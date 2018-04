Jak se bydlí na vodě. Podívejte se na mokrý život v kambodžské vesnici

Snědý muž v černých brýlích pustí šťávu do motoru a moderní loď vystřelí po hladině jako splašená. Za námi se dělají skoro půlmetrové vlny, vratké dřevěné lodičky rybářů se houpají stejně divoce jako kyvadlo na hodinách. "Takhle toho moc nechytí," špitne blonďatá Američanka, ale nikoho to moc nezajímá. Turisté platí v dolarech a chtějí být u cíle co nejdříve. Náš výlet do vesnice plovoucí na kambodžském jezeře Tonlé Sap právě začal.

Celý život na vodě

Za pár minut zastavujeme uprostřed podivuhodné vesnice. Všude kolem stojí desítky domků, některé jsou nové, jiné slouží už pár generací. Vesnice jako každá jiná, až na to, že domky neobklopují políčka a nevede k nim cesta. Všechny totiž plují po vodě.

Domy často obsahují pouze jedinou místnost, ve které se tísní třeba desetičlenná rodina. A někdy i na patnácti metrech čtverečních. Každý dům má také terasu, ale to je jediný "výběh" pro malé děti od dvou do pěti let. Zde tráví většinu svého času, než se také naučí pádlovat.

Některé domy jsou pečlivě udržovány.

U každého domu stojí jedna až dvě loďky, bez kterých se tu nikdo neobejde. Kamery v rukou turistů jedou ostošest."No Marie," říká jeden z nich, "představ si to, prožít celý život na vodě."

Plovoucí chlív i hospoda

Pitoreskní atmosféra plovoucí vesnice na jezeře Tonlé Sap je jednou z nejvyhledávanějších kambodžských atrakcí. Není divu, v plovoucích chatkách najdete úplně všechno. Na vorech stojí obchody, benzinové pumpy pro lodě, ale také kurníky pro slepice či malé ohrádky pro prasata a krávy.

Nechybí ani plovoucí škola, lékárna, drogerie či fotoateliér. Svatební fotografie či obrázky žen ve středověkých khmerských krojích tu tradičně zdobí i ta nejchudší obydlí.

Po krátké projížďce zastavujeme v malé plovoucí hospůdce. Prudkým sluncem znavení turisté se usadí na židlích a překotně si objednávají čaj, polévku či nudle se zeleninou. A také vyhlášené kambodžské pivo Angkor, které dostalo název od nejslavnější kambodžské památky (jako kdyby se u nás prodávalo pivo Karlštejn či Svatý Vít).

Špinavá, nebo čistá?

Poklidné trávení turistů naruší návštěva toalety v proutěné kadibudce za hospodou, v níž najdou jen díru vyříznutou v podlaze. Ale i to je luxus určený pouze pro turisty, místní obyvatelé běžně používají k malé i velké potřebě zadní terasu domu. Aby v tom byl nějaký řád, tak "čistou" vodu k mytí nádobí a často také k vaření nabírají na přední terase.

Místní prasečí chlívek

Po pravdě, po návštěvě toalety se už nikdo z turistů jídla nedotkl. "To je strašné. Před chvílí v té vodě myla naše sklenice," stěžovala si jedna z bělošek a pivo už pila jenom z lahve. Podle místních má však jezero obrovskou samočisticí schopnost a žádnými problémy při konzumaci jeho vody netrpí. Stačí ji prý akorát převařit.

Bohaté rybí úlovky

Na jezeře Tonlé Sap plují desítky vesnic. Některé mají jen pár domků, v jiných žije několik tisíc lidí. Už po staletí se živí lovem a obchodem s rybami. Přestože jsou to lidé bez polí a pozemků, ryb je v jezeře stále obrovské množství a úlovky bývají královské.

Jen pro lepší představu, v dobách sucha zabírá jezero Tonlé Sap plochu 2 500 kilometrů čtverečních. Když však přijde období dešťů a jezero navíc přijímá vodu z asijského veletoku Mekongu, jeho plocha se zvětší na neuvěřitelných 13 tisíc kilometrů čtverečních, což je víc, než má Středočeský kraj.

To je také důvod, proč vesnice nestojí na břehu jezera (každý rok by byly pod vodou), ale přímo na hladině jezera. A když se zvedne voda, domy prostě plavou jen o kousek výš.

Fakta o Tonlé Sap

Tonlé Sap je největším sladkovodním jezerem v jihovýchodní Asii a zásobuje polovinu Kambodže rybami a vodou.

Od roku 1997 je biosférickou rezervací UNESCO. Žije v něm spousta chráněných druhů ptáků, ale také sumec obrovský, největší sladkovodní ryba, která může dorůst do délky tři metry a dosáhnout váhy 300 kilogramů.

Ideálním výchozím bodem k návštěvě některé plovoucí vesnice je městečko Siem Reap, které leží těsně u památkových komplexů Angkoru. Organizované zájezdy do plovoucí vesnice vyjdou na 10 až 20 dolarů. Jídlo na tržišti je možné pořídit za dvacet korun, v restauraci se dobře najíte za 60 korun. Slušné ubytování v Siem Reapu vyjde na 300–500 korun za dvoulůžkový pokoj.

Nejjednodušší cesta do Kambodže vede přes Thajsko – z Bangkoku do Phnom Penhu či Siam Reapu létají pravidelné linky a jezdí autobusy či mikrobusy.