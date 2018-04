Jak se chovat na na sjezdovce

Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možné zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše pod sebou i nad sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí i v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich značení.Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.Každý, ať účastník, či svědek nehody, je povinen poskytnout údaje o své osobě.Toto vše platí, když jste na sjezdovkách. Ale co předtím? Je možné předcházet nehodám než řešit jejich následky?* Při plánování zimní dovolené nezapomínejte na to udělat si čas na několik hodin v tělocvičně. Ještě lepší by bylo zúčastnit se předlyžařské tělesné přípravy organizované na podzim každým lyžařským klubem pro členy.* Před zahájením lyžařské sezony je dobré nechat si ve specializovaném obchodě či servisním středisku zkontrolovat veškerou výzbroj. Dobrý stav vázání, hran a skluznic je důležitým prvkem pasivní bezpečnosti. Úprava anebo menší oprava vyjdou na pár set korun, ale vyplatí se.* Zkontrolujte si oblečení. Malý ruksak je užitečný pro vaše osobní věci, sluneční brýle a náhradní rukavice. V bundě by nikdy nemělo chybět místo na brýle a náhradní rukavice. Ale pozor. Nedávejte si do kapes u bundy větší tvrdé předměty. Už se stalo, že si lyžař při pádu zlomil žebra o malou plastovou láhev od nápoje.* Dvojnásobně pozorní musíte být v případě svých dětí. Protože za rok je mohou už zase tlačit boty, můžete využít služeb půjčoven. K dispozici jsou školy lyžování. Lepší je přihlásit se předem.