Jak projet tři krásná města tří zemí za pouhé tři dny

může se hodit Pokud rádi jezdíte na výlety autem, počítejte na cestu k trojúhelníku tří zemí - Německa, Nizozemska a Belgie se zhruba 750 kilometry, a to pokud budete vyrážet z Prahy přes Norimberk a Frankfurt. Pokud chcete být na místě za tři hodiny, můžete využít pravidelné lety společnosti Germanwings z Prahy do Kolína nad Rýnem. Letenku je možné pořídit už zhruba za 20 eur (www.germanwings.com). Do Cách se pak z Kolína nad Rýnem dostanete pohodlně vlakem (www.bahn.de), stejně jako do dalších měst, případně si lze půjčit auto v některé z půjčoven (www.avis.de nebo www.sixt.de). Další informace na www.aachen-tourist.de, www.maastricht.nl, www.hasselt.be

Zobrazit místo Cáchy, Maastricht, Hasselt na větší mapě