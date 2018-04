Jak se dostat až k pramenům řeky Moravy

Masiv Králického Sněžníku je samostatnou horskou skupinou mezi Jeseníky a Rychlebskými horami, která je jen o sedmdesát metrů nižší než nejvyšší bod Jeseníků a Moravy - Praděd. Vrchol leží 1423 metry nad mořem a jeho poměrně rozsáhlým plochým temenem prochází hranice České republiky s Polskem.

Jedna z možných turistických tras na vrchol vede z údolí Moravy. Kilometráž žlutě značené cesty od východiště na parkovišti v obci Horní Morava uvádí vzdálenost (9 kilometrů) k pramenům Moravy, nikoliv však až na vrchol hory. Ten leží ještě nejméně o půl kilometru dál a o necelých padesát metrů výš. S tím je třeba při plánování času pro túru počítat.

Z parkoviště, za nímž již je silnice pro běžný provoz uzavřena zákazem vjezdu, vede značená cesta převážně kolem Moravy k chatě Vilemína (4,5 kilometru).

Už zde napáchala Morava se svými nevelkými přítoky při loňské povodni dodnes znatelné škody - stržené cesty, můstky, nánosy kamení a balvanů. Před chatou začíná strmější výstup svahem Králického Sněžníku. Trasa je také naučnou stezkou, která při několika zastaveních informuje na tabulích o přírodních jevech a zajímavostech - s charakterem, vývojem a využíváním lesů, s chráněnými rostlinami, se zvěří a dalšími živočichy. Ve stoupání k vrcholové plošině stezka přechází napříč mělkým údolím a informační tabule naučné stezky informuje o tom, že jde o místo, které má v zimě lavinový charakter, i když poslední doložená lavina zde byla zaregistrována před více než třiceti lety.

Žlutě značená cesta pak dále stoupá kolem chaty se stanicí Horské služby k prameni Moravy. Od něj pak už na vrchol vede stezka s tyčovým značením. Nejvyšším bodem hory je na první pohled skalnatá kupka uprostřed vrcholové plošiny, ta je však pozůstatkem kamenné rozhledny, která na polské straně stála do roku 1973. Také z turistické chaty na naší straně zbyly jen základy, nedaleko nich je na kamenném podstavci nevelká kamenná plastika slona, kterou sem v roce 1932 dopravili a umístili členové německého uměleckého spolku.

Z vrcholu je kruhový rozhled na Krkonoše, Orlické a Rychlebské hory, Jeseníky a také do Polska - do údolí Klodské Nisy, která sbírá své vody na západních svazích masivu Králického Sněžníku.



JAK SE TAM DOSTAT:

Východiště popsané trasy leží na severním konci obce Horní Morava (na odbočce ze silnice 312 Králíky - Hanušovice). Při popsané cestě na vrchol je třeba počítat s vlastním občerstvením, zejména pitím, protože na trase výstupu ani na vrcholu není žádná chata. Polovina trasy vede po kamenitých stezkách, proto je třeba doporučit odpovídající obuv. Pro sestup se nabízí i další varianty trasy: buď do Starého Města pod Sněžníkem (asi 14 kilometrů) nebo podél hraničního hřebene jižním směrem k městečku Králíky (20 kilometrů) nebo k některé ze zastávek železniční tratě z Lichkova do Hanušovic (číslo tratě ČD O24). Může jít o zastávky Dolní Lipka, Prostřední Lipka nebo Červený potok.