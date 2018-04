Jak připravit kolo na jaro? Poradíme!

Kontrola brzd

I kdybychom se na všechno vykašlali, tak brzdy musí být funkční. Jet rychle, nejen na kole, umí kde kdo, ale včas a bezpečně zastavit, to už ne.

U torpéda, neboli proti šlapací brzdě je nutné zkusit, jestli nezůstává zaseknutá, lze odblokování provést otáčením kola proti směru jízdy. Do jeho servisování je lepší se nepouštět a přenechat tuto práci kvalifikované dílně.

Většiny z nás se ale týkají brzdy ráfkové, a to buď čelisťové (u silničních kol) nebo tzv. véčka (u mtb, fitness či crossů). Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na starší cantilevery. Jejich seřízení a servis je v podstatě shodný.

Zjišťujeme stav lanka

Primární je lehký chod lanka skrze bovdeny. Proto postupně projdeme veškeré lanovody a kontrolujeme, zda někde nedošlo ke zlomení či deformaci bovdenu nebo navářky na rámu. Je dobré vyvlíknout bovdeny z oček na rámu a posunout je po lanku mimo aktivní místo.

To posléze opatřit příslušným mazivem a vrátit bovden do původní polohy. Tím zkontrolujeme i stav lanka. Náchylné na poškození je hlavně v místě sevření stavěcího šroubku na čelistech.



Pro optimální funkčnost lanka jeho povrch naolejujeme

Lanko nesmí být nikde rozpleteno. Na konci musí být chráněno duralovou záslepkou. Ta brání jeho rozpletení, ale také možnosti zranění o jeho ostrý konec. Pozor, při případné výměně musí být lanko kompatibilní se stávajícím modelem.

Bovdeny totiž bývají opatřeny vnitřní teflonovou trubičkou, jejich průřez není standardní. Navíc při výměně bovdenů nesmíme zaměnit řadicí a brzdový, pokud to není výrobcem doporučeno, neboť by mohlo při brzdění dojít právě k jeho rozpletení.

Nevléknutí do systému brzdových pák bývá shodné. Většinou se páka při povoleném lanku zmáčkne až k řídítkům, tím se odhalí držák, jímž lze protáhnout konec lanka opatřený válečkem. Nikdy nepoužívejte jiné lanko, pomůcky v podobě uzlíků či podložek by se nemusely vyplatit.

Seřízení špalíků

U ráfkových brzd je síla aplikována na ráfek pomocí špalíků umístěných v botkách. Jejich stav je nutné kontrolovat, a to zejména jejich úbytek, ale také zda do profilování nevnikl cizí segment (například kamínek). Ten by pak nenávratně poškodil ráfek kola.

Brzdové špalíky pravidelně kontrolujeme

U vyšších modelů sad lze měnit u brzd pouze špalíky, jenž lze vysunout po odstranění závlačky. Navíc máme výběr z mnoha směsí od různých výrobců.

Můžeme tak zvolit preference citlivého brzdění menší silou ovšem na úkor životnosti špalíku, na druhou stranu zase šetříme ráfek, nebo naopak.

Špalíky pro keramické a karbonové ráfky

Pozor na speciální špalíky určené pro ráfky s keramickou vrstvou či z karbonu. Vzdálenost špalíků od ráfku závisí na poměru tahu páky vůči čelistem, ale obecně platí, že zhruba ve čtvrtině dráhy páky by mělo dojít k dosednutí gumičky na ráfek.

Ta musí dosedat celou plochou a nesmí zasahovat do pneumatiky ani do hrany směrem k drátům. Při seřizování špalíků můžeme současně zkontrolovat i stav probrždění ráfků podle kontrolního bodu či proužku. To jen v případě, že naše kolo jím disponuje.

Symetričnost funkce čelistí u véčkových brzd i cantileverů lze většinou nastavit bočními šroubky ovládajícími předpětí pružin. U silničních kol je nutné celou čelist vycentrovat vůči ráfku. Doladění chodu se provádí stavěcími kroužky u pák, u silničních kol přímo na čelistech. U většiny mtb ještě lze nastavit vzdálenost páky od řídítek z důvodu snadného ovládání jezdců s kratšími prsty.

