VIDEO: Jak si rychle a jednoduše bez nářadí poradit s osmou na kole

Osmu na kole už zažil každý cyklista. Je to pěkně nepříjemné, protože jízdní vlastnosti se tím prudce zhoršují. Kdo má takzvané V breaky, bude na tom mnohem hůř než ten, kdo má kolo s kotoučovými brzdami, protože bude muset často odpojit přední nebo zadní brzdu.

Zejména pro ty, kdo mají kolo s kotoučovými brzdami, ukázal známý český biker olympionik Radim Kořínek až brutálně jednoduchou možnost nápravy. Člověk nemusí být žádným mechanikem, aby si aspoň dočasně poradil. Stačí k tomu dvě ruce, nohy, trochu síly a šikovnosti.

Jakmile po pádu či nárazu zjistíme, že máme na kole osmu, zastavíme, kolo zkontrolujeme a ihned jednáme. "Oprava" nám vlastně zabere pár vteřin.

Přední kolo nemusíme ani vyndavat z vidlice či zadní stavby (zadní kolo je lepší vyndat). Stačí ho rychle zkontrolovat a najít největší vychýlení. Pak ho zafixujeme ve třech bodech. Pevně uchopíme oběma rukama, dole přišlápneme ráfek nohou a na vyboulené místo zatlačíme druhou nohou a pokusíme se ráfek trochu prošlápnout proti vybočení. Přesně tak, jak to na videu dělá Radim Kořínek.

Oprava to určitě nebude perfektní a mechanici asi budou při čtení těchto řádků skřípat zuby. Ale funguje to, kolo bychom tak měli aspoň částečně zprovoznit a dojet na něm přinejmenším domů. Kdo má kotoučové brzdy, bude ve velké výhodě. Kdo má V breaky, bude i tak možná muset jednu brzdu odpojit, ale na trochu srovnaném kole bude moci aspoň obstojně jet. A pak samozřejmě hned do servisu, kde ho už odborný mechanik správně vycentruje, připadně dá nový výplet.

V dalším díle si řekneme co dělat, když řetěz při řazení nebo sám od sebe během jízdy zaskočí za kazetu.