Jak při nákupu potravin na dovolené ušetřit

Téměř jako ve všem, panují i v tomto případě ve světě nejrůznější podmínky a rozdíly.

Například ve větších španělských přímořských střediscích jsou mnohdy přímo součástí ubytovacích areálů nákupní střediska, kde se dají všechny základní potraviny pořídít za poměrně slušnou cenu a většina zákazníků na tuto hru ráda přistoupí protože, to má velmi blízko a vidí, že nakupuje přece jenom levněji. Jenže ani zde nejsou ještě ty "nejlepší" ceny. V každé zemi je turista najde až ve větších obchodech - supermarketech či hypermarketech, kde se dá skutečně nakoupit nejlevněji.

Španělský příklad má ale i úplně obrácené vzory.

V Turecku je dokonce výslovně zakázáno nosit zvenčí nápoje a potraviny na hotelové pokoje, varují před tím tabule u recepcí a vchodů. V Tunisku to sice není takto přísně nařízeno, ale v mnoha střediscích žádnou podobnou prodejnu nenajdete.

Jak si tedy počínat, když turista potřebuje své devizy rozložit tak, aby všechno neutratil jenom za potraviny?

Pokud má někdo k dispozici automobil, tak je problém prakticky vyřešen - stačí si dojet do nejbližšího většího obchodu. Kdo tuto možnost nemá, měl by se ve svém okolí poohlédnout po jiných prodejnách, ale neměl by tak činit přímo v areálu, kde je ubytován. Důvod je jednoduchý - ušetří.

Jednou z oblíbených variant českých turistů, když používají individuální dopravu a bydlí v apartmánech, je nákup potravin už doma. Má to své výhody, ale i nevýhody, záleží na tom, kam se jede. Vozit například podobné zboží na Slovensko by bylo bláznovstvím, ale do Chorvatska by se to letos mohlo vyplatit.

Jenže málokdo myslí na to, že vození potravin není záležitost právě příjemná a navíc vlastně dovolenou časově podstatně omezuje, protože pak se něžnější část rodiny točí část dne kolem plotny. Je pak otázkou, zda takový odpočinek stojí vůbec zato.

Samozřejmě, že každý by měl zvážit své finanční možnosti a podle toho se zařídit. Jenže ceny v současnosti nabízených zájezdů cestovních kanceláří jsou poměrně přijatelné a většinou u těch větších je v celkové sumě zahrnuta i polopenze. A snídaně a večeře bývají především v přímořských státech tak bohaté, že na nějaké vození či nakupování potravin je lepší zapomenout.