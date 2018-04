Neplaťte aerolinkám zbytečně. Všechno nacpěte do příručního zavazadla

Bývá to boj o každý gram. Nízkonákladové aerolinky sice nabízejí levné letenky, ale někdy o co více ušetříte, o to více zaplatíte na zavazadlech.

Před pěti lety se stalo hitem internetu video IT konzultanta Toma Ayzenberga. Jeho záznam, jak si sbalit do příručního zavazadla oblečení a potřeby skoro na celý měsíc, inspirovalo od té doby miliony cestovatelů. Největší fintou, kterou mu poradila matka, je rolování věcí a ke konci pak vzájemné prohazování jednotlivých částí kusů oděvů (např. rukávů a nohavic) přes sebe. Dnes Tom Ayzenberg už nepracuje v oblasti IT, ale živí se jako bloger a má vlastní web o cestování.

Jak využít příruční zavazadlo do posledního „chlupu“

Vyzkoušeli jsme Ayzenbergovu metodu a pokusili se zabalit do příručního zavazadla maximum věcí tak natěsno, že by skoro nepropadl ani špendlík. A uspěli jsme. A to navzdory tomu, že jsme neměli k dispozici pružné látkové zavazadlo jako Tom Ayzenberg, ale kufřík s konstrukcí, která prostor k naskládání věcí zmenšuje a omezuje. Redaktorce iDNES.cz Veronice Dolečkové se povedlo během poměrně krátké doby do kufříku složit následující kousky na 11 dnů:

1x tenisky

spodní prádlo a ponožky na každý den

2x kraťasy

3x kalhoty

7x tričko

1x tepláky

kosmetika v cestovním balení v kosmetické tašce

velký a malý ručník

žabky

svetřík

„Byla jsem překvapená, kolik věcí se do běžného příručního zavazadla vejde, když člověk ví, jak na to. Při balení kufru jsem často řešila, jak sbalit trička tak, aby se nezmačkala. A musím potvrdit, že postupné překládání je mnohokrát lepší, než klasické skládání a rolování,“ vysvětluje Veronika s tím, že další výhodou této metody je, že dostanete vzduch z velkých věcí, jako jsou mikiny a bundy.

Zároveň potvrdila, že by na cestu použila měkké zavazadlo, protože v běžném pevném kufru se nedá tolik vrstvit do výšky. „Na druhou stranu jsme ale nezaplnili přední kapsy, které můžete využít na různé drobnosti během cesty,“ uvedla.