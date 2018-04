Jak rozvášnit ženu? Vsaďte na osvědčený recept ze Zanzibaru

Lék na potenci

Tropický ostrov Zanzibar léta bohatnul na pěstování a vývozu exotického koření. Dnes se zaměřil na cestovní ruch a jeho luxusní pláže jsou vyhlášené po celém světě. Ale ani na koření se tu nezapomnělo a všichni návštěvníci ostrova se s ním mohou seznámit na velmi povedené prohlídce.

Usměvavý chlapík Abeid, přezdívaný Mr. Spicy, stojí před deset metrů vysokým stromem a představuje jeden z hlavních vývozních artiklů: hřebíček. Na Zanzibaru je neodmyslitelnou součástí svahilského čaje, do kterého se přidává ještě kardamon, vanilka, fenykl a zázvor. "To je naše přírodní viagra a při pravidelném pití zvyšuje u mužů potenci. Máme taky skvělou věcičku pro dámy, ale tu si nechám až na konec," slibuje Abeid a provází nás hájem plným nejrůznějších stromů, keřů a rostlin.

Zanzibar. Vstup do zeleného království Farmáře Abeida

Jak se dělá Chanel No. 5

Po chvíli zastavujeme u malého stromku papáji, na kterém visí několik nedozrálých plodů. Průvodce jeden z nich nařízne a nechá na svou ruku stékat bílé mléko, které používají při vaření, především když chtějí změkčit tužší maso.

Ale rostlinka slouží ještě jinak. "Když rozkoušete mladé lístečky, zastavíte škytání. Není to sice moc chutné, ale zabírá to," směje se Mr. Spicy a vede skupinku zase o kousek dál. Tam nejdříve představuje aloe vera, jejíž mléko pomáhá při spálení kůže, a hned poté tajemný a voňavý květ ze stromu ylang ylang, který se používá při výrobě slavného parfému Chanel No. 5.

Naopak milovníci orientální kuchyně ocenili představení citronové trávy, ze které se připravuje velmi osvěžují čaj či lahodné (nejen) thajské polévky. A také přípravek odpuzující komáry.

V ochutnávce plodů se objevil i málo známý rambutan. Květ ze stromu ylang ylang se využívá při výrobě parfémů. Mléko z mladé papáji pomáhá při vaření tuhého masa.

Káva s kardamonem

"A co je asi tohle," zkouší návštěvníky u vysokého stromu, jehož nevzhledné plody připomínají zvláštní rozpraskané obrovité melouny.

"Durian," nesměle se ozve z davu.

"Těsně vedle. To není páchnoucí durian, ale Jákobovo ovoce. Ochutnejte," říká průvodce a podává každému kus rozkrojeného plodu.

"Připomíná mi to banán a ananas smíchaný dohromady," hlásí jedna z turistek a společně s hloučkem turistů přechází k dalším exotickým exponátům. Nejprve k poněkud nevzhledným liánám, na nichž rostou kuličky pepře a pak ke zvláštnímu rákosí. To je kardamon, jehož voňavá zrníčka se na ostrově přidávají nejen do čaje, ale také do zanzibarské kávy. Ostatně i tu na své plantáži Mr. Spicy pěstuje.

Jákobovo ovoce chutná jako ananas smíchaný s banánem.

Motýl nebo Kokosák

Pak už nás čekalo hlavní číslo programu. Mladík jménem Hamis, který sám sebe představil přezdívkou Mr. Motýl, si kolem nohou přivázal provaz a začal šplhat na vysokou palmu. Těsně než dosáhl koruny, pustil se jednou rukou kmene, začal se vlnit v bocích a zpívat, či spíše halekat o tom, jak krásná je pravá Afrika.

"Jaký motýl? Vždyť je to Kokosák," vyprskla jedna z Němek a stejně jako její kolegyně slzela smíchem. Když taneční vložka v patnácti metrové výši skončí, začne Mr. Kokosák shazovat kokosové ořechy, které dole na pevné zemi mačetou otevře a každému jeden podá. Nejsou to kokosy, jak je známe z domova. V této chvíli ještě uvnitř není vytvořena téměř žádná 'kokosová' hmota, ale plod je plný lahodné a osvěžující šťávy, která má mimořádně příznivý vliv na žaludek a zažívání.

Mr. Kokosák předvádí taneční představení na palmě

Chvilka pro ženy

Show se blíží ke svému vrcholu. Mr. Spicy právě vyloupnul krásně červenou pecičku a na své dlani ji ukázal ostatním. "Víte, co to je? Muškátový oříšek. A teď vám prozradím jeho největší tajemství. Roztlučte dva sušené muškátové oříšky, přidejte půl sklenky mléka, sklenku vody, lžíci cukru a všechno dobře povařte," vykládá Abeid a pomrkává po ženách. "Když tento nápoj vypijete, za chvíli to na vás přijde, začnete se pohupovat v bocích, prozpěvovat si a pak už se rychle díváte, kde máte svého manžela či přítele," dodává Abeid a znovu se rozesměje od ucha k uchu.

Ačkoli Mr. Spicy doporučuje návštěvníkům své farmy dva oříšky a je možné, že Afričané reagují na tyto látky přiměřeně, někteří čeští odborníci nám napsali do redakce, že toto počínání může být nebezpečné. "Uvedená dávka je nad hranicí zdraví," upozorňuje farmaceut Aleš Kuběna s tím, že smrtelná dávka udávaná v učebnici toxikologie odpovídá zhruba jednomu kusu.

Nápad za všechny peníze

Když prohlídka skončila, turisté se vrhli na nákupy speciálních čajů a dalšího koření. A vůbec jim nevadilo, že všechny nabízené pytlíčky jsou pekelně předražené a platí za ně minimálně desetinásobek běžné ceny. Návštěva farmy na koření není jen skvělá show, ale ještě lepší byznys. Za pouhý den tu Abeidova rodina vydělá pár set dolarů, což je na chudý Zanzibar opravdu skvělý job.

Zanzibar leží u východoafrického pobřeží a žije na něm milion lidí. Ostrov je autonomní stát spojený s pobřežní Tanganikou ve Spojenou republiku Tanzanii. Po staletí představovalo hlavní příjem ostrova pěstování koření, v posledních letech stoupají příjmy z turistického ruchu.