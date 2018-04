Jak se dělá věda? Odpoví vám podzimní Týden vědy a techniky

Organizátorem Týdne vědy a techniky je Akademie věd České republiky. Program festivalu připravují všechna akademická pracoviště a přes padesát spolupracujících institucí ve všech regionech. Od 1. do 13. listopadu si tak můžete užít desítky rozmanitých akcí, od obvyklých výstav, přednášek a exkurzí přes dny otevřených dveří a nahlédnutí do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven až po speciální programy. Na co se třeba můžete těšit?

Za hranice známého

Festivalovým děním tradičně ožije budova Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze, ležící jen kousek od Národního divadla. Od 1. do 11. listopadu si tu můžete vyzkoušet medicínu v praxi, ekologický 3D tisk, vidět dvoumetrový model DNA či poodhalit, jak postupují kriminalističtí antropologové při identifikaci kosterních pozůstatků a co všechno o člověku kosti prozradí.

Za hranice známého, tedy motto letošního ročníku Týdne vědy a techniky inspirovalo řadu programů na vesmírné téma.

Motto letošního šestnáctého ročníku „Za hranice známého“ inspirovalo celou řadu programů; podíváte se do vesmíru i na moderní technologie, do neobjeveného svět vás zavede i haptická světelná výstava Event horizont anebo některá z pětaosmdesáti přednášek předních českých vědců. Co byste řekli třeba na nahlédnutí do soukromí Gustáva Husáka, návštěvu středověké školy nebo odhalení, jak se geneticky liší lidé od svých nejbližších příbuzných, šimpanzů?

Dny otevřených dveří

Na internetových stránkách Týdne vědy a techniky objevíte detailně zpracovaný program, z něhož si můžete vybírat podle místa, data, typu akcí a témat. Zajímají vás třeba dny otevřených dveří?

Od 1. do 13. listopadu můžete nahlédnout také do infocenter jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Program jich nabízí celkem osmdesát pět. Po celou dobu konání budou otevřená například informační centra a vybrané elektrárny energetické Skupiny ČEZ, od vodních elektráren ve Štěchovicích, Dalešicích, na Orlíku, na Slapech, na Lipně a na Čeňkově Pile přes Infocentrum Obnovitelné zdroje a malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové až po tak přitažlivá místa, jakými jsou infocentrum a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně nebo infocentra jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

K prohlídce zve také meteorologická observatoř Milešovka, Muzeum energetiky v Českých Budějovicích a několik hvězdáren. Začátek listopadu nabitý akcemi potěší i milovníky vědy například v Ostravě a ve Valašském Meziříčí či v Jihlavě. Do Liberce jste zváni na komentované prohlídky science centra iQLANDIA, na prostějovské hvězdárně se chystají pozorování Slunce, chybět nebudou ani divadelní hry a filmová představení, od dokumentů až po horory.

Zadarmo, ale někdy s rezervací

Festival Týden vědy a techniky láká k prohlídce meteorologické observatoře na Milešovce.

Vstupy na všechny festivalové akce byly, jsou a budou zdarma, počítejte ale s tím, že na přednášky, filmové projekce, programy ve vědeckých kavárnách a na některé dny otevřených dveří je nutné si rezervovat místo předem. Není to složité, formulář a návod najdete na internetových stránkách Týdne vědy a techniky. U vstupu stačí uvést jméno, které jste uvedli při rezervaci, ovšem pamatujte na to, že je nutné přijít na akci včas, rezervace totiž propadá deset minut před zahájením. Pokud dorazíte později, vaše místo již může být obsazeno.