Kotoučové brzdy



Brzdová páka Dual Control pro MTB

Jestliže se jedná o mechanické brzdy, pak je kontrola lanovodů shodná s klasickým provedením. Pouze mechanického brzdiče je nejdůležitější stav kotouče, jeho vycentrování, čistota povrchu a tloušťka. Samozřejmostí je kontrola obrždění destiček.

U hydraulických brzd, ať už se jedná o kotoučovky případně i čelisťové, je lepší nechat servis na odborné dílně.

Zásadní pravidlo u všech hydraulických brzd je, že při vyndání kola z rámu je dobré vsadit mezi čelisti zarážku. Tím se vyvarujeme případného stlačení destiček k sobě a potom nepříjemného páčení mechanismu. U hydrauliky je důležitá kontrola stavu hadiček a těsnost celého systému.

Kontrola řazení

Obdobně jako brzdová lanka promažeme a zkontrolujeme řadící mechanismus. Je dobré nechávat přes zimu zařazené takové převody, kdy nejsou namáhané pružiny v přesmykači a přehazovačce. Většinou se jedná o zařazení na malé kolečko a malý převodník.

Ale pozor máme již i inverzní chod například Shimano XTR. U toho je nutné volit u přehazovačky největší pastorek. Seřízení správnosti chodu je možné u horských kol přímo na stavěcích kroužcích u řadících páček, případně stejně jako u silniček na přehazovačce nebo na vsazených stavěcích adaptérech.

Rozsah krajních poloh přehazovačky a přesmykače mají na starost dva označené šroubky. Pozor na možnost napletení přehazovačky do drátů, případně kontaktu přesmykače s klikou u středu. Ladění se provádí pouze nepatrným pootočením šroubků případně stavěcích kroužků.

Ostatní komponenty

Po prohlídce stavu pneumatik, vycentrování kol, utažení řídítek a sedla je ještě dobré zkontrolovat i například stav sedlovky v rámu. Mnohdy totiž dojde k tomu, že zaroste do sedlové roury. Proto povolte sedlovou objímku a citlivě vysuňte sedlovku z rámu a zkontrolujte její stav.



Na výlet si nezapomeňte vzít cyklistickou přilbu

Náchylné bývají zejména karbonové sedlovky, mnohdy dojde k narušení jejich struktury nešetrným sevřením. V případě duralové či ocelové sedlovky zarostlé do rámu je dobré použít kapku brzdové kapaliny k rozpuštění struktury spoje.

Pozor také na použití titanové sedlovky, ta nesmí přijít do styku se shodným materiálem, tam by už ani brzdová kapalina nepomohla.

Mytí kola

V první řadě myslete na přírodu. Mytí kola saponáty na zahrádce neudělá dobře ani kolu ani vám. U kola se dostane agresivní látka tam kam nemá a u vás se časem objeví vyrážky a alergie. Optimální jsou speciální ekologické přípravky, kdy se nenaruší původní mazivo kola, ale pouze se odplaví špína. Pro životnost kola je ale lepší mít je dobře promazané a třeba trochu špinavé než naopak.

Životnost komponentů

Důležitá je údržba řetězu, speciálně jeho vytažení. To je dobré si nechat proměřit v jakémkoliv obchodě s koly, případně si hlídat najeté kilometry. Z toho vyplývá i sjetí pastorků a převodníků. Jakmile kolo tzv. střílí, tak už většinou nás čeká nejen výměna řetězu, ale i více kolečka.

Nezanedbatelná je i funkce nášlapných pedálů, tam je nutné hlídat nejen nastavení hodnot vypnutí systému, ale i stav zarážek na tretrách. Při výměně musíme hlídat vzájemnou kompatibilitu. Snadné naklapnutí neznamená, že se stejně snadno dostaneme z pedálu.

Celková kontrola

Po zimní přestávce na první vyjížďce kontrolujeme nejen opticky stav všech komponentů, ale posloucháme i chod kola. Samozřejmě, že když před vyjížďkou nalezneme prasklinky na představci nebo na rámu, tak si nebudeme myslet, že to ještě vydrží, ale komponent nekompromisně vyměníme. To se týká například i přilby.

Jakmile při jízdě zaslechneme jakýkoli zvuk z útrob kola, nesmíme jej podcenit. I drobné cinkání může znamenat předzvěst vašeho umíráčku v podobě rozlomené vidlice kola.