, jako proč si pořídit vůz Bentley nebo luxusní audio soupravu Bang and Olufsen.

Spíš bychom se tedy měli ptát: když už na to někdo má, dostane skutečně něco exkluzivního, výjimečného, zajímavého a zároveň velmi kvalitního? Odpověď u lyží ZAI zní ano. Ano, ale... Jsou to pořád „jen“ lyže. Nečekejte, že pojedou samy a že pocitový rozdíl bude nadpozemsky odlišný.

Jak se tedy na lyžích, vyráběných v malých sériích evidentně s láskou a velkým zápalem, jede? Za poslední dvě sezony jsem vyzkoušel na 50 párů modelů dobrých obřaček, allroundů a allmountinů od značek Stöckli, Atomic, Salomon, Völkl, Rossignol, Dynastar, Scott, Kästle... Oba modely ZAI bych zařadil do první třetiny až čtvrtiny. To hlavní je, že skvěle odpovídají současnému trendu na příjemnou, dobře ovladatelnou a přitom náročnou lyži pro různé podmínky.

Tvůrce Přední švýcarský designér lyží Simon Jacomet , založil ZAI v roce 2003 . Narodil se a vyrůstal v městečku Disentis v kantonu Graubünden. Pracoval jako technický trenér švýcarského lyžařského týmu a navrhoval lyže pro některé z největších světových lyžařských značek. Proslul přitom průkopnickými metodami a nadšením pro řemeslo.

Simonův přístup k návrhům lyží spoluurčily jeho rozmanité zájmy včetně umění, architektury, bojových umění a filozofie zen. Jeho cílem je vytvářet lyže, které jsou nesrovnatelné, ale mohou se z nich těšit lyžaři všech výkonnostních úrovní, od začátečníků až po olympijské vítěze.

V rétorománštině, řeči, kterou se mluví v Disentisu, znamená slovo ZAI „houževnatý". Rovněž to znamená odolnost a přesvědčení.

“. Rovněž to znamená odolnost a přesvědčení. Všechny lyže ZAI jsou ručně vyráběny v malých sériích v Simonově rodném městě Disentis, malém klášterním městečku v srdci švýcarských Alp, kde je lyžování nejen vášní, ale i způsobem života.

Každý z modelů je jiný. Nejdražší, univerzální ZAI for Bentley dle mého názoru okouzlí na sjezdovce hlavně dobře lyžující ženu, muže pak určitě uspokojí. Jsou rychlé, jedou jako po kolejích, výborně drží na tvrdém sněhu i plotnách a krásně tlumí vibrace. Přitom nevyžadují velkou sílu.

Během prvních několika jízd jsem byl naprosto nadšený. Ale čím déle jsem na nich lyžoval, tím víc jsem měl pocit, že jedou na můj vkus až příliš svůj oblouk. Je to určitě hodně individuální pocit, já mám rád svobodu. Na nich jsem se cítil, jako bych zapnul autopilota. Šel jsem do krásných náklonů, nemusel jsem vynaložit sílu a jen překlápěl z hrany na hranu. Podle mého názoru je to určitě výborná lyže pro sportovnější lyžařku i lyžaře. Bude mít pocit jistoty v oblouku a bude se cítit bezpečně i na strmých úsecích sjezdovek.

Bohužel jsme lyže nemohli díky sněhovým podmínkám vyzkoušet ve volném terénu mimo sjezdovku, kde to údajně také velmi dobře zvládají.

ZAI for Franco je jiný kalibr. Tyhle o 80 tisíc korun levnější lyže jsou rafinovanější a svým způsobem zábavnější. Allrounder pro pokročilého až výborného lyžaře, který se s narůstající rychlostí mění v krásně ovladatelnou obřačku. Drží ve vysokých rychlostech, je stabilní, přesně a rychle reaguje na lyžařovy impulsy. Jede tak, jak chcete a potřebujete. Ale pozor, jen do okamžiku, než zpomalíte pod únosnou hranici. To není lyže pro začátečníka ani rekreačního lyžaře, který chce jezdit „easy“ pomalým smýkáním po svahu. Přeci jen je to zbraň, byť poslušná, která udělá přesně to, co chcete. Navíc i ve vysoké rychlosti je s ní možné v kritický okamžik celkem snadno přejít z carvingu do smyku.

Ruční výroba lyží Zai v továrně ve švýcarském městečku Disentis, vpravo různé modely lyží ZAI

Ještě něco jsem na „zaích“ ocenil. Jejich decentní, možná až minimalistický design. Pro srovnání asi jako když porovnáte barevný komplet od Bognera se střízlivým a přitom ještě o něco luxusnějším oblečením Toni Sailer. Všimne si vás hlavně znalec. Komu by to, přiznejme si, nebylo příjemné.

ZAI evidentně nesleduje cizí trendy a tradice, ale jde svou vlastní cestou nejen v designu, ale i v užití špičkových materiálů a ručních výrobních postupů. Zaměřuje se na kvalitu a dlouhou životnost. Bez výraznějších ozdob s barvami a grafikou.

Přírodní a high-tech materiály jsou kombinovány inovativním způsobem a tradiční dovednost se propojuje s nejnovějšími technologiemi.