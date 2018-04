Havárii přežijete spíše v zadní části letadla, blízko uličky a východu

Dvě sekundy před nárazem

Odborníci říkají, že záleží na tom, kde přesně v letadle sedíte. Profesor Ed Galea z univerzity v Greenwich, který strávil víc než 25 let analýzou reakcí lidí v krizových situacích, zjistil, že nejnebezpečnější jsou dvě sekundy před nárazem. Uvedl to server Abc News.

"Když víte, co děláte, je vždycky větší šance na přežití," vysvětluje Galea. Radí sedět co nejblíž nouzovému východu, jak to jen jde. Galea prostudoval stovku leteckých nehod a vyslechl desítky těch, co přežili. Zjistil, že sedadla v zadní části letadla jsou obecně bezpečnější, stejně jako místa blíže uličce. Při rozhovorech vyšlo najevo, že ti, kdo nehodu přežili, se vyskytovali nejčastěji v rozmezí pěti řad k východu, kterým se jim podařilo opustit letadlo.

Dalším pravidlem, které se často klade na srdce, ale hůře dodržuje, je zachovat klid a vyhnout se panice. "Jak reagovat v mimořádných situacích, je možné se aspoň trochu naučit," říká Galea. Rovněž se vyplatí být při nárazu připoután.

Při vzletu a přistání buďte ve střehu

ČTĚTE Jak lépe přežít leteckou havárii? V ekonomické třídě, ukázal pokus Řízený pád Boeingu 727 z dubna letošního roku ukázal, že nejmenší šanci na přežití mají pasažéři vpředu letadla. Což obvykle bývá první nebo byznys třída. Největší šanci naopak mají cestující v ekonomické třídě.

Test provedený loni v Sonorské poušti prokázal, že připoutaní lidé mají prokazatelně větší šanci na přežití. Televizní stanice Discovery simulovala havárii Boeingu 727 vybaveného figurínami za víc než půl milionu dolarů, 38 speciálními kamerami, senzory a posádkou neuvěřitelně odvážných pilotů. Ti měli padáky a v posledních minutách před nárazem vyskočili ze zadní části letadla. Výsledky? Hlavní nápor nárazu nesli cestující v přední části letadla, řady 1 až 7 byly zasaženy nejvíce, sedadlo 7A bylo dokonce katapultováno z letadla. Test také potvrdil, jak důležité je dostat se z letadla co nejdříve. Největší šanci mají ti, kteří sedí do pěti řad od východu.

Nejvíc nehod se stane během prvních tří minut od vzlétnutí nebo osm minut před přistáním, tvrdí Ben Sherwood z televizní stanice ABC News. Říká, že 80 procent všech nehod ve vzduchu se stane během těchto 11 minut. Proto při vzlétání a před přistáním byste místo hledání časopisu měli být ostražití a být připraveni na neočekávanou krizovou situaci.

"Když jsem ve střehu a mám plán, mé šance na přežití jsou lepší," uvedl Sherwood. Na druhou stranu je zase zbytečné být příliš vyděšeni. Letecké společnosti se neustále snaží ochranu cestujících v letadlech zlepšovat. Robustnější sedadla, vylepšení zpomalovače hoření pro některé části letadla a lepší hasicí techniky po přistání, to všechno zvyšuje čas pro bezpečný únik.

Bezpečnost mohou zvýšit sedadla proti směru jízdy

Poslední vychytávky, na kterých letecké společnosti pracují, jsou například sedadla proti směru letu nebo zavedení tříbodových pásů. Ten by měl zabránit úrazům páteře, což bylo nejčastější zranění při poslední havárii na letišti v San Francisku. Někteří konstruktéři letadel prosazují sedadla proti směru letu kvůli lepší opoře pro záda, krk i hlavu v případě nenadálého klesání. Uvedl server telegraph.co.uk.

David Learmount, editor leteckého serveru FlightGlobal.com a bývalý pilot RAF souhlasí s tím, že taková sedadla by byla bezpečnější, ale zároveň namítá, že sehnat podporu pro tuto změnu u leteckých společností bude těžké. Bylo by to příliš drahé. "Muselo by se posílit upevnění sedadel a zesílit by se musela také podlaha trupu letadla, což by zase zvýšilo spotřebu paliva," upozorňuje Learmount.

Říká, že je to stejné jako v případě tříbodových pásů. "Samozřejmě že je bezpečnější pás, který vám chrání také ramena. "Ale dovedete si představit, že něco takového prosazuje třeba Ryanair?" ptá se.

Boj za zlehčení letadla a tím pádem menší spotřebu paliva je mnohdy extrémní. Například irská low-costová letecká společnost už zúžila objem svých leteckých časopisů, začala servírovat méně ledu a v neposlední řadě dokonce sleduje váhu svých zaměstnanců.

Létání je stejně nebezpečné jako jízda po eskalátoru

Minulý rok chtěl Michael O'Leary zavést v letadle místa na stání. Tvrdil, že pásy při neštěstí nepomohou uniknout smrti. Ale neuspěl a nyní tvrdí, že podobný odpor budou mít cestující i k sedadlům proti směru letu. "Lidé raději jezdí po směru. Například ve vlaku jsou sedadla po směru jízdy mnohem opotřebovanější než ta obrácená," uvedl.

Dalším zastáncem průmyslových změn je Bern Case, ředitel Mezinárodního letiště v Oregonu. Celá devadesátá léta se snažil prosadit sedadla proti směru jízdy. "Cestující nechtějí sedět proti směru, ve vojenských a soukromých letadlech je to přitom normální," namítá.

To, že při havárii Boeingu 777 v San Francisku přežilo 305 lidí, je důkazem, že moderní letadla mohou pomoct zachránit životy. "Zajímalo by mě, kolik lidí by zemřelo, kdyby havaroval stejným způsobem starší Boeing 707," řekl. Naopak tak trochu za zázrak se považuje přistání letadla amerických aerolinií US Airway na řece Hudson v roce 2009, kdy se nikomu nic nestalo (více o tom čtěte zde).

Podle analýzy Úřadu pro bezpečnost v letecké dopravě (NTSB) při leteckých nehodách zemřelo v letech 1962 až 1981 celkem 54 procent lidí,. Od roku 1982 do 2009 se toto číslo díky moderně konstruovaným letadlům, robustnějším sedadlům, lepším nouzovým východům a školení personálu snížilo na 39 procent. "Cestovat letadlem je nyní zhruba stejně nebezpečné jako jet po eskalátoru," uzavírá ředitel Mezinárodního centra pro leteckou dopravu John Hansman.