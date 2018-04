Jak se cestuje letadlem po Rusku

Cestování po území bývalého Sovětského svazu vyžaduje pevné nervy, přizpůsobivost a duchapřítomnost. Pokud se rozhodnete nasednout do letadla, není na škodu absolvovat před tím let v akrobatické škole. Jedině tak se vyhnete tomu, že vás něco zaskočí.

Zapomeňte na evropský komfort jak na letišti, tak v letadle samotném. Několik problémů navíc si člověk může vyrobit už tím, že je cizinec. Všichni ne-Rusové prochází zvláštní kontrolou navíc, protože už tím, že jsou cizinci, jsou podezřelí z něčeho nekalého. Pokud letíte na Kavkaz, letadlo bude obvykle obstoupeno ozbrojenci se samopaly, kteří tak střeží bezpečnost cestujících.

I když je většina letů nekuřáckých, na vnitrostátních letištích je dovoleno kouřit prakticky ve všech jejich prostorách. Kontrola zavazadel i pasažérů bývá opravdu důkladná. Policisté se kromě zbraní a narkotik (které by za této situace převážel jenom blázen) zajímají hlavně o filmy, kazety, fotoaparáty, videokamery a knihy.

Novináři tak nevyvolané filmy vozí raději po kapsách, protože detektor kovu je málokdy zachytí a osobní prohlídky se dělají jenom v ojedinělých případech.

Jedna z největších vnitrostátních leteckých společností Karat používá stroje značky JAK-42, staré několik desítek let. Nastupuje se do nich zezadu úzkými schůdky. Do kabiny si pasažér může vzít zavazadla prakticky jakékoliv váhy či rozměru, neboť na letišti je nikdo neváží.

Usadí se na sedadlech z umělé koženky, která očividně dlouho nikdo nemyl a zjistí, že bezpečnostní pásy nefungují. Nejdou zapnout. To už ale začíná kapitán uvítací řeč, při níž ani jednou nepadne zmínka o nějakých záchranných prostředcích, tedy žádné poučení co dělat, kdyby došlo k havárii.

Letušky, které začnou po několika desítkách minut rozdávat jídlo a pití, bývají upravené, leč strohé a odměřené. Ačkoliv je možné na palubě popíjet vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje, málokdo tak činí. Výběr nabízených nápojů a jídel sice neoslní, ale jíst a pít se to dá. Cestující si vybírají z čaje, kávy, koly, minerálky a piva. K jídlu pak bývá šunka, rybí paštika, máslo, oříšky a moučník. Na každém tácku je malá vizitka, která upozorňuje, že pokrm je bez svininy, tedy že neobsahuje vepřové maso. To je kvůli muslimům, kterým konzumaci vepřového zakazuje korán.

Ačkoliv je letenka asi desetkrát dražší než jízdenka na vlak, je cestování letadlem (zvláště pak na velké vzdálenosti) dost oblíbené a létají doslova celé rodiny včetně kojenců.