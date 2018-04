Jak se chovat v Saúdské Arábii

12:14 , aktualizováno 12:14

V Saúdské Arábii našlapoval prezident Václav Havel minovým polem staré arabské etikety, v níž jednání může ohrozit třeba i to, jak máte zkřížené nohy. Jen si to představte: už jste se téměř domluvili, uvolněně si začínáte pohupovat nohou přes koleno, v tom váš saúdskoarabský protějšek změní náladu a jednání ztroskotá. Možná vám někdo dodatečně vysvětlí, že jste partnera urazili, neboť vaše noha směřovala proti němu. A to je v Saúdské Arábii velká urážka.