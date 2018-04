Jak přežít v horách a v lavině. Tipy z lavinového kempu na Stubaii

V největším rakouském ledovcovém středisku, kde sezona začala už v říjnu, se jezdí na pěti propojených ledovcích, celkem na 110 km sjezdovek.

Denní skipas stojí 38 eur, šestidenní permanentka 179 eur, děti platí polovic a do deseti let mají lyžování v doprovodu jednoho z rodičů zdarma. Více na www.stubai.at.

Autem dojedete do Stubaiského údolí z Prahy přes Mnichov po dálnici asi za šest hodin.