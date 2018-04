Osmnáct minut pod lavinou a konec. Expert radí, jak přežít

Skitouring (skialpinismus) přináší spoustu silných zážitků. Při pohybu v horském terénu mimo sjezdovky ale hrozí řada nebezpečí včetně lavin - v březnu díky větší porci slunečních paprsků se riziko ještě zvyšuje. Proto se do terénu musíte nejen dobře vybavit, ale túru také pečlivě naplánovat a respektovat základní pravidla bezpečnosti.

Boj s časem. 18 minut a konec

Při žádné horské krizové situaci neovlivňuje faktor času tolik otázku přežití, jako je tomu při úplném zasypání lavinou. Na vyproštění dýchacích cest ze sněhového sevření mají zachránci maximálně 18 minut. Pak akutně hrozí udušení.

Jediným řešením je rychle zvládnout tzv. kamarádskou pomoc. Pouze organizovaná akce bleskově zorganizovaná kamarády, kteří zůstali nezasypaní, vám dává reálnou šanci na záchranu života. Vrtulník s profesionálními záchranáři horské služby může pomoci až v následné péči o zraněného. Jak se tedy připravit a vyhnout se smrtelnému nebezpečí?

1. Plánování túry

Večer před túrou si s kolegy udělejte u mapy podrobný plán túry. Máte k dispozici zprávu o lavinové situaci, předpověď počasí i aktuální informace od těch, kteří šli túru před vámi. U mapy si proberte trasu krok za krokem a zaměřujte se na místa, kde by mohlo hrozit nebezpečí. Připravte si i alternativní trasy pro nepříznivé podmínky.

2. Na túře

Pohybujte se zásadně organizovaně a dodržujte základní pravidla. Jde zejména o odlehčovací rozestupy, které snižují zatížení vrstvy sněhu, která by se mohla uvolnit ve formě deskové laviny.

Na začátku každé túry zkontroluje vedoucí skupiny správnou funkci vysílajícího vyhledávače.

Při výstupu má být mezera mezi členy skupiny 10 metrů, při sjezdu 30 až 50 metrů. Plánování i standardy bezpečného chování jsou témata, která přesahují rozsah tohoto článku a vyžadují bližší seznámení s touto problematikou.

3. Povinná výbava

Už po několik desetiletí je povinným standardem pro každého turistu v horském zasněženém terénu základní nouzové vybavení: lavinový vyhledávač (tzv. pípák), lavinová sonda a sněhová lopata. Platí to pro turisty na lyžích, splitboardech i sněžnicích.

Po celou dobu túry se zapnutý vyhledávač vysílající signál nosí přímo na těle, sonda a lopata v batohu. V případě nehody si kamarádi zasypaného přepnou vyhledávač do módu „hledat“ a rychle zahájí záchranu.

U této trojice základního vybavení neplatí žádné výjimky ani kompromisy. S vybavením je nutné umět bezchybně a rutinně zacházet, což se dá naučit nejprve odborným proškolením a pak opakovaným tréninkem.

Jak vybírat?

Protože jde o dlouhodobou investici, vyplatí se pečlivý výběr. Docela jednoduché je to s lopatou. Rozhodně se vyhněte zastaralým lehoučkým lopatám s plastovým listem, i když ve výprodeji jsou neodolatelně levné. Lopata musí mít kovový list a čím delší je teleskopická násada, tím lépe.

Sonda a lopata mají v batozích pro skitouring speciální kapsu pro rychlý přístup v případě nehody.

O moc složitější to není ani se sondami. Důležitá je snadná a rychlá obsluha napínacího systému. Pokud to se skitouringem myslíte vážně a bude to pro vás zábava na více let, pak doporučuji elektronickou sondu iProbe od Piepsu. Ta se liší od běžné sondy tím, že má ve špičce integrovanou elektroniku a pomocí akustické signalizace dohledá tělo zasypaného zhruba dvakrát rychleji než běžná sonda.

Vyhledávače jsou důležité, ale…

Není to tak dávno, kdy se záchrana při lavinové nehodě točila hlavně kolem co nejrychlejšího nalezení zasypaného vyhledávačem. Nejmodernější přístroje (o jiných ani neuvažujte) se pyšní třemi anténami a funkcí „mark“, díky které můžete po vyhledání jedné osoby a označení místa na lavině „zaslepit“ nalezený signál a nechat se navádět k dalšímu zasypanému.

Pokud se pod lavinou ocitne více než jeden člověk, je taková funkce k nezaplacení. Tyto sofistikované přístroje vám umožní najít zasypaného mnohem rychleji než dříve, běžně do pěti minut i rychleji. Elektronická iProbe zvyšuje rychlost sondování a usnadní vám fyzicky a časově náročné vyhrabávání lopatou.

Levnější „očesané“ topmodely

Za nárůstem prodeje poměrně drahých vyhledávačů stojí cenově příznivější modely jednotlivých značek. Ušetříte zhruba třetinu ceny, přesto dostanete špičkové přístroje, které mají stejně kvalitní klíčové funkce jako jejich dražší bráchové. Chybí jim pouze některé tzv. prémiové funkce, například skenování, díky kterému dokážou vyhledávače v limitovaném prostoru lokalizovat počet hned několik zasypaných osob najednou.

Morální stárnutí je minulostí

Na trhu je tuto zimu 13 modelů vyhledávačů, nepočítáme-li staré skladové zásoby, před kterými varuji. Aktuálně se zajímejte o: Pro W, Neo, Evo 3+ (Arva); Tracker 3, Tracker 2 (BCA) ; Pulse, Element (Mammut); S1+, 3+, Zoom+ (Ortovox); DSP Pro, DSP Sport, Freeride (Pieps). Řazeno od nejvyšších modelů u dané značky (topmodely tučně). Pouze u tří z nich, (označené kurzívou) není možné provést upgrade softwaru, doporučuji tedy vybrat si pípák vyšší řady, který vám může sloužit dlouhá léta.

Lavinový batoh je nadstandard

Během posledních let prožívají obrovský nárůst popularity tzv. lavinové batohy. Jde o batohy s nafukovacím airbagem, který lyžař manuálně aktivuje v případě ohrožení rozjíždějící se lavinou. Za tři sekundy je z vás velká částice, kterou fyzikální zákony udrží na povrchu proudící sněhové masy. Pomůcka, která vám může zachránit život, ovšem nepředstavuje vstupenku na hřiště bezbřehého hazardu. Pořád je tu povinná výbava vyhledávač + sonda + lopata, lavinový bágl považujte za nadstandard.

Ilustrační foto lyžařského airbagu. S aktivovaným batohem se běžně nejezdí.

Na trhu je pět systémů

Začněme originálem. V roce 1985 přijel na veletrh ISPO do Mnichova Peter Aschauer a ukázal světu první batoh s airbagy. Během postupného zlepšování ABS se až tak moc nedělo, svěží vítr přivála až konkurence. Dnes vás láká nabídka pěti výrobců dodávajících různé systémy. Základní princip zůstává stejný.

ABS

Avalanche Airbag System přišel před lety se skvělým nápadem, jak obměňovat objem batohu a nemít jich plnou skříň. ABS Vario-System totiž dovoluje na jediný zádový systém (ABS Vario Base Unit) připínat zipem (ZipOn) rychle a jednoduše vaky o objemu od osmi do padesáti litrů.

ABS jako jediná značka používá dva airbagy (ABS Twinbag), jejich celkový objem je 170 litrů. Tlakové lahve z oceli nebo karbonu se plní směsí inertního dusíku a vzduchu, nebo argonem. Aktivace probíhá pyrotechnicko-pneumaticky, akci spustí lyžařova ruka táhlem. Specialitou ABS je možnost Wireless Activation, při které vůdce skupiny aktivuje airbagy všem kolegům na základě vlastního rozhodnutí.

Princip fungování lavinového batohu. Po nafouknutí airbagu se z lyžaře stane „velká částice“, která zůstane na povrchu sněhové masy. Princip využívá fyzikálního zákonu o inverzní odlučnosti velkých částic.

Důvěryhodnost ABS dokládá vlna zájmu spolupracujících výrobců batohů. Dělí se do dvou skupin. Ve skupině ABS Inside spolupracuje osm značek a systém ABS je pevnou součástí jimi vyráběných batohů. Partnerství označené ABS Zip-On spočívá ve využívání kompletní jednotky ABS Unit Base, na který se zipem připevní vak vyrobený partnerským výrobcem.

Jediný vyjímatelný systém ABS používá Ortovox. M.A.S.S. znamená Modular Airbag Safety System a lze ho použít hned u sedmi modelů. Do batohu vepnete zvlášť část s airbagy a zvlášť aktivační jednotku s tlakovou lahví.

R.A.S. a P.A.S. od Mammutu

Mammut do svých batohů integroval přenosný airbag s aktivační jednotkou. Nabízí celkem dva systémy, P.A.S. – Protection Airbag System a R.A.S. – Removable Airbag System. Oba dva lze vyjímat z batohu, i když v názvu to má jen jeden. Mammut tak vytvořil „stavebnici“, dohromady si tak spojíte airbag, aktivační jednotku a batoh. U systému P.A.S. si můžete vybrat, jestli si ho koupíte s airbagem, nebo bez.

Scott Alpride

Dalším švýcarským dodavatelem je Scott s technologií Alpride. Hlavní výhodou je jednoduchost. Alpride se oprostil od zaběhlých systémů a poohlédl se v námořnictví. Tam objevil systém, který už 50 let funguje při nafukování záchranných vest. A ten použil k nafouknutí lavinového vaku. Celé zařízení se dvěma bombičkami, které skutečně vypadají jako ty, které se strkají do šlehačkové láhve, tak může vážit pouhých 0,8 kg.

BCA Float

Americký Backcountry Access vyrábí lavinové batohy už čtvrtou sezonu. Jeho systém Float se podobá tvarem Mammutu, ale zůstal u plnění kartuše stlačeným vzduchem. V amerických prodejnách je běžné, že jsou k dispozici zařízení k plnění lahví, a nemusíte tak vyhledávat pomoc u potápěčů, jak to bylo běžné v Evropě.

Základem úspěchu je včas aktivovat nafouknutí airbagů.

Jet Force

Nakonec si nechávám revoluční novinku. Black Diamond ve spolupráci s dceřinými firmami Pieps a POC vyvinul batoh s airbagem, kde pyrotechnickou aktivaci střídá elektronika. O tu se stará renomovaná firma Seidel v rakouském Štýrsku, kde se vyrábí i elektronika pro vyhledávače a sondy Pieps. Namísto lahve se stlačeným médiem tady funguje akumulátor, který pohání ventilátor. Ten dokáže naplnit obří 200litrový airbag za tři a půl sekundy po stisknutí tlačítka.

Revoluční je nejen způsob nafukování, ale hlavně jedna ojedinělá funkce. I když se vám podaří aktivovat airbag, neznamená to automaticky, že vás lavina nezasype, i když pravděpodobnost zasypání celého těla je s lavinovým batohem poměrně nízká. Lyžař pod lavinou má 18 minut na to, aby mu nedostatek kyslíku nepoškodil mozek nebo se neudusil. Pokud vás kamarádi z laviny nevyhrabou včas, může vás to stát život.

Systém Jet Force po třech minutách od úplného nafouknutí airbagu automaticky zapne zpětný chod ventilátoru, který vyprázdní airbag a náhle má zasypaný k dispozici vzduch na další čas pod sněhem a záchrana může být účinná i dlouho po uplynutí osmnácti minut.

Všem lyžařům, skialpinistům i freeriderům přeji, aby svého koníčka provozovali i v důchodovém věku a při pohybu v zasněžených horách se chovali jako moudří defenzivní optimisté.