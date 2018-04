Jak přežít vlastní smrt na moři

Příběhem o ztroskotání pěti námořníků začíná britská série hraných rekonstrukcí krajních situací "I Shouldn't Be Alive." Pokud může něco dodat televiznímu dílu na působivosti, tak je to právě nálepka "podle skutečné události." Zažijte spolu s těmi, co přežili, beznaděj i odhodlání na gumovém člunu opušťeném uprostřed Atlantického oceánu.

Spolupráce s ČT1 Seriál Přežít! odvysílá dnes (15. května) od 20:00 Česká televize. V tomto článku, který vychází v rámci naší spolupráce s Českou televizí, je prozrazeno, jak příběh skončí, proto, pokud se chcete nechat překvapit, článek si přečtěte až po zhlédnutí pořadu.





Parta najatých námořníků má dopravit luxusní plachetnici jejímu majiteli na Floridu. Kapitán John si sestavil tým ze zkušených mořeplavců: Deborah, Brada a Marka. Kromě toho měl na palubě ještě svou přítelkyni Mag. Vypadalo to jako idylická plavba, i přes občasné neshody, zejména mezi Markem a ostatními. "Byl povýšenecký a nepříjemný, nelíbil se mi," vzpomíná Deborah.









V tomto složení se posádka plavila poprvé, nejzkušenější z nich byla Deborah (Debbie), která absolvovala prestižní Whitbreadův závod kolem světa. Právě kvůli ní se na palubu prý přihlásil i Brad.









První den a noc šlo vše hladce. Jachta brázdila oceán v ideálním počasí a nikdo nečekal, co přinesou následující chvíle. Bude už ale jenom hůř.

Bouře a zranění

"Debbie, vstávej. Je bouřka a Meg upadla, je zraněná, pojď se na ni podívat," budil uprostřed noci kapitán svoji nejzkušenější námořnici. Zlom vyrazí dech jak nám, tak námořníkům. Meg je zraněná, protože upadla na palubě. Mark je opilý u kormidla a John nemá mapy pobřeží pro tuto oblast. "To mě jen utvrdilo v tom, že je to průšvih a že to John nezvládá," podotýká Debbie. Johnova přítelkyně má velké bolesti, a tak se kapitán rozhodl, že ji dopraví na pobřeží. Pobřežní hlídka se snažila rádiem navigovat jachtu Trashman k pobřeží, k Wilmingtonu v Severní Karolíně. Ale po změně kurzu se zhoršily už tak špatné podmínky a loď narážela do vln. Vítr strhal plachty a když se kapitám pokusil vymanévrovat za pomoci motoru, přišli o něj. " Začalo to pípat a motor se přehřál. Přišli jsme o motor, a tím pádem jsme nemohli dobíjet baterie," vysvětluje nepříjemný důsledek Brad.











Tím se snižovala naděje nejen na řízení, ale i na pozdější navázání rádiového spojení. John si nevěděl rady, a tak se rozhodl udělat něco, s čím se ostatní těžko smiřovali. Zavolal vysílačkou o pomoc.

"V životě jsem nebyla na lodi, která volala o pomoc, bylo mi to nepříjemné... jako bychom to vzdávali. Jenže Johnovi šlo o to, aby se Meg dostala z lodi," říká Debbie. Také Marka to naštvalo.

Pomoc je na cestě

Dvě obchodní lodě, které hlídka požádala o pomoc, se vydaly na cestu k jachtě Trashman. To posádce dodalo pocit bezpečí, a tak se uklidnili a někteří si šli odpočinout. Bez plachet a motoru se stejně nedalo dělat víc, než zajistit kormidlo a čekat.

"V jednu chvíli se ta vlna zlomila, jako na Havaji, a my jsme padali z hřebenu dolů," vzpomíná Brad na začátek konce.

Loď se potápěla neuvěřitelně rychle. Všichni vyskákali a Mark se snažil nafouknout velký záchranný člun. Ale nepovedlo se! Člun uplaval. Bradovi se podařilo uvolnit jediný další únikový člun - malý, gumový, bez zásob.





"V záchranném člunu bylo všechno potřebné, abychom mohli přežít. Byl v něm nouzový navigační systém, podle kterého nás mohlo zachytit letadlo, a taky destilační zařízení na výrobu pitné vody ze slané ... jídlo, rybářské náčiní, zrcadla, signalizační zařízení. A zásoby, světlice... lékárnička... Možná i vysílačka. Kdežto v gumovém člunu jsme neměli nic. Absolutně nic," vysvětlují bezútěšnou situaci Debbie a Brad.

Meg byla navíc těžce zraněná a museli jí pomáhat. První noc, poté, co sledovali, jak se jachta potápí, strávili schovaní pod člunem, protože vzduch měl jen čtyři stupně. "Naskládali jsme se na sebe jako svazek palivových tyčí v jaderné elektrárně nebo hromádka dříví v krbu, a tak jsme se vzájemně zahřívali," použil Brad poněkud zvláštní přirovnání.

Ráno člun obrátili a vyzvedli do něj Meg. Její rány od ráhna a lanoví, to byl drásající pohled. Ostatní zůstali ve vodě.

"Hele, co mě kopeš?" stěžoval si Mark.

"Já tě nekopu!" brání se Debbie.

"Teď zas! Nech toho!"

Debbie se potopila a podívala dolů pod vodu.

"Žraloci!"

"Jsou tu žraloci z celýho oceánu!" Ne jedna nebo dvě ploutve, ale desítky trojúhelníkovitých ploutví se zlověstně stahovalo kolem člunu